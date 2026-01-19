Dagensps.se
Hundarna tar över campingen vid Nordsjön

Semester utan hund är passé. Det här är framtiden på hjul. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Det finns trender man kan fnysa åt. Och så finns det trender man helt enkelt får acceptera. En av dem är att svenskar – och alla andra nordbor – vägrar åka på semester utan hund. Nu kapitulerar även Tyskland.

Den största campingplatsen vid Nordsjön, Campingplatz Schillig, har bestämt sig för att göra något åt saken, rapporterar tysk media. Inför säsongen 2026 fördubblar man antalet platser för gäster med fyrbenta familjemedlemmar. Kort sagt: mer yta för husse, matte och hund. Mindre gnäll i receptionen.

Från nisch till norm

Camping Schillig ligger i Niedersachsen, precis vid Vadehavet – som för ordningens skull är ett UNESCO-skyddat världsarv. Anläggningen har funnits i över 60 år och är med sina runt 1 500 platser ett av Tysklands verkliga campingmonster.

Tidigare var hundägare hänvisade till ett enda område, diskret placerat intill receptionen. Lite som barnbordet på en släktmiddag. Från och med nästa säsong öppnas även ytterligare ett helt område för hundcampare. Efterfrågan har helt enkelt varit för stor för att ignorera.

Camping med hund har gått från specialintresse till huvudfåra. Precis som elbilar, surdegsbröd och män som köper dyra löparskor för att promenera.

En hund platsar helt naturligt i en sådan här bil. (Foto: Helderburg)
När campingen inser att hunden inte är ett tillval utan huvudgäst.(Foto: Helderburg)
Praktiskt, tyskt och förvånansvärt genomtänkt

För den som faktiskt reser med hund – och inte bara pratar om det på middagar – finns redan en tydlig struktur. Här finns hundduschar, inhägnade rastgårdar och kort promenadavstånd till en lång, naturstrand där hundar är tillåtna.

Allt är väldigt tyskt. Väldigt ordnat. Väldigt logiskt. Och därför ganska attraktivt för svenska campare som vill ha Nordsjö, frisk luft och något som liknar kontroll.

En signal även till Sverige

Det här är ingen lokal kuriositet. Det är ett tecken i tiden. Husdjuren är inte längre bilagor till semestern – de är själva resenärerna. Campingplatser som inte anpassar sig kommer få samma problem som hotell utan wifi: de kommer att finnas kvar, men ingen pratar om dem.

Schillig har valt sida. Hundarnas sida.

Och ja – det är bara att acceptera.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

