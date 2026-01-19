Hundarna tar över campingen vid Nordsjön

Få upp till 6 500 kr i ersättning för försenade eller inställda flyg!

Den största campingplatsen vid Nordsjön, Campingplatz Schillig, har bestämt sig för att göra något åt saken, rapporterar tysk media. Inför säsongen 2026 fördubblar man antalet platser för gäster med fyrbenta familjemedlemmar. Kort sagt: mer yta för husse, matte och hund. Mindre gnäll i receptionen.

Från nisch till norm

Camping Schillig ligger i Niedersachsen, precis vid Vadehavet – som för ordningens skull är ett UNESCO-skyddat världsarv. Anläggningen har funnits i över 60 år och är med sina runt 1 500 platser ett av Tysklands verkliga campingmonster.

Tidigare var hundägare hänvisade till ett enda område, diskret placerat intill receptionen. Lite som barnbordet på en släktmiddag. Från och med nästa säsong öppnas även ytterligare ett helt område för hundcampare. Efterfrågan har helt enkelt varit för stor för att ignorera.

Camping med hund har gått från specialintresse till huvudfåra. Precis som elbilar, surdegsbröd och män som köper dyra löparskor för att promenera.

