Svenska bilisters oväntade favorit för långresor

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Långresor har blivit vanliga

Undersökningen gräver djupare i hur elbilar används för längre resor. Resultatet visar att 24 procent av elbilsägarna kör sträckor längre än 20 mil 1-4 gånger per år.

Andelen som gör det 5-10 gånger är ännu större, hela 35 procent.

För de som kör 11-20 gånger per år är siffran 19 procent.

Mellan 21-50 gånger är det 10 procent, och en liten men aktiv grupp på 4 procent kör längre än 20 mil över 50 gånger per år.

Endast 4 procent uppger att de aldrig gör en så pass lång resa.

Jämfört med fossilbilsägare är det tydligt att elbilsägarna är mer benägna att ge sig ut på långresor. Endast 2 procent av de som kör fossilbilar kör längre än 20 mil över 50 gånger per år.

Dessutom är det dubbelt så vanligt att fossilbilsägare aldrig gör en långresa, med 7 procent som uppger att de aldrig kör längre än 20 mil.

ANNONS

Infrastruktur spelar en avgörande roll

Även om de flesta elbilsägare är nöjda med sina bilars räckvidd pekar undersökningen på ett tydligt behov av att bygga ut laddinfrastrukturen. Både hemmaladdning och publika laddstationer längs vägarna behöver bli fler.

Resultaten från undersökningen visar att så mycket som 31 procent av de som idag kör fossilbilar skulle bli mer benägna att köpa en elbil om tillgången till laddningsmöjligheter var bättre.

Wastring understryker att det här tydligt visar att elbilen inte längre är reserverad för stadskörning. Han menar att den svenska elbilsägaren är aktiv och gör långresor i stor utsträckning.

Enligt Wastring visar resultaten att debatten kring elbilar och räckvidd behöver uppdateras för att spegla hur människor faktiskt använder sina bilar idag. Han menar att undersökningen, som genomfördes i samarbete med Sifo och Zaptec, utgör en viktig källa till insikt om de nuvarande trenderna på den svenska bilmarknaden.

Missa inte:

Jobbat utomlands? Så hittar du den pension du tjänat där. News 55

Trots testamentet: Då kan du gå miste om ditt arv. E55

ANNONS

USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU. Realtid