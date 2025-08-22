Elbilar används inte längre bara för korta pendlingar, utan har blivit det självklara valet för många svenska bilägare på långresor.
Svenska bilisters oväntade favorit för långresor
En ny Sifo-undersökning i samarbete med Zaptec Sverige avslöjar hur elbilsägare använder sina fordon mer än andra bilister.
Oväntade siffror om svenska bilister
En ny undersökning från Sifo, beställd av Zaptec Sverige, belyser oväntade körvanor hos svenska bilister. Resultaten visar att elbilsägare i genomsnitt kör längre sträckor per år än både de som kör laddhybrider och de som kör fossilbilar.
De insamlade uppgifterna visar att elbilar i snitt rullar 2 087 mil varje år.
Som jämförelse landar laddhybrider på 1 746 mil och fossilbilar på 1 680 mil.
Trots de långa sträckorna tycks oron för räckvidden vara låg hos elbilsägarna. Över hälften, närmare bestämt 53 procent, uppger att de inte känner någon oro för hur långt deras bil kan köra på en enda laddning.
John Wastring, som är vd på Zaptec Sverige, menar att de här siffrorna visar att tekniken har mognat. Enligt honom är räckviddsfrågan inte längre det hinder som många har föreställt sig.
Långresor har blivit vanliga
Undersökningen gräver djupare i hur elbilar används för längre resor. Resultatet visar att 24 procent av elbilsägarna kör sträckor längre än 20 mil 1-4 gånger per år.
Andelen som gör det 5-10 gånger är ännu större, hela 35 procent.
För de som kör 11-20 gånger per år är siffran 19 procent.
Mellan 21-50 gånger är det 10 procent, och en liten men aktiv grupp på 4 procent kör längre än 20 mil över 50 gånger per år.
Endast 4 procent uppger att de aldrig gör en så pass lång resa.
Jämfört med fossilbilsägare är det tydligt att elbilsägarna är mer benägna att ge sig ut på långresor. Endast 2 procent av de som kör fossilbilar kör längre än 20 mil över 50 gånger per år.
Dessutom är det dubbelt så vanligt att fossilbilsägare aldrig gör en långresa, med 7 procent som uppger att de aldrig kör längre än 20 mil.
Infrastruktur spelar en avgörande roll
Även om de flesta elbilsägare är nöjda med sina bilars räckvidd pekar undersökningen på ett tydligt behov av att bygga ut laddinfrastrukturen. Både hemmaladdning och publika laddstationer längs vägarna behöver bli fler.
Resultaten från undersökningen visar att så mycket som 31 procent av de som idag kör fossilbilar skulle bli mer benägna att köpa en elbil om tillgången till laddningsmöjligheter var bättre.
Wastring understryker att det här tydligt visar att elbilen inte längre är reserverad för stadskörning. Han menar att den svenska elbilsägaren är aktiv och gör långresor i stor utsträckning.
Enligt Wastring visar resultaten att debatten kring elbilar och räckvidd behöver uppdateras för att spegla hur människor faktiskt använder sina bilar idag. Han menar att undersökningen, som genomfördes i samarbete med Sifo och Zaptec, utgör en viktig källa till insikt om de nuvarande trenderna på den svenska bilmarknaden.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
