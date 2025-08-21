Ny rapport: Elbilen blir mer lönsam än bensinbilen

Batterierna, som länge har varit den största kostnadsboven, blir nu allt billigare. Det gör inte bara elbilen mer tillgänglig för konsumenterna utan även mer lönsam för biltillverkarna, skriver Electrive.

Prisraset har förändrat spelplanen

För bara ett par år sedan var marknaden för batterier en säljares dröm. Priserna var höga och tillverkarna dikterade villkoren.

Men den eran är över.

Nu är det köparnas marknad, och efterfrågan pressar priserna nedåt.

Enligt en rapport från konsultfirman P3 Group har tillverkningskostnaderna för LFP-batterier (litiumjärnfosfat) sjunkit till cirka 625 kronor per kilowattimme, medan NMC-celler (nickel-mangan-kobolt) kostar runt 669 kronor.

Det är en stor skillnad från 2022, då priserna låg på 1 475 respektive 1 617 kronor per kilowattimme på grund av störningar i råvaruleveranserna.

Prissänkningen beror på att fler fabriker byggs och att produktionsmetoderna blir bättre, vilket gör att kostnaderna förutspås sjunka ytterligare med 10 till 15 procent fram till år 2030.