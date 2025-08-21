Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Ny rapport: Elbilen blir mer lönsam än bensinbilen

Kanske kan priserna börja sjunka på elbilar snart. (Foto: Canva)
Kanske kan priserna börja sjunka på elbilar snart. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Elbilarnas framtid har tagit en dramatisk vändning tack vare en oväntad priskollaps på den viktigaste komponenten.

Batterierna, som länge har varit den största kostnadsboven, blir nu allt billigare. Det gör inte bara elbilen mer tillgänglig för konsumenterna utan även mer lönsam för biltillverkarna, skriver Electrive.

Prisraset har förändrat spelplanen

För bara ett par år sedan var marknaden för batterier en säljares dröm. Priserna var höga och tillverkarna dikterade villkoren.

Men den eran är över.

Nu är det köparnas marknad, och efterfrågan pressar priserna nedåt.

Enligt en rapport från konsultfirman P3 Group har tillverkningskostnaderna för LFP-batterier (litiumjärnfosfat) sjunkit till cirka 625 kronor per kilowattimme, medan NMC-celler (nickel-mangan-kobolt) kostar runt 669 kronor.

Det är en stor skillnad från 2022, då priserna låg på 1 475 respektive 1 617 kronor per kilowattimme på grund av störningar i råvaruleveranserna.

Prissänkningen beror på att fler fabriker byggs och att produktionsmetoderna blir bättre, vilket gör att kostnaderna förutspås sjunka ytterligare med 10 till 15 procent fram till år 2030.

Biltillverkarna jublar

Tidigare var det svårt för biltillverkare att tjäna pengar på elbilar. Men det nya prisraset har vänt på steken. Nu kan de faktiskt göra vinst på varje såld elbil.

Volkswagen har till och med meddelat att de räknar med att tjäna lika mycket på sin kommande lilla elbil, ID.1, som på en bensinbil som Polo.

Volkswagen ID. EVERY1 är den första modellen med den nya mjukvaran. (Foto: Volkswagen)
Volkswagen ID. EVERY1 är den första modellen med den nya mjukvaran. (Foto: Volkswagen)

Det här öppnar upp för nya strategier. Genom att erbjuda flera batterialternativ kan tillverkarna locka olika typer av kunder. En enklare version med ett mindre batteri kan ha en lägre prislapp och locka pendlare, medan en dyrare premiumversion med längre räckvidd kan ge tillverkaren en betydligt högre vinst.

Billigare batterier ger ökad vinst

Den nya prisbilden gör att tillverkarna kan tjäna rejält med pengar på bilar med större batterier.

Enligt källor inom industrin kan en tillverkare, som i detta fall Volkswagen, ta ut 34 500 till 46 000 kronor extra för en bil med 25 kWh mer batterikapacitet, trots att själva tillverkningskostnaden för de extra cellerna endast är cirka 14 375 kronor.

Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor

Efter en kontroversiell designförändring som väckte starka reaktioner, erbjuder nu Tesla en lösning. Men det är inte gratis, och det är inte tillgängligt
Detta visar tydligt hur lönsam elbilen har blivit, och varför biltillverkarna nu satsar allt på att få ut fler modeller på marknaden. Samtidigt som elbilarna blir allt mer effektiva och lönsamma, tappar de traditionella bensinbilarna med sina komplicerade motorer och växellådor allt mer i konkurrenskraft.

Risk för beroende av Kina

Trots de ljusa framtidsutsikterna finns det en baksida. Batterier som tillverkas i Kina är betydligt billigare än de som tillverkas i Europa. Detta har skapat ett strategiskt beroende, vilket kan bli en stor risk i framtiden.

För att minska denna risk måste biltillverkarna diversifiera sina leveranskedjor. Även om det finns utmaningar är den tydliga trenden att batteripriserna fortsätter att sjunka, vilket kommer att göra elbilen till det självklara valet för allt fler.

Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer

Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BatteriBatterierElbilelbilar
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

