Elbilarnas framtid har tagit en dramatisk vändning tack vare en oväntad priskollaps på den viktigaste komponenten.
Ny rapport: Elbilen blir mer lönsam än bensinbilen
Mest läst i kategorin
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Efter kritiken: Audi slopar populära designen
Audi har länge hyllats för sitt rena och funktionella formspråk, men på senare tid har varumärket kritiserats för att ha tappat sin stilrena inredning. Nu erkänner Audi själva att de kanske har gått för långt och lovar en återgång till det enkla och logiska. Med en ny designchef vid rodret siktar de på att återigen …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Genombrottet som kan lösa laddkaoset i Sverige
Jakten på en ny lösning för elbilsladdning kan vara över – en oväntad lösning kan nu sänka kostnaderna dramatiskt. Att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen är en dyr affär. I dag kan kostnaden för att sätta upp en enda snabbladdare landa på över 650 000 kronor, vilket är en av de främsta orsakerna till att …
Ferrari beslagtagen – ägaren fick gå hela vägen hem
En mycket dyr Ferrari fick ett abrupt slut på sin färd när den uppmättes köra nästan dubbelt så snabbt som tillåtet i en 90-zon. En mycket dyrbar och sällsynt Ferrari fick nyligen ett abrupt slut på sin färd. Nu undrar många om bilen, som har ett värde på flera miljoner kronor, någonsin kommer att rulla …
Batterierna, som länge har varit den största kostnadsboven, blir nu allt billigare. Det gör inte bara elbilen mer tillgänglig för konsumenterna utan även mer lönsam för biltillverkarna, skriver Electrive.
Prisraset har förändrat spelplanen
För bara ett par år sedan var marknaden för batterier en säljares dröm. Priserna var höga och tillverkarna dikterade villkoren.
Men den eran är över.
Nu är det köparnas marknad, och efterfrågan pressar priserna nedåt.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Enligt en rapport från konsultfirman P3 Group har tillverkningskostnaderna för LFP-batterier (litiumjärnfosfat) sjunkit till cirka 625 kronor per kilowattimme, medan NMC-celler (nickel-mangan-kobolt) kostar runt 669 kronor.
Det är en stor skillnad från 2022, då priserna låg på 1 475 respektive 1 617 kronor per kilowattimme på grund av störningar i råvaruleveranserna.
Prissänkningen beror på att fler fabriker byggs och att produktionsmetoderna blir bättre, vilket gör att kostnaderna förutspås sjunka ytterligare med 10 till 15 procent fram till år 2030.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Biltillverkarna jublar
Tidigare var det svårt för biltillverkare att tjäna pengar på elbilar. Men det nya prisraset har vänt på steken. Nu kan de faktiskt göra vinst på varje såld elbil.
Volkswagen har till och med meddelat att de räknar med att tjäna lika mycket på sin kommande lilla elbil, ID.1, som på en bensinbil som Polo.
Det här öppnar upp för nya strategier. Genom att erbjuda flera batterialternativ kan tillverkarna locka olika typer av kunder. En enklare version med ett mindre batteri kan ha en lägre prislapp och locka pendlare, medan en dyrare premiumversion med längre räckvidd kan ge tillverkaren en betydligt högre vinst.
Billigare batterier ger ökad vinst
Den nya prisbilden gör att tillverkarna kan tjäna rejält med pengar på bilar med större batterier.
Enligt källor inom industrin kan en tillverkare, som i detta fall Volkswagen, ta ut 34 500 till 46 000 kronor extra för en bil med 25 kWh mer batterikapacitet, trots att själva tillverkningskostnaden för de extra cellerna endast är cirka 14 375 kronor.
Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor
Efter en kontroversiell designförändring som väckte starka reaktioner, erbjuder nu Tesla en lösning. Men det är inte gratis, och det är inte tillgängligt
Detta visar tydligt hur lönsam elbilen har blivit, och varför biltillverkarna nu satsar allt på att få ut fler modeller på marknaden. Samtidigt som elbilarna blir allt mer effektiva och lönsamma, tappar de traditionella bensinbilarna med sina komplicerade motorer och växellådor allt mer i konkurrenskraft.
Risk för beroende av Kina
Trots de ljusa framtidsutsikterna finns det en baksida. Batterier som tillverkas i Kina är betydligt billigare än de som tillverkas i Europa. Detta har skapat ett strategiskt beroende, vilket kan bli en stor risk i framtiden.
För att minska denna risk måste biltillverkarna diversifiera sina leveranskedjor. Även om det finns utmaningar är den tydliga trenden att batteripriserna fortsätter att sjunka, vilket kommer att göra elbilen till det självklara valet för allt fler.
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en
Missa inte:
Det här har Lasse Åberg gjort med sina miljoner. News 55
Pensionsåldern för offentlig sektor höjs efter årsskiftet – med två år. E55
Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Tech-toppen: Denna förmåga slår alla andra i AI-eran
Han leder Amazons molnjätte – nu avslöjar Matt Garman vilken förmåga som blir helt avgörande för att lyckas i AI-eran. När AI tar större plats på arbetsmarknaden tror många att tekniska kunskaper blir avgörande. Men Amazon Web Services vd Matt Garman menar att en helt annan förmåga kommer väga tyngre. Missa inte: Fastighetsskatt – här …
Nu är den officiell – Tesla Model Y L
Det har ryktats länge, men nu är den här. En ny version av Teslas storsäljare Model Y med plats för sex personer är officiell i Kina. Tesla har nu lanserat den nya versionen av Model Y, med tillägget ”L” för Long, på den kinesiska marknaden. Modellen är 18 centimeter längre än den vanliga Model Y …
Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier
Stockholmsbörsen i stort brukar handlas på ett P/E-tal runt 15. En aktie med under 10 brukar anses lågt värderat. Men just nu finns det finns det faktiskt flera aktier på Stockholmsbörsen som handlas under 5. Läs även: Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken – Dagens PS Så fungerar nyckeltalet …
”Big short”-kändisen har blivit en börstjur
”Big short”-investeraren Michael Burry har övergått från björn till tjur på börsen. Så här agerade han på marknaden under Q2. Detta uppger portföljexperter, berättar Business Insider, BI, och förklarar att Burry bytt ut sin strategi med säljoptioner till köpoptioner på bred front. Big Short-investeraren utgår nu från att aktier studsar upp i värde, vilket kan …
Aktieägare till Nasdaq: Utred Musks lönepaket
Elon Musks lönepaket värt motsvarande drygt 278 miljarder kronor retar upp Teslas aktieägargrupp som begär att Nasdaq ”vidtar lämpliga åtgärder”. SOC Investment Group, som aktieägargruppen benämns, efterlyser en formell utredning av lönepaktetet till den amerikanska elbilsjätten Teslas vd Elon Musk på 29 miljarder dollar, styvt 278 miljarder kronor. Det uppger Fortune och berättar att aktieägargruppen …