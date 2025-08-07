Striden om omstridd motorled trappas upp efter regeringens beslut

Flera miljöorganisationer har överklagat beslutet och hävdar att projektet strider mot gällande klimatlagar. Projektet, som bland annat involverar tunnlar och en ekodukt, kritiseras hårt för sin påverkan på naturreservat.

Långdraget projekt kritiseras av flera organisationer

Den planerade motorleden, som kallas Tvärförbindelse Södertörn, har förberetts av Trafikverket i över ett decennium. Vägen, som sträcker sig två mil från Masmo i Huddinge till Jordbro i Haninge, är tänkt att binda samman södra och norra delarna av Stockholms län.

Ett av huvudsyftena är att leda bort tung trafik från Norviks hamn i Nynäshamn så att den inte behöver köra genom Stockholms innerstad, skriver Aftonbladet.

Även om regeringen gav grönt ljus för bygget i januari 2024 har spaden ännu inte satts i marken. Nu kan byggstarten dröja ytterligare då flera organisationer har överklagat planerna till Högsta förvaltningsdomstolen. Kritikerna menar att bygget strider mot klimatlagen, skriver SVT.

Marica Lindblad från Naturskyddsföreningen Huddinge (Foto: Google Maps

Marica Lindblad från Naturskyddsföreningen Huddinge menar att samhället bör skapa möjligheter för medborgarna att leva upp till klimatmålen, och att detta projekt går stick i stäv med det.