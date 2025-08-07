En ny motorled i Stockholmsområdet, som planerats under många år, har stött på patrull trots att regeringen nyligen gav klartecken.
Striden om omstridd motorled trappas upp efter regeringens beslut
Flera miljöorganisationer har överklagat beslutet och hävdar att projektet strider mot gällande klimatlagar. Projektet, som bland annat involverar tunnlar och en ekodukt, kritiseras hårt för sin påverkan på naturreservat.
Långdraget projekt kritiseras av flera organisationer
Den planerade motorleden, som kallas Tvärförbindelse Södertörn, har förberetts av Trafikverket i över ett decennium. Vägen, som sträcker sig två mil från Masmo i Huddinge till Jordbro i Haninge, är tänkt att binda samman södra och norra delarna av Stockholms län.
Ett av huvudsyftena är att leda bort tung trafik från Norviks hamn i Nynäshamn så att den inte behöver köra genom Stockholms innerstad, skriver Aftonbladet.
Även om regeringen gav grönt ljus för bygget i januari 2024 har spaden ännu inte satts i marken. Nu kan byggstarten dröja ytterligare då flera organisationer har överklagat planerna till Högsta förvaltningsdomstolen. Kritikerna menar att bygget strider mot klimatlagen, skriver SVT.
Marica Lindblad från Naturskyddsföreningen Huddinge menar att samhället bör skapa möjligheter för medborgarna att leva upp till klimatmålen, och att detta projekt går stick i stäv med det.
Naturreservat hotas av utbyggnaden
En av de största stridspunkterna är att Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå rakt igenom sex av Huddinges totalt 13 naturreservat. Enligt Marica Lindblad är ingreppet i dessa områden enormt, då det leder till både buller och ökade utsläpp i hittills opåverkade miljöer.
Lindblad framför att folk kommer att känna sig lurade, då naturreservat ofta uppfattas som permanenta skyddade områden. Hon påpekar att man borde ha förbättrat det befintliga vägnätet istället för att bygga en helt ny väg.
Trafikverkets projektchef, Alexandra Stassais Söderblom, försvarar projektet och säger att cirka fem kilometer av vägen kommer att gå i tunnlar, vilket minskar påverkan på naturreservaten. Hon menar också att endast mellan 0,5 och 2,5 procent av reservatens totala yta kommer att beröras.
Hon tillägger att Trafikverket planerar kompensationsåtgärder för intrången till ett värde av uppemot 3,5 miljarder kronor, skriver Aftonbladet och SVT.
Trafiksäkerhet som ett motargument
Enligt Trafikverket är den nuvarande vägen, väg 259, hårt olycksdrabbad på grund av en stor andel tung trafik. Stassais Söderblom säger att den nya tvärförbindelsen behövs för att öka trafiksäkerheten för alla trafikslag, inklusive gående och cyklister.
Hon pekar också på behovet av säkra passager för djurliv, som idag inte har möjlighet att korsa vägen. Enligt Trafikverket kommer vägen vara mötesfri, med två körfält i vardera riktning, samt en separat gång- och cykelväg.
De planerar också att bygga 16 nya passager för djur och människor, inklusive en ekodukt vid Masmo och sex faunapassager mellan trafikplats Gladö kvarn och Jordbro. Detta är tänkt att mildra de negativa effekterna på djurlivet i naturreservaten, skriver Trafikverket.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
