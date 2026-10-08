Slut på laddsladdar – specialdäcken laddar batteriet trådlöst

Något som flera tillverkare dock verkar ha identifierat som en slags smärtpunkt med elbilsägandet är laddningen.

Att krångla med laddsladd och uttag hemma på uppfarten, när man helst bara vill in och kasta sig på soffan – är det verkligen något man ska behöva acceptera 2026? Porsche tycker inte det.

Sportbilstillverkaren har därför lanserat en trådlös laddplatta som säljs som ett tillbehör till den elektriska Cayenne-modellen. I praktiken räcker det att parkera rätt ovanför laddplattan, sedan sköter smart teknik resten.

Tesla och Xiaomi har tidigare varit inne på andra spår: En slags automatisk robotarm som kopplar samman bilen med laddaren när du parkerat. För Tesla ser visionen dock inte ut att bli verklighet, efter en första uppvisning 2015 verkar utvecklingen ha avstannat. Xiaomi visade däremot under tidigsommaren i år upp en egen version av den automatiserade laddboxtekniken.

Schweizarna inte nöjda – vill ladda genom däcken

Ingendera lösning hittills är dock så innovativ som det några uppfinnare i Schweiz håller på att koka ihop. Med det första siktet inställt på att revolutionera eldrivna bussar har Winduction tagit fram ett koncept som laddar fordonens batterier via hjulen.

Det är Interesting Engineering som varit tidiga med att lyfta upp bolaget och deras teknik: Genom att placera metallspolar direkt i bussens däck kan man vid speciella laddplatser, exempelvis busshållplatser, ta emot laddning via hjulen bara genom att stå parkerad.

En förutsättning är såklart att laddplatserna förberetts med en slags laddplatta, som sedan kan gömmas under asfalten.

Genom att ladda bussen löpande under dagen, på hållplatser där den ändå måste stanna, menar bolaget att man kan minska storleken på drivbatteriet och därmed få ett ännu mer energieffektivt fordon.

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Ett hinder man dock fortfarande står inför är att traditionella däck byggs upp av metalltrådar, som kan orsaka störningar i laddningen. Därför håller Winduction för närvarande på att utveckla en ny typ av däck som är fritt från ståltråd.