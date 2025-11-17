Det är slut med egna lösningar hos Volvo Cars. Nu ska bolaget knytas närmare sin ägare Geely när det gäller utveckling.
Slut med egna lösningar för Volvo
Volvo Cars lägger om sin strategi helt och hållet, berättar Dagens Industri. Nu ska bolaget knytas närmare ägaren Geely automobile. Det innebär ett betydligt mer omfattande samarbete kring utveckling och inköp. Slut med egna lösningar för att höja lönsamheten.
Ska möta konkurrensen
Det här är enligt Dagens Industri ett helt annat budskap än för bara ett år sedan. På förra årets kapitalmarknadsdag betonade företag att man skulle gå sin egen väg.
Volvo Cars kommersiella chef Erik Severinson svarar på varför:
”Jag tror att det man ser i Kina, med den snabba teknologiska utvecklingen, gör att man måste vara nyfiken och öppen. Geely som bolag har också utvecklats mycket och det har en otrolig snabbhet och innovationer som jag tror att vi kan använda”, säger han till Dagens Industri.
Läs mer: Biljätten Geely mer än tredubblar vinsten (Dagens PS)
Att det här sker nu hänger ihop med hur Geelykoncernen stöps om. Grundaren Li Shufu har stakat ut riktningen och nu ska Geely konsolidera och samarbeta inom hela gruppen efter flera år med nya varumärken som har spretat och hård inbördes tävlan.
Ska stärka Volvo på sikt
Enligt Dagens Industris analys är det här också ett tydligare tecken på vad den återvändande vd:n Håkan Samuelsson ser som ett nödvändigt drag för att stärka den Göteborgsbaserade tillverkaren på sikt.
Det har funnits diskussioner om att det ökade samarbetet skulle innebära en nersydda för Volvo Cars. Men det är inget som bolaget själva tror på. Företagets utvecklingschef Anders Bell menar tvärtom att Företaget kommer även framöver att stå för design, kvalitet och teknik som tydligt särskiljer Volvobilar från systermärkena inom koncernen.
Läs mer: Pensionspengar i kläm när Geely styr Volvo Cars med järnhand (Realtid)
Att bolaget har en kinesisk ägare betyder ibland att bolaget hamnar i en geopolitisk korseld.
En hyperkonkurrens
”Vi har hyperkonkurrens och det kommer att bli värre. Kineserna kommer att ta ett stort bett av marknaden, vilket gör det trångt för övriga. Andra säger att Kina är fienden som kommer in och gör livet svårt för oss, men vår koppling till Geely är en styrka. De är inte bara konkurrenter, utan också en partner”, säger Håkan Samuelsson i en kommentar till Dagens Industri.
På frågan om mjukvara, där läget är känsligare, säger Håkan Samuelsson så här:
”Vi är väldigt väl medvetna om det. Mjukvara kan inte delas utan det måste vara en uppsättning för väst och en för öst. Men det hindrar oss inte från att jobba med andra områden”, säger han till tidningen.
Minska kostnader
Michael Fleiss, som är ny strategichef på Volvo Cars sedan i somras, förklarar: ”Vi kan minska utvecklingskostnader och pressa priset på inköp. Vi kommer att förbättra vår lönsamhet utan att ändra vårt märke”, säger han.
Klimatanläggning och sätesstruktur är bland de första delarna som ska samordnas.
”Det finns kanske nästan 100 varianter av klimatkompressorer inom Geely, och om vi kan minska det till 10–15 varianter finns det mycket att spara”, säger Michael Fleiss. Var produktionen hamnar beror på var man är bäst lämpad enligt strategichefen.
Läs mer: Geely sonderar terrängen i Europa (Dagens PS)
Av Volvo Cars 500 leverantörer är 130 redan gemensamma med Geely. Enligt Francesca Gamboni, chef för Volvo Cars industriella verksamhet är målet att minska antalet leverantörer. Hon lyfter fram att relationen ger tillgång till ett kinesiskt leverantörskluster som bolaget annars inte hade nått.
Besparingspaket
”Målet är 200 gemensamma leverantörer, där vi möter dem som en enda motpart. Om det är en svensk leverantör är det kanske bättre att vi leder. Om det är en kinesisk är det bättre att Geely håller i det”, säger hon.
Volvo Cars har nyligen genomfört stora personalneddragningar som en del i besparingspaketet på 18 miljarder kronor. I Sverige har 1 000 anställda samt merparten av 1 000 konsulter lämnat bolaget.
”Vi planerar inga mer neddragningar”, säger Michael Fleiss till Dagens Industri.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
