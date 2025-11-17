Slut med egna lösningar för Volvo

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Ska stärka Volvo på sikt

Enligt Dagens Industris analys är det här också ett tydligare tecken på vad den återvändande vd:n Håkan Samuelsson ser som ett nödvändigt drag för att stärka den Göteborgsbaserade tillverkaren på sikt.

Det har funnits diskussioner om att det ökade samarbetet skulle innebära en nersydda för Volvo Cars. Men det är inget som bolaget själva tror på. Företagets utvecklingschef Anders Bell menar tvärtom att Företaget kommer även framöver att stå för design, kvalitet och teknik som tydligt särskiljer Volvobilar från systermärkena inom koncernen.

Läs mer: Pensionspengar i kläm när Geely styr Volvo Cars med järnhand (Realtid)

Att bolaget har en kinesisk ägare betyder ibland att bolaget hamnar i en geopolitisk korseld.

En hyperkonkurrens

”Vi har hyperkonkurrens och det kommer att bli värre. Kineserna kommer att ta ett stort bett av marknaden, vilket gör det trångt för övriga. Andra säger att Kina är fienden som kommer in och gör livet svårt för oss, men vår koppling till Geely är en styrka. De är inte bara konkurrenter, utan också en partner”, säger Håkan Samuelsson i en kommentar till Dagens Industri.

På frågan om mjukvara, där läget är känsligare, säger Håkan Samuelsson så här:

”Vi är väldigt väl medvetna om det. Mjukvara kan inte delas utan det måste vara en uppsättning för väst och en för öst. Men det hindrar oss inte från att jobba med andra områden”, säger han till tidningen.

Minska kostnader

Michael Fleiss, som är ny strategichef på Volvo Cars sedan i somras, förklarar: ”Vi kan minska utvecklingskostnader och pressa priset på inköp. Vi kommer att förbättra vår lönsamhet utan att ändra vårt märke”, säger han.

Närheten till Geely föreslås öka. Samarbetet ska spara pengar är tanken. (Foto: Achmad Ibrahim/AP/TT)

Klimatanläggning och sätesstruktur är bland de första delarna som ska samordnas.

”Det finns kanske nästan 100 varianter av klimatkompressorer inom Geely, och om vi kan minska det till 10–15 varianter finns det mycket att spara”, säger Michael Fleiss. Var produktionen hamnar beror på var man är bäst lämpad enligt strategichefen.

Läs mer: Geely sonderar terrängen i Europa (Dagens PS)

Av Volvo Cars 500 leverantörer är 130 redan gemensamma med Geely. Enligt Francesca Gamboni, chef för Volvo Cars industriella verksamhet är målet att minska antalet leverantörer. Hon lyfter fram att relationen ger tillgång till ett kinesiskt leverantörskluster som bolaget annars inte hade nått.

Besparingspaket

”Målet är 200 gemensamma leverantörer, där vi möter dem som en enda motpart. Om det är en svensk leverantör är det kanske bättre att vi leder. Om det är en kinesisk är det bättre att Geely håller i det”, säger hon.

Volvo Cars har nyligen genomfört stora personalneddragningar som en del i besparingspaketet på 18 miljarder kronor. I Sverige har 1 000 anställda samt merparten av 1 000 konsulter lämnat bolaget.

”Vi planerar inga mer neddragningar”, säger Michael Fleiss till Dagens Industri.

