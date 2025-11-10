Volvo lovar behålla sin identitet – trots ökat samarbete med Geely

Volvo Cars planerar att öka användningen av gemensamma komponenter inom Geelykoncernen för att minska kostnader och stärka lönsamheten i utvecklingen av framtida elbilar.

Beskedet kommer som en del av bolagets strategi för att nå en rörelsemarginal på åtta procent, en tydlig ökning jämfört med fjolårets 5,6 procent. Det skriver Autocar.

Utöver 3 000 planerade jobbneddragningar är den nya strategin fokuserad på effektiviseringar och delade resurser.

Samarbetet med Geely ska innebära tätare inköp och gemensam teknik för flera av koncernens varumärken, där även Polestar, Lotus, Lynk & Co och LEVC ingår.

“Geely har blivit en industrikraft, framför allt i Kina, som vi kan dra nytta av mer än tidigare.

Läs mer:

Chockras för Volvo – rasar mest i Europa. E55

Skala, synergier och delning är avgörande för lönsamhet i dagens bilindustri,” säger Volvos utvecklingschef Anders Bell till Autocar.

Volvos särprägel ska skyddas

Bell understryker att samarbetet inte ska påverka Volvos unika identitet.

ANNONS

Företaget kommer även framöver att stå för design, kvalitet och teknik som tydligt särskiljer Volvobilar från systermärkena inom koncernen.

“Det handlar om att hitta balansen mellan samarbete och autenticitet. Vi kommer aldrig att ge upp våra grundläggande värden,” säger Bell.

Läs mer:

Nu flyttar Volvo produktonen till USA. E55

Han framhåller att den kommande Volvo EX60 blir ett exempel på hur delad teknik och egen ingenjörskonst kan förenas.

Modellen byggs på den nya SPA3-plattformen och ska visa upp “den perfekta föreningen mellan mekanik, elektronik och mjukvara”.