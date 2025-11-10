Dagens PS
Motor

Volvo lovar behålla sin identitet – trots ökat samarbete med Geely

Volvo XC90 (Foto: Volvo)
Volvo XC90 (Foto: Volvo)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Den svenska biltillverkaren ökar samarbetet med den kinesiska ägaren Geely för att sänka kostnaderna och öka lönsamheten, men försäkrar att Volvos själ ska bevaras.

Volvo Cars planerar att öka användningen av gemensamma komponenter inom Geelykoncernen för att minska kostnader och stärka lönsamheten i utvecklingen av framtida elbilar.

Beskedet kommer som en del av bolagets strategi för att nå en rörelsemarginal på åtta procent, en tydlig ökning jämfört med fjolårets 5,6 procent. Det skriver Autocar.

Utöver 3 000 planerade jobbneddragningar är den nya strategin fokuserad på effektiviseringar och delade resurser.

Samarbetet med Geely ska innebära tätare inköp och gemensam teknik för flera av koncernens varumärken, där även Polestar, Lotus, Lynk & Co och LEVC ingår.

“Geely har blivit en industrikraft, framför allt i Kina, som vi kan dra nytta av mer än tidigare.

Skala, synergier och delning är avgörande för lönsamhet i dagens bilindustri,” säger Volvos utvecklingschef Anders Bell till Autocar.

Volvos särprägel ska skyddas

Bell understryker att samarbetet inte ska påverka Volvos unika identitet.

Företaget kommer även framöver att stå för design, kvalitet och teknik som tydligt särskiljer Volvobilar från systermärkena inom koncernen.

“Det handlar om att hitta balansen mellan samarbete och autenticitet. Vi kommer aldrig att ge upp våra grundläggande värden,” säger Bell.

Han framhåller att den kommande Volvo EX60 blir ett exempel på hur delad teknik och egen ingenjörskonst kan förenas.

Modellen byggs på den nya SPA3-plattformen och ska visa upp “den perfekta föreningen mellan mekanik, elektronik och mjukvara”.

Lärdomar från tidigare utmaningar

Efter mjukvaruproblem i flaggskeppet EX90 lovar Volvo att nästa generations modeller ska hålla högre teknisk stabilitet.

Företaget har förbättrat sina processer och uppger att de nu har bättre kvalitetsresultat än tidigare.

Volvos mål är tydligt: att fortsätta växa globalt som ett ledande elbilsmärke, utan att tappa sin identitet.

Den skandinaviska designfilosofin, säkerheten och människocentrerade tekniken ska förbli kärnan i varumärket, även när samarbetet med Geely fördjupas.

