Dramatiskt ras i Kina tvingar bilmärket till reträtt från världens största bilmarknad.
Skoda tappar 95 procent – lämnar viktig marknad helt
Det som länge varit en central tillväxtmotor för europeiska biltillverkare har nu blivit en belastning för Skoda Auto.
Efter ett kraftigt försäljningstapp väljer bolaget att lämna Kina helt.
Utvecklingen markerar ett tydligt trendbrott.
Från att ha varit en volymspelare i landet är verksamheten nu i praktiken utraderad.
Trots raset i Kina fortsätter Skoda Auto att satsa offensivt på nya modeller, inte minst inom elbilar där en ny lågpris-SUV nu lanseras för omkring 300 000 kronor.
Det visar att bolaget samtidigt lämnar svaga marknader och stärker sin position i segment med framtida tillväxt, särskilt inom elektrifiering.
Försäljningen kollapsar
På bara några år har Skoda Auto gått från att sälja omkring 300 000 bilar årligen i Kina till cirka 15 000 fordon under 2025.
Det motsvarar ett ras på omkring 95 procent.
Nedgången gör verksamheten ohållbar.
Den lokala organisationen har inte längre tillräckliga volymer för att bära kostnaderna, vilket tvingar fram ett strategiskt beslut.
Från mitten av 2026 planeras samtliga återförsäljare i Kina att stängas.
Vid toppen hade märket över 700 återförsäljare i landet.
Skiftar fokus till nya tillväxtmarknader
Beslutet innebär att Skoda Auto nu omprioriterar sin globala strategi.
Fokus flyttas i stället till Indien och andra marknader i Sydostasien, där efterfrågan bedöms vara mer stabil.
Samtidigt kvarstår moderbolaget Volkswagen Group i Kina genom sina samarbeten, bland annat med kinesiska SAIC.
Koncernen har därmed inte lämnat marknaden som helhet, men renodlar sin portfölj.
Utvecklingen speglar en bredare strukturell förändring där lokala kinesiska tillverkare, med BYD i spetsen, tagit betydande marknadsandelar.
Starkt läge i Europa trots motgångar
Trots tillbakadragandet från Kina står Skoda Auto starkt på andra marknader.
I Europa fortsätter märket att leverera stabila volymer.
På den danska marknaden hade Skoda under inledningen av 2026 en marknadsandel på 10,5 procent, motsvarande 2 598 nyregistrerade bilar.
Endast Toyota noterade högre siffror under samma period.
För investerare blir signalen tydlig. Global expansion innebär inte bara möjligheter utan också betydande risker.
När konkurrensen hårdnar och lokala aktörer stärker sina positioner kan även etablerade europeiska varumärken snabbt tappa fotfästet.
Skodas reträtt från Kina visar hur snabbt förutsättningarna kan förändras på världens största bilmarknad.
Missa inte:
Nya beskedet som sänker framtidshoppet för bilägare – Dagens PS
Bränslekrisen slår till – nu gäller tak på 280 kronor – Dagens PS