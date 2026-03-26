Skoda tappar 95 procent – lämnar viktig marknad helt

Utvecklingen markerar ett tydligt trendbrott.

Från att ha varit en volymspelare i landet är verksamheten nu i praktiken utraderad.

Trots raset i Kina fortsätter Skoda Auto att satsa offensivt på nya modeller, inte minst inom elbilar där en ny lågpris-SUV nu lanseras för omkring 300 000 kronor.

Det visar att bolaget samtidigt lämnar svaga marknader och stärker sin position i segment med framtida tillväxt, särskilt inom elektrifiering.

Försäljningen kollapsar

På bara några år har Skoda Auto gått från att sälja omkring 300 000 bilar årligen i Kina till cirka 15 000 fordon under 2025.

Det motsvarar ett ras på omkring 95 procent.

Nedgången gör verksamheten ohållbar.

Den lokala organisationen har inte längre tillräckliga volymer för att bära kostnaderna, vilket tvingar fram ett strategiskt beslut.

ANNONS

Från mitten av 2026 planeras samtliga återförsäljare i Kina att stängas.

Vid toppen hade märket över 700 återförsäljare i landet.