Scanias senaste milstolpe på försvarssidan är en ny typ av skyddad hytt som skyddar förare och passagerare från både pansarskott och minor.
Scanias nya lastbil klarar pansarskott och minor
I en tillbakablick på Scanias hemsida anser man startskottet för den militära verksamheten vara en skiss från 1904 föreställande chassit till en ”motoriserad fraktvagn” som planerades till flottans varv i Karlskrona.
Läs mer: Scania får stor order på eldrivna lastbilar
Försvarsgrenen har blivit en betydande del i verksamheten och sedan 1990 har mer än 10 000 fordon och 5000 motorer levererats till kunder inom försvarssektorn.
Det första fordonet som levererades, T-3, var en lastbil på sju ton med 70 hästkrafter, fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning. Hytten var helt öppen. Vad som då var höjden av teknisk utveckling, skulle lika gärna kunna vara häst och vagn jämfört med dagens högteknologiska monster.
Senast ut från Scanias försvarsgren är nämligen en ny sorts lastbilshytt som skyddar förare och passagerare mot både pansarskott och minor.
Explosionsskydd stärker överlevnadsförmågan
Den nya lastbilshytten presenterades i samband med Eurosatory 2026, en stor försvars- och säkerhetsmässa som hålls i Paris vartannat år.
Läs mer: Europas nya kris: 444 000 lastbilschaufförer saknas idag
Scania själva beskriver sin nya bepansrade produkt:
”Lösningen stärker besättningens överlevnadsförmåga genom ballistiska skyddsfunktioner och explosionsskydd, samtidigt som sikt, ergonomi och den välbekanta Scania-förarmiljön bevaras. Den möjliggör även integration av uppdragsspecifika system, utrustning och påbyggnader.”
Med andra ord är man som passagerare säker från både kulor och minor. Värstingversionen klarar både pansarbrytande ammunition och minor med upp till 8 kg sprängämne direkt under hytten.
”Försvarslogistik och motståndskraftig transport blir allt viktigare för försvarsmakter och samhällen i Europa och andra delar av världen. Med skyddad hytt kombinerar Scania skydd och operativ förmåga med modularitet, tillförlitlighet och supportsystem som redan är beprövade i vårt globala transportekosystem”, säger Stefano Fedel, Head of Scania Commercial, i ett pressmeddelande.
Byggs i Sverige
Den skyddade hytten finns tillgänglig för 4×4-, 6×6- och 8×8-konfigurationer och är utformad för att uppfylla krav på strategisk mobilitet. Det innebär bland annat att den är tillräckligt liten för tågtransport, utan att riskera att slå i tunneltaken.
Enligt Scania ska den nya bepansrade hytten byggas i de vanliga svenska produktionslinjerna. En fördel med att den bepansrade hytten bygger på samma system som Scanias övriga produktportfölj är att försvarslastbilen i mångt och mycket kan repareras och servas med vanliga, lättåtkomliga delar.