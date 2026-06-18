Scanias nya lastbil klarar pansarskott och minor

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Försvarsgrenen har blivit en betydande del i verksamheten och sedan 1990 har mer än 10 000 fordon och 5000 motorer levererats till kunder inom försvarssektorn.

Det första fordonet som levererades, T-3, var en lastbil på sju ton med 70 hästkrafter, fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning. Hytten var helt öppen. Vad som då var höjden av teknisk utveckling, skulle lika gärna kunna vara häst och vagn jämfört med dagens högteknologiska monster.

Senast ut från Scanias försvarsgren är nämligen en ny sorts lastbilshytt som skyddar förare och passagerare mot både pansarskott och minor.

En av Scanias första levererade försvarsfordon, T-3. Bild: Scania Group.

Explosionsskydd stärker överlevnadsförmågan

Den nya lastbilshytten presenterades i samband med Eurosatory 2026, en stor försvars- och säkerhetsmässa som hålls i Paris vartannat år.

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Scania själva beskriver sin nya bepansrade produkt:

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”Lösningen stärker besättningens överlevnadsförmåga genom ballistiska skyddsfunktioner och explosionsskydd, samtidigt som sikt, ergonomi och den välbekanta Scania-förarmiljön bevaras. Den möjliggör även integration av uppdragsspecifika system, utrustning och påbyggnader.”

Med andra ord är man som passagerare säker från både kulor och minor. Värstingversionen klarar både pansarbrytande ammunition och minor med upp till 8 kg sprängämne direkt under hytten.

”Försvarslogistik och motståndskraftig transport blir allt viktigare för försvarsmakter och samhällen i Europa och andra delar av världen. Med skyddad hytt kombinerar Scania skydd och operativ förmåga med modularitet, tillförlitlighet och supportsystem som redan är beprövade i vårt globala transportekosystem”, säger Stefano Fedel, Head of Scania Commercial, i ett pressmeddelande.