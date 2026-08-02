Tvärnit för tyska bilar – ”Känns i hela Europa”

Frågan är om det italienska lyxmärket Ferrari kan visa vägen framåt för Europas bilindustri.

Den tyska bilindustrin har framför allt tappat marknadsandelar i Kina och det är en väldigt stor marknad, säger SEB:s euroekonom Pia Fromlet.

Sedan Volkswagen öppnade böckerna den 24 juli har dystra besked rullats ut på löpande band. Biljätten, som nyligen aviserat planer om att kapa upp till 100 000 tjänster, redovisade en vinst som krympte mer än väntat och sänkte helårsprognosen.

Kort därefter skruvade både Audi och Mercedes-Benz ner prognoserna för personbilsförsäljningen för helåret.

Kina har vunnit terräng. Bilindustrin i Tyskland hoppade på elektrifieringen för sent, säger Fromlet.

I torsdags lade även BMW korten på bordet – biltillverkaren bjöd på ett vinstras med 35 procent. Enligt Bloombergs uppgifter väntas bolaget banta personalstyrkan med omkring 8 000 tjänster.

”Känns i hela Europa”

De dystra beskeden skapar ringar på vattnet.

Bilindustrin är hjärtat i den tyska ekonomin. Framför allt blir det en psykologisk effekt. Det känns när det går dåligt – det blir mycket rubriker, säger Pia Fromlet.

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De tyska tillverkarnas aktier har rasat 20–35 procent hittills i år. Mindre företag i landet som är underleverantörer i industrin påverkas. Sverige, som har Tyskland som största exportmarknad, drabbas också av kräftgången.

Även länder som Tjeckien, Slovakien och Frankrike är beroende av den tyska industrin. Det känns i hela Europa.

Men bilkrisen gäller inte bara tyska märken.

Även Stellantis, som bland annat äger Fiat, Citroën och Peugeot, rapporterade en vinst som var lägre än väntat och aktien backade på Milanobörsen. Aktien är hittills i år ner nästan 50 procent.