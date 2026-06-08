Scania får stor order på eldrivna lastbilar

Scania skriver i ett pressmeddelande att det är det största enskilda köpet av ellastbilar för bulktransporter i EU.

Affären omfattar även underhåll, lösningar för laddning och digitala tjänster.

Aktiekursen för den tyska fordonskoncernen Traton, Scanias ägare, har fallit 0,7 procent på Stockholmsbörsen på måndagen.