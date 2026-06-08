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Scania får stor order på eldrivna lastbilar

Scania säljer 105 eldrivna lastbilar till företaget Wibax. Arkivbild.
Scania säljer 105 eldrivna lastbilar till företaget Wibax. Foto: Claudio Bresciani/TT
Avtalet mellan Wibax – som har sitt säte i Piteå – och Scania löper över de kommande fem åren. Det berör Wibax verksamhet i Sverige och Finland.

Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Wibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag i EU.

Avtalet mellan Wibax – som har sitt säte i Piteå – och Scania löper över de kommande fem åren. Det berör Wibax verksamhet i Sverige och Finland.

Scania skriver i ett pressmeddelande att det är det största enskilda köpet av ellastbilar för bulktransporter i EU.

Affären omfattar även underhåll, lösningar för laddning och digitala tjänster.

Aktiekursen för den tyska fordonskoncernen Traton, Scanias ägare, har fallit 0,7 procent på Stockholmsbörsen på måndagen.

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