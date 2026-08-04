Volvoägare får betala 120 000 – försäkringen värdelös

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Det var i samband med att han skulle parkera sin Volvo XC90 laddhybrid från 2017 som en lampa började blinka rött på instrumentpanelen.

Så motiverar försäkringsbolaget sitt avslag

Felet visade sig vara omfattande. Hela högspänningsbatteriet i Volvon behövde bytas ut och det skulle kosta 120 000 kronor, skriver Motor.no och uppger att Volvoägaren anmälde skadan till sitt försäkringsbolag, Fremtind Forsikring, då han var säker på att den mekaniska skadeförsäkringen skulle täcka ”olyckshändelser och plötsliga skador” på bland annat högvoltsbatteriet.

Försäkringsbolaget satte sig emellertid på tvären och vägra betala med hänvisning till att dokumentation saknades på att skadan uppstått plötsligt.

Där till hävdade försäkringsbolaget att en minksning av batterikapaciteten på en så gammal bil inte kan klassas som en skada på batteriet.

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