Trots en tilläggsförsäkring åkte mannen på en smäll på 120 000 kronor när högspänningsbatteriet i hans Volvo XC90 laddhybrid gick sönder.
Volvoägare får betala 120 000 – försäkringen värdelös
Mannen hade tecknat en mekanisk skadeförsäkring, vilket många kunder gör när nybilsgarantin och den vanliga helförsäkringen inte längre täcker större skador som kan uppstå på motor, elbilsbatteri och i andra dyra bildelar.
Det var i samband med att han skulle parkera sin Volvo XC90 laddhybrid från 2017 som en lampa började blinka rött på instrumentpanelen.
Så motiverar försäkringsbolaget sitt avslag
Felet visade sig vara omfattande. Hela högspänningsbatteriet i Volvon behövde bytas ut och det skulle kosta 120 000 kronor, skriver Motor.no och uppger att Volvoägaren anmälde skadan till sitt försäkringsbolag, Fremtind Forsikring, då han var säker på att den mekaniska skadeförsäkringen skulle täcka ”olyckshändelser och plötsliga skador” på bland annat högvoltsbatteriet.
Försäkringsbolaget satte sig emellertid på tvären och vägra betala med hänvisning till att dokumentation saknades på att skadan uppstått plötsligt.
Där till hävdade försäkringsbolaget att en minksning av batterikapaciteten på en så gammal bil inte kan klassas som en skada på batteriet.
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Åkte på hytt bakslag när han överklagade
Mannen överklagade till Finansklaganämnden i Norge, där den här typen av tvister hanteras, som gav försäkringsbolaget rätt.
”Nämnden kan inte se att dokumentation har lagts fram om att batteriet har utsatts för fysisk skada och att skadan uppstått plötsligt, skriver Finansklaganämnden”, heter det, enligt den norska motortidningen.
Bevisbördan ligger hos försäkringstagaren, påpekar även den norska överklagandenämnden.
Det är inte det första fallet där en kund med mekanisk skadeförsäkring hos samma försäkringsbolag nekas ersättning i Norge.
Det var ett liknande ärende. Kundens bil startade inte sedan vatten hade kommit in i högspänningsbatteriet på bilen, vilket gjorde att hela batteriet fick bytas ut.
Försäkringen är praktiskt taget värdelös
”Bilen fungerade normalt tills den inte ville starta, hävdade bilägaren” och framhöll att han omöjligt kunde förutse skadan.
Trots det visade sig försäkringen i detta fall, precis som i det andra exemplet, vara helt värdelös.
Försäkringsbolaget kommer undan ansvar genom att hänvisa till det finstilta i villkoren.
Tipset är alltså: Om du vill slippa råka ut för något dylikt – glöm inte att lusläsa den knappt synbara texten hos ditt försäkringsbolag.
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