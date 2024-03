Så berättar färgen på din bil vem du är

Kanske minns du den där perioden då alla människor som på en given signal skulle delas in i färger? Hur du plötsligt under ett möte plötsligt kunde stämplas som “alldeles för röd”, bara för att kort därpå beklaga dig över att alla andra var “så himla blå”?

Mycket kan förstås sägas om färger och personlighet, men faktum är att det ändå finns en del intressanta insikter att hämta i färgpsykologin. Inte minst när det kommer till valet av färg på din bil.

För nog skulle vi höja lite på ögonbrynen om grannen backade in på uppfarten i en lila bil. På liknande sätt hade vi sannolikt förvånats om den nya firmabilen visade sig vara knallgul.

En silvergrå bil står sig över tid och är ett populärt färgval när det kommer till exempelvis leasing eller tjänstefordon. På bilden en Porsche Taycan. (Foto: Porsche)

Silvergrå – en klassiker

Skälen till detta är givetvis flera, och kan härledas både till preferenser, marknad och kutym. Tittar vi till exempel på de ovan nämnda firmabilarna ska de representera ett bolag och utstråla stabilitet och trygghet, varför den tokroliga färgskalan som regel får stryka på foten, till förmån för mer lugna toner.

Hit hör silvergrå – en klassiker i de flesta sammanhang. Även på leasingbilar. De senare ska dessutom kunna säljas vidare, varför en neutral färg är att föredra, skriver Mekonomen. Och de borde ju veta.