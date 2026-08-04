Priset på el skjuter i höjden, och väntas fortsätta vara dyrt en tid framåt. För elbilsägare innebär det att man kanske behöver ändra på både kör- och laddningsrutiner för att inte få mycket dyrare räkningar.
Så ska du ladda och köra för att spara pengar
Elpriserna var dubbelt så höga i juli i år, jämfört med förra året – och hösten verkar fortsätta på samma bana, enligt Expressen. Irankrisen och stängningen av Hormuzsundet, tillsammans med låga vattennivåer och kärnkraftverkskrångel radas upp som orsaker till elprisets raketfärd.
För elbilsägare innebär de höga priserna en kalldusch. Att ladda elbilen är fortfarande billigare än att tanka fossilbil, men räkningarna blir alltmer kännbara – här kikar vi på några smarta sätt som elbilsägare kan hålla nere kostnaderna för laddning:
Eco-driving
Elbilar är ofta pigga skapelser med god utväxling också i låga hastigheter. Att trycka till gaspedalen lite extra, bara för den sköna känslan av acceleration, är ingen ovanlighet.
Men den som vill åka långt på varje laddning gör bäst i att tygla högerfoten. Autocar tipsar om att elbilars räckvidd är känsligare mot körstil än vad fossildrivna motsvarigheter är. Allra bäst är att hålla ett lugnt och jämnt tempo, på så sätt blir det också enklare för färddatorn att räkna ut när du behöver ladda nästa gång.
Läs mer: Så ecomoddar du din bil
Bromsa försiktigt
De flesta, om inte alla, elbilar är utrustade med någon form av regenerativa bromsar. Kort och gott innebär det att dina bromsningar genererar lite extra laddning till bilens batteri. I långa och branta nedförsbackar kan det innebära att räckvidden förlängs betydligt, i vanlig pendlingstrafik handlar det troligtvis främst om en liten (men välkommen) extraskjuts.
Bilens regenerativa bromsning aktiveras dock främst vid försiktig inbromsning, därför gäller det att man som förare har blicken långt fram i trafiken och börjar anpassa hastigheten efter olika hinder i god tid.
Är man nyfiken på att grotta mer i det tekniska har flera tillverkare, bland annat Honda, matnyttiga artiklar på sina hemsidor.
Ladda hemma
Har man möjlighet är det nästan garanterat billigast att ladda elbilen hemma, jämfört med att ladda på publik laddstation. Skillnaden i skrivande stund mellan mitt eget elbolags spotpris och den närmsta publika laddstationen (50 kW) är mer än 5 kr per kWh.
Att installera en laddbox hemma innebär visserligen en lite större engångskostnad, men i det längre perspektivet är det troligtvis en god investering där det är möjligt.
Smart laddning
Att inte bara tänka på var, utan även när och hur är bra strategier för den som vill ladda billigt. När mycket el förbrukas blir den dyrare, men när det finns överflöd är den billigare. Att undvika de så kallade effekttopparna innebär att elräkningen blir snällare mot plånboken, skriver Skellefteå kraft.
Läs mer: Därför ska du inte ladda när elen är billigast: ”Det är ologiskt”
Vidare mår ofta elbilsbatteriet bäst av att inte laddas upp till 100 procent, omkring 80 procent brukar vara en slags gyllene nivå att sikta på för att ha god räckvidd och inte slita batteriet i onödan. En följd blir såklart att mindre el brukas och att räkningen blir lite billigare.
Läs mer: Därför ska du inte ladda bilen till 100 procent
Bli medlem
Att bara ladda bilen hemmavid är såklart inte möjligt. Ibland fallerar planeringen, och ibland ska man på långresa – då är de publika laddstolparna en räddning.
Många bolag erbjuder sina kunder prenumerationer eller medlemsskap som innebär rabatterade priser på just laddning, vilket – om det nyttjas tillräckligt ofta – kan innebära kännbara besparingar.