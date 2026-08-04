Aston Martins nya nödlån utlöser miljardbråk med gamla långivare

Överlåta varumärket

Kärnan i konflikten: en del av HPS-affären innebär att Aston Martin ska överlåta 50,1 procent av sina immateriella rättigheter utanför bilverksamheten till det amerikanska varumärkesbolaget Authentic Brands.

De gamla långivarna menar att detta i praktiken flyttar värdefulla tillgångar utom räckhåll för dem, samtidigt som de nekats möjligheten att själva erbjuda ny finansiering.

I konflikt med sig själv?

Men när man tittar närmare på historien blir den märkligare och märkligare.

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HPS Investment Partners, långivaren bakom det omtvistade lånet, är samtidigt en av delägarna i just Authentic Brands, bolaget som ska ta över varumärkesrättigheterna.

HPS köpte in sig i Authentic Brands tillsammans med CVC Capital Partners i en affär som värderade bolaget till 12,7 miljarder dollar.

Djup kris

Bråket kommer mitt i en redan djup kris för Aston Martin.

Det anrika bilmärket, som gör runt en tredjedel av sin omsättning i USA, har pressats hårt av amerikanska Trump-tullar och ett kraftigt fallande intresse i Kina, där konkurrensen från inhemska märken ökat samtidigt som lyxbilsskatter höjts.

Nedskärningar och utförsäljning

Bolaget aviserade i februari att man skär ner arbetsstyrkan med upp till 20 procent och sålde samtidigt namnrättigheterna till sitt Formel 1-lag för 50 miljoner pund för att stärka kassan.

Ordförande och storägare Lawrence Stroll har sedan han tog över bolaget 2020 skjutit till omkring 600 miljoner pund i egna pengar genom sju separata kapitalanskaffningar. Ett mönster som nu upprepas, om än den här gången med en extern långivare snarare än Stroll själv som räddare.