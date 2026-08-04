Aston Martin har säkrat ett nödlån på 550 miljoner pund för att överleva den akuta likviditetskrisen. Men affären har utlöst raseri hos bolagets befintliga långivare, som nu hotar med rättsliga åtgärder. Delvis för att den nya finansiären själv äger en bit av bolaget som ska ta över halva Aston Martins varumärke.
Aston Martins nya nödlån utlöser miljardbråk med gamla långivare
Aston Martin säkrade i juli ett lån på 550 miljoner pund, motsvarande nästan 7,5 miljarder kronor, från HPS Investment Partners. Men det triggade ett storbråk.
För några dagar sedan skickade befintliga långivare, som Aston Martin redan är skyldiga 1,3 miljarder pund, ett formellt varningsbrev till styrelsen där de hotar att dra bolaget inför domstol för att riva upp HPS-avtalet.
Skulle ge andrum
HPS Investment Partners är ett kreditbolag som ägs av finansjätten BlackRock.
Lånet, som består av ett säkerställt lån på 450 miljoner pund plus ytterligare 100 miljoner pund som kan plockas ut senare, var tänkt att ge den förlusttyngda biltillverkaren andrum.
Överlåta varumärket
Kärnan i konflikten: en del av HPS-affären innebär att Aston Martin ska överlåta 50,1 procent av sina immateriella rättigheter utanför bilverksamheten till det amerikanska varumärkesbolaget Authentic Brands.
De gamla långivarna menar att detta i praktiken flyttar värdefulla tillgångar utom räckhåll för dem, samtidigt som de nekats möjligheten att själva erbjuda ny finansiering.
I konflikt med sig själv?
Men när man tittar närmare på historien blir den märkligare och märkligare.
HPS Investment Partners, långivaren bakom det omtvistade lånet, är samtidigt en av delägarna i just Authentic Brands, bolaget som ska ta över varumärkesrättigheterna.
HPS köpte in sig i Authentic Brands tillsammans med CVC Capital Partners i en affär som värderade bolaget till 12,7 miljarder dollar.
Djup kris
Bråket kommer mitt i en redan djup kris för Aston Martin.
Det anrika bilmärket, som gör runt en tredjedel av sin omsättning i USA, har pressats hårt av amerikanska Trump-tullar och ett kraftigt fallande intresse i Kina, där konkurrensen från inhemska märken ökat samtidigt som lyxbilsskatter höjts.
Nedskärningar och utförsäljning
Bolaget aviserade i februari att man skär ner arbetsstyrkan med upp till 20 procent och sålde samtidigt namnrättigheterna till sitt Formel 1-lag för 50 miljoner pund för att stärka kassan.
Ordförande och storägare Lawrence Stroll har sedan han tog över bolaget 2020 skjutit till omkring 600 miljoner pund i egna pengar genom sju separata kapitalanskaffningar. Ett mönster som nu upprepas, om än den här gången med en extern långivare snarare än Stroll själv som räddare.