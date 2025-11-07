Nya effektavgifter gör att den som laddar bilen vid fel tidpunkt kan få betala flera hundra kronor extra – även när elpriset egentligen är lågt.
Därför ska du inte ladda när elen är billigast: "Det är ologiskt"
Dagens PS har rapporterat om fenomenet tidigare.
Under de senaste åren har elnätsföretagen så sakta börjat införa dessa nya effektavgifter, detta som ett sätt att jämna ut belastningen på elnätet under dygnet. Full implementering ska ske senast 2027.
Den nya prismodellen innebär att hushållets högsta effekttoppar under månaden avgör nätavgiften. Ellevio, som redan infört effektavgifter för sina kunder, mäter snittet av de tre högsta topparna under månaden. På natten är avgiften i sin tur halverad.
I slutändan kan avgiften slå mot hushåll som använder mycket el samtidigt, även om den totala förbrukningen är låg.
“Effekttariffen kan innebära högre kostnader för en villaägare som inte sprider ut sin elanvändning jämnt över dygnet”, har Anna Stendahl, elexpert på Nordic Green Energy, tidigare berättat för Dagens PS.
Men systemet väcker irritation.
“Det är ologiskt”
”Det är ologiskt med hög avgift när det är överskott på el”, säger elbilsägaren Roland Müller-Suur till Dagens Nyheter.
Han laddar sin elbil hemma i Stockholm och menar att det är obegripligt att man ska straffas för att man laddar elbilen under dagtid, då priset är som lägst.
Normalt brukar elen vara billigast på natten när efterfrågan är låg. Men under det senaste året har mönstret förändrats. Nu är priset allt oftare som lägst mitt på dagen och priskurvan liknar en hängmatta.
Betalar tusenlappar i straffavgifter
“Om du har en laddbox och laddar med 11 kW och har elvärme och andra apparater i gång kan du lätt komma upp i över 1 200 kronor i en straffavgift”, konstaterar DN.
Roland Müller-Suur, som har både solceller och husbatteri, har försökt anpassa sig. Genom att ladda på natten, när Ellevios avgift är halverad, har han sänkt kostnaden från runt 1 000 till 500 kronor. Men det går långsamt:
”Varför ska jag ha en elbil som kan laddas med 11 kW och istället ladda med 5 kW? Det känns märkligt och går emot all utveckling där bilarna ska laddas snabbt”, säger han.
“Ett dyrt experiment”
Modellen med effektavgifter har redan tidigare fått hård kritik – inte minst från Villaägarnas Riksförbund. Organisationens samhällspolitiske chef Håkan Larsson kallar det ”ett dyrt experiment för hushållen”.
Han menar att systemet slår orättvist mot vanliga elkunder som inte har möjlighet att styra sin förbrukning på detaljnivå.
”Det är inte rimligt att förvänta sig att genomsnittliga hushåll ska ha ständig kontroll över sin effektförbrukning. Det går inte att planera livet som i en nationalekonomisk lärobok”, skriver Larsson.
Han pekar också på att många inte ens vet om att effektavgifterna införts och därför fått högre räkningar utan att förstå varför. Enligt honom borde ansvaret för att hantera effekttoppar ligga på aktörer som faktiskt kan påverka elnätens kapacitet – inte på hushållen.
Elbolagen försvarar sig
Ellevio försvarar modellen och menar att avgifterna behövs för att undvika att elnätet blir överbelastat.
”Elnätet är som en motorväg, man vill inte att det ska vara trångt med bilar på dagen”, har företaget tidigare förklarat för DN.
Enligt Energimarknadsinspektionen är syftet att göra användningen av elnätet mer effektiv – inte att öka kostnaderna för kunderna.
Men talespersonen Thomas Björkström på Konsumenternas Elmarknadsbyrå konstaterar att systemet har blivit rörigt:
”Elmarknaden är komplicerad just nu. Priserna kan vara låga samtidigt som effektavgifterna är höga”, säger han till DN.
Så undviker du onödiga avgifter
För att slippa betala extra gäller det att planera sin elanvändning smart. Enligt Fortum kan du minska risken för dyra effekttoppar genom att sprida ut elförbrukningen och undvika att flera elkrävande apparater körs samtidigt.
Det kan också löna sig att använda timers eller smarta styrsystem som startar elbilsladdning, tvätt eller diskmaskin under natten – när elnätet är mindre belastat.
Dessutom kan energieffektiva vitvaror och värmesystem bidra till lägre effekttoppar.
Hos E55 kan du läsa mer om hur du påverkas av elnätbolagens nya avgift.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
