Därför ska du inte ladda när elen är billigast: "Det är ologiskt"

Betalar tusenlappar i straffavgifter

“Om du har en laddbox och laddar med 11 kW och har elvärme och andra apparater i gång kan du lätt komma upp i över 1 200 kronor i en straffavgift”, konstaterar DN.

Roland Müller-Suur, som har både solceller och husbatteri, har försökt anpassa sig. Genom att ladda på natten, när Ellevios avgift är halverad, har han sänkt kostnaden från runt 1 000 till 500 kronor. Men det går långsamt:

”Varför ska jag ha en elbil som kan laddas med 11 kW och istället ladda med 5 kW? Det känns märkligt och går emot all utveckling där bilarna ska laddas snabbt”, säger han.

“Ett dyrt experiment”

Modellen med effektavgifter har redan tidigare fått hård kritik – inte minst från Villaägarnas Riksförbund. Organisationens samhällspolitiske chef Håkan Larsson kallar det ”ett dyrt experiment för hushållen”.

Han menar att systemet slår orättvist mot vanliga elkunder som inte har möjlighet att styra sin förbrukning på detaljnivå.

Systemet slår orättvist mot vanliga elkunder som inte har möjlighet att styra sin förbrukning på detaljnivå, menar Villaägarna (Foto: Janerik Henriksson/TT)

”Det är inte rimligt att förvänta sig att genomsnittliga hushåll ska ha ständig kontroll över sin effektförbrukning. Det går inte att planera livet som i en nationalekonomisk lärobok”, skriver Larsson.

Han pekar också på att många inte ens vet om att effektavgifterna införts och därför fått högre räkningar utan att förstå varför. Enligt honom borde ansvaret för att hantera effekttoppar ligga på aktörer som faktiskt kan påverka elnätens kapacitet – inte på hushållen.

Elbolagen försvarar sig

Ellevio försvarar modellen och menar att avgifterna behövs för att undvika att elnätet blir överbelastat.

”Elnätet är som en motorväg, man vill inte att det ska vara trångt med bilar på dagen”, har företaget tidigare förklarat för DN.

Enligt Energimarknadsinspektionen är syftet att göra användningen av elnätet mer effektiv – inte att öka kostnaderna för kunderna.

Men talespersonen Thomas Björkström på Konsumenternas Elmarknadsbyrå konstaterar att systemet har blivit rörigt:

”Elmarknaden är komplicerad just nu. Priserna kan vara låga samtidigt som effektavgifterna är höga”, säger han till DN.

Så undviker du onödiga avgifter

För att slippa betala extra gäller det att planera sin elanvändning smart. Enligt Fortum kan du minska risken för dyra effekttoppar genom att sprida ut elförbrukningen och undvika att flera elkrävande apparater körs samtidigt.

Det kan också löna sig att använda timers eller smarta styrsystem som startar elbilsladdning, tvätt eller diskmaskin under natten – när elnätet är mindre belastat.

Dessutom kan energieffektiva vitvaror och värmesystem bidra till lägre effekttoppar.

Hos E55 kan du läsa mer om hur du påverkas av elnätbolagens nya avgift.