Så sänker du bensinkostnaderna direkt – gör så här

Men samtidigt finns det ett utrymme att påverka situationen mer än vad många tror, nämligen att köra smartare.

Att köra bränslesnålt handlar i grunden mindre om teknik och mer om beteende.

Körstilen avgör mer än bilen

En av de mest avgörande faktorerna är hur du kör bilen. Snabba accelerationer, onödiga inbromsningar och ojämnt tempo driver upp förbrukningen betydligt mer än många inser.

En jämn körning med god framförhållning gör att motorn arbetar effektivare. Att undvika korta körsträckor, särskilt med kall motor, är också centralt eftersom förbrukningen då är som högst.

Vid landsvägskörning ger ett stabilt tempo och rätt avstånd till framförvarande fordon en tydlig effekt.

I stadstrafik handlar det mer om att läsa trafiken och minimera stopp.