Elbilen passerar diesel och hybrid – fyra modeller under 300 000 kronor

Fyra modeller under 300 000 kronor

Trots det historiska skiftet är utbudet av prisvärda elbilar tunt. Vi listar fyra modeller under 300 000 kronor:

Modell Pris från Räckvidd Karaktär Leapmotor T03 214 900 kr 265 km Kompakt stadsbil Citroën ë-C3 297 500 kr 320 km Balanserad halvkombi Hyundai Inster 299 900 kr 300 km Liten SUV MG5 299 990 kr 320 km Kombi med lastutrymme

Leapmotor T03 är genuint billig. De övriga tre ligger inom tusenlappen från 300 000-strecket, vilket visar var kostnadsgolvet går med dagens batteripriser.

Räckvidden duger för pendling och vardagskörning. Den som planerar längre resor bör räkna med laddstopp.

På begagnatmarknaden får du en två år gammal Tesla Model 3 eller Volkswagen ID.3 med dubbla räckvidden för samma pengar.

Budgetsegmentet rör sig åt rätt håll, men kompromisserna är fortfarande stora.

Försäkringen äter driftsbesparingen

En ny analys visar att elbilsägare betalar i snitt 27 000 kronor per år i försäkring, jämfört med 18 000 för bensinbilar — runt 40 procent mer.

Orsaken: reparationer kräver specialiserade verkstäder och reservdelstillgången är fortfarande begränsad.

Räkna på det. En elbilsägare som kör 1 500 mil per år sparar uppskattningsvis 12 000–15 000 kronor på drivmedel jämfört med bensin.

Dra av 9 000 kronor i extra försäkring och den faktiska besparingen krymper till hälften av vad tillverkarna räknar med i sina kalkyler. Premierna lär sjunka när reparationsnätverket byggs ut.

Men just nu betalar elbilsägaren mellanskillnaden.

Rätt hastighet ger 20 extra mil

Ett systematiskt test med Tesla Model Y visar hur kraftigt hastigheten påverkar räckvidden. Vid 80 km/h: 536 kilometer. Vid 129 km/h: 328 kilometer. Det är 208 kilometer — drygt 20 mil — på samma laddning.

Bästa balansen mellan tid och räckvidd ligger kring 96–113 km/h. Redan vid 96 km/h sparar föraren 40 minuter jämfört med 80, medan räckvidden bara sjunker från 536 till 483 kilometer.

Skillnaden mellan lugn och forcerad motorvägskörning i en elbil är stor. Luftmotståndet ökar exponentiellt, och i en elbil syns konsekvensen direkt på displayen.

Porsche Cayenne Electric — körglädje före kilowattimmar

Porsche har visat upp Cayenne Electric med över 1 100 hästkrafter och 0–100 på 2,5 sekunder. Imponerande på papper, men det intressanta är prioriteringen.

Cayenne Electric placerar sig i topp inom premiumsegmentet. (Foto: Porsche)

Där många eltillverkare tävlar om störst batteri och längst räckvidd har Porsche lagt krutet på chassibalans, styrning och körkänsla.

Enligt Top Gear är bilen en förlängning av varumärkets identitet, med körkänslan i centrum. I ett segment där elbilar ofta upplevs som sterila visar Cayenne Electric att eldrift och förarglädje kan gå ihop.

Det höjer ribban för alla andra.

150 000 kronor — med förbehåll

IPOP 90 från Alsace lockar med ett grundpris på 15 000 euro, motsvarande cirka 150 000 kronor. Men förväntningarna bör justeras: 20 hästkrafter, 90 km/h i toppfart, 135 kilometers räckvidd.

Bilen klassas som fyrhjuling, inte personbil, och omfattas inte av elbilspremien. Leverans planeras till september 2027.

Listan över elbilsstartups som tagit emot beställningar utan att nå produktion är lång, som exempelvis Uniti, Sono Motors, Xbus, Evetta.

Konceptet är intressant, men den som vill beställa bör vara medveten om risken.

EX30 i ny skepnad

Volvo visar upp Volvo EX30 ombyggd till skåpbil för stadsleveranser. Mindre glamoröst än Porsches prestandasiffror, men troligen viktigare.

Elektriska leveransfordon i stadsmiljö löser konkreta problem med buller och utsläpp och det är ofta i sådana sammanhang elbilen gör störst skillnad.