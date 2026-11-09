Privatleasing lockar med förutsägbara månadskostnader, men det finns flera fallgropar som kan göra bilen dyrare än väntat. Inte ens månadsavgiften är alltid huggen i sten – stigande räntor kan leda till höjda kostnader under avtalstiden.
Så mycket ökar din leasingkostnad när räntan höjs
Andelen som leasar sin bil skjuter i höjden. Under årets första halva ökade antalet privatleasade bilar i Sverige med 32 procent jämfört med samma period 2025, skriver Mobility Sweden och Carplus i en rapport från i somras.
En anledning är att fler söker sig mot jämna och förutsägbara månadskostnader, vilket leasingalternativet ofta innebär.
Men helt fri från prisfluktuationer och chockräkningar är man inte som leasingtagare. Onormalt slitage, övermil och däckbyten är sådant som kan kosta skjortan när en leasingbil ska lämnas in efter den avtalade perioden.
Dagens PS har flera exempel på när slutnotan kommit som en överraskning för leasingtagaren, i våras skrev vi bland annat om en person som privatleasat en Lynk & Co som på grund av att hon kört 3 860 mil mer än vad som var avtalat fick betala 58 000 kronor.
Då kan månadskostnaden öka, under avtalstiden
Ytterligare en fälla finns för leasingtagarna att trampa i, den kan komma att göra sig känd under själva leasingperioden och kan bli en riktigt dyr affär – om räntan höjs kan månadskostnaden följa.
Det måste visserligen framgå i leasingavtalet för att finansbolaget ska kunna höja din månatliga leasingkostnad, och höjningen får inte ske hur som helst.
I höstas kom nyheten att allmänna reklamationsnämnden (ARN) vill se tydligare beräkningsmodeller i leasingavtalen och gav klagande konsumenter rätt när de fått leasingavgifterna höjda.
”Finansbolagen har inte rätt att höja hyresavgiften om avtalet saknar en transparent och förutsebar beräkningsmodell”, skrev då M Sverige i ett uttalande. Dagens PS rapporterade att leasingtagare som fått avgifterna höjda av Santander Bank kunde få tusenlappar återbetalda.
Så dyrt kan det bli
Nyligen höjdes styrräntan av Riksbanken, och fler höjningar verkar vara att vänta det närmaste året.
Tidigare har M Sverige skrivit att också små ränteökningar kan ge stora effekter på kostnaderna. En ökning om en halv procentenhet, från 3 till 3,5 procent, kan ge drygt 16 procent dyrare räntekostnad för leasingbolaget, vilket om avtalet tillåter kan slå över till slutkunden.
Riksbanken nöjde sig dock med 0,25 procentenheter, från 1,75 till 2,0 procent. Börskollen skriver att det för exempelvis en Volkswagen Tiguan, som kostat 3 495 kronor i månaden att leasa, innebär en höjning om 60 kronor per månad. Över två år innebär det en extra kostnad om 1440 kronor.
Att få fram samma prisprognos visade sig dock svårare hos andra märken. Aftonbladet, som gjort den ursprungliga genomlysningen, försökte få fram uppgifter om hur räntan skulle påverka leasingkostnaden för Volvomodeller men lyckades inte få svar från varken kundservice eller finansbolaget Ziklo Bank.