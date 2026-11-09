Så mycket ökar din leasingkostnad när räntan höjs

En anledning är att fler söker sig mot jämna och förutsägbara månadskostnader, vilket leasingalternativet ofta innebär.

Men helt fri från prisfluktuationer och chockräkningar är man inte som leasingtagare. Onormalt slitage, övermil och däckbyten är sådant som kan kosta skjortan när en leasingbil ska lämnas in efter den avtalade perioden.

Dagens PS har flera exempel på när slutnotan kommit som en överraskning för leasingtagaren, i våras skrev vi bland annat om en person som privatleasat en Lynk & Co som på grund av att hon kört 3 860 mil mer än vad som var avtalat fick betala 58 000 kronor.

Då kan månadskostnaden öka, under avtalstiden

Ytterligare en fälla finns för leasingtagarna att trampa i, den kan komma att göra sig känd under själva leasingperioden och kan bli en riktigt dyr affär – om räntan höjs kan månadskostnaden följa.

Det måste visserligen framgå i leasingavtalet för att finansbolaget ska kunna höja din månatliga leasingkostnad, och höjningen får inte ske hur som helst.

I höstas kom nyheten att allmänna reklamationsnämnden (ARN) vill se tydligare beräkningsmodeller i leasingavtalen och gav klagande konsumenter rätt när de fått leasingavgifterna höjda.

”Finansbolagen har inte rätt att höja hyresavgiften om avtalet saknar en transparent och förutsebar beräkningsmodell”, skrev då M Sverige i ett uttalande. Dagens PS rapporterade att leasingtagare som fått avgifterna höjda av Santander Bank kunde få tusenlappar återbetalda.