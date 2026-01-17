Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut.

Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så kallade övermil.

Ärendet har uppmärksammats i branschen som ett tydligt exempel på riskerna med leasingformer där gränser för körsträcka är snävt satta. Det skriver bland annat ViBilägare.

Leasingavtalets fällor

I det aktuella fallet ingick 1 500 fria mil per år i leasingavtalet.

Under en period av 16 månader hade bilägaren körsträckan 5 860 mil, vilket motsvarar omkring 3 860 mil över det avtalade.

Enligt villkoren belastas övermil med en avgift på 15 kronor per mil, vilket i grunden skulle ha gett en faktura på nästan 88 000 kronor.

Den slutliga notan justerades dock ned till drygt 58 000 kronor efter förhandlingar och justeringar.

Även om villkoren tydligt angav kostnaden per övermil menar bilägaren att hon inte fått klart besked om dessa avgifter vid tecknandet av avtalet.

ANNONS

Hon anmälde därför ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, men nämnden gav leasingbolaget rätt.

Den körsträcka som noterats av bilens system accepterades som korrekt dokumenterad, och det fanns ingen skyldighet för bolaget att upplysa om övermilkostnaden utöver det som redan stod i avtalet. Det skriver Automotorsport.

Läs mer: Ny tung baksmälla för lyxiga Porsche – Dagens PS