Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor

Bil
En privatleasingbil med begränsad körsträcka kan bli en förmögenhetsavvägning. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet.

En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut.

Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så kallade övermil.

Ärendet har uppmärksammats i branschen som ett tydligt exempel på riskerna med leasingformer där gränser för körsträcka är snävt satta. Det skriver bland annat ViBilägare.

Leasingavtalets fällor

I det aktuella fallet ingick 1 500 fria mil per år i leasingavtalet.

Under en period av 16 månader hade bilägaren körsträckan 5 860 mil, vilket motsvarar omkring 3 860 mil över det avtalade.

Enligt villkoren belastas övermil med en avgift på 15 kronor per mil, vilket i grunden skulle ha gett en faktura på nästan 88 000 kronor.

Den slutliga notan justerades dock ned till drygt 58 000 kronor efter förhandlingar och justeringar.

Även om villkoren tydligt angav kostnaden per övermil menar bilägaren att hon inte fått klart besked om dessa avgifter vid tecknandet av avtalet.

Hon anmälde därför ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, men nämnden gav leasingbolaget rätt.

Den körsträcka som noterats av bilens system accepterades som korrekt dokumenterad, och det fanns ingen skyldighet för bolaget att upplysa om övermilkostnaden utöver det som redan stod i avtalet. Det skriver Automotorsport.

Ekonomisk chock för bilägare

Fallet understryker hur snabbt kostnaderna kan skena för dem som kör längre än förväntat.

För många konsumenter är leasing ett attraktivt alternativ till bilköp, men det är också ett avtal där risken för oväntade extrakostnader ofta underskattas.

Övermilskostnader kommer ovanpå månadskostnaden och kan i praktiken innebära stora summor om körvanorna förändras efter avtalets start.

Experter på konsumenträtt pekar på vikten av att noggrant läsa och förstå leasingvillkoren innan man skriver under.

Särskilt viktigt är det att ha koll på hur många mil som ingår och vad som händer om gränsen överskrids.

Lärdomen för bilägaren

För den berörda bilägaren blev erfarenheten hård med en faktura långt över vad hon räknat med.

Utöver kostnaden för övermil fick hon själv lägga tid på att försöka få klarhet i avtalsvillkoren, vilket i sig var en extra börda.

Fallet är ett viktigt exempel för andra bilister att ta lärdom av.

Att ha tydlig koll på villkoren och sina egna körbehov kan göra skillnaden mellan ett smidigt bilägande och en oväntat svettig faktura.

