Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet.
Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor
Mest läst i kategorin
Shelby struntar i reglerna och gör Mustangen alla vill ha
Två tolkningar av Mustang-drömmen visar hur klassisk V8-känsla kan leva vidare i en tid av teknik och extrem prestanda. Mustang-världen har fått nytt liv. Dels genom Fords egen satsning på Dark Horse SC, dels genom att Shelby American ännu en gång kliver fram och bygger bilen som Ford själv inte riktigt vågar släppa lös. Resultatet …
Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor
Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet. En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut. Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så …
Det här är verkligen inte en husvagn som alla andra
Det ser ut som något hämtat ur en framtidsdröm, men tanken bakom är oväntat jordnära – och väldigt lätt att ta med sig. Honda har tagit ett steg in i campingvärlden med en ny prototyp som kombinerar smart paketering med funktioner för både korta och längre turer. Den heter Base Station och är en lättviktig, …
Ny tung baksmälla för lyxiga Porsche
Den tyska lyxsportbilstillverkaren Porsche fick se sina leveranser sjunka med hela 10 procent under 2025, berättar Bloomberg. Det kraftiga försäljningstappet förklaras främst bero på en svag efterfrågan på elbilar och en nedgång i Kina. ”Företaget levererade 279 449 fordon år 2025, med Kina och Tyskland i täten i nedgångarna, och mötte även ”leveransbrister” för förbränningsmotorversioner …
Så tar du effektivast kål på bilens batteri
Kyla slår hårt mot bilens batteri. Med rätt rutiner kan du undvika startproblem och förlänga batteriets livslängd. Få saker sänker humöret som en bil som vägrar starta i gryningen. Ofta är boven ett trött startbatteri. Kyla, kortkörningar och hög elförbrukning är en kombination som sätter även moderna bilar på prov. Men det finns enkla sätt …
En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut.
Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så kallade övermil.
Ärendet har uppmärksammats i branschen som ett tydligt exempel på riskerna med leasingformer där gränser för körsträcka är snävt satta. Det skriver bland annat ViBilägare.
Leasingavtalets fällor
I det aktuella fallet ingick 1 500 fria mil per år i leasingavtalet.
Under en period av 16 månader hade bilägaren körsträckan 5 860 mil, vilket motsvarar omkring 3 860 mil över det avtalade.
Enligt villkoren belastas övermil med en avgift på 15 kronor per mil, vilket i grunden skulle ha gett en faktura på nästan 88 000 kronor.
Den slutliga notan justerades dock ned till drygt 58 000 kronor efter förhandlingar och justeringar.
Även om villkoren tydligt angav kostnaden per övermil menar bilägaren att hon inte fått klart besked om dessa avgifter vid tecknandet av avtalet.
Hon anmälde därför ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, men nämnden gav leasingbolaget rätt.
Den körsträcka som noterats av bilens system accepterades som korrekt dokumenterad, och det fanns ingen skyldighet för bolaget att upplysa om övermilkostnaden utöver det som redan stod i avtalet. Det skriver Automotorsport.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Ekonomisk chock för bilägare
Fallet understryker hur snabbt kostnaderna kan skena för dem som kör längre än förväntat.
För många konsumenter är leasing ett attraktivt alternativ till bilköp, men det är också ett avtal där risken för oväntade extrakostnader ofta underskattas.
Övermilskostnader kommer ovanpå månadskostnaden och kan i praktiken innebära stora summor om körvanorna förändras efter avtalets start.
Experter på konsumenträtt pekar på vikten av att noggrant läsa och förstå leasingvillkoren innan man skriver under.
Särskilt viktigt är det att ha koll på hur många mil som ingår och vad som händer om gränsen överskrids.
Lärdomen för bilägaren
För den berörda bilägaren blev erfarenheten hård med en faktura långt över vad hon räknat med.
Utöver kostnaden för övermil fick hon själv lägga tid på att försöka få klarhet i avtalsvillkoren, vilket i sig var en extra börda.
Fallet är ett viktigt exempel för andra bilister att ta lärdom av.
Att ha tydlig koll på villkoren och sina egna körbehov kan göra skillnaden mellan ett smidigt bilägande och en oväntat svettig faktura.
Missa inte:
Begagnatråd, Teslaoro och traktorer: Motorveckans snackisar – Dagens PS
Tesla pressas hårt – Musk satsar allt på abonnemang och robotaxi – Dagens PS
Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Analog lyx är den nya statussymbolen
Mobilförbud. Mörklagda rum. Tystnad. Åtta timmar med en roman som vägrar vara snäll. Analog lyx. Det låter som ett straff i skolans källare anno 1958, men är i dag snarare ett exklusivt erbjudande. Detta har blivit den nya statussymbolen för en generation med trasig koncentration. I New York Magazine beskrivs hur universitetsstudenter frivilligt låser in …
Finansprofilens arvsstrid: Barnen gjordes arvlösa efter misstänkt påverkan
Nu har en domstol slagit fast att hans nya fru manipulerade honom att göra barnen arvlösa, en utveckling som väcker frågor om inflytande, isolation och familjerätt. Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen. Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av …
Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor
Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet. En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut. Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så …
Analyshusets toppval för 2026 kan slå börsen
Fokus ligger på bolag med tydligt resultatmomentum, strukturell tillväxt och värderingar som enligt analyshuset ännu inte speglar potentialen. När börsåret 2026 närmar sig har Pareto Securities presenterat sina toppval för kommande år. Listan omfattar både large cap och small cap samt en särskild kategori av mer riskfyllda aktier. Gemensamt för urvalet är bedömningen att bolagen …
Aktiva fonder tog revansch i PPM – råvaror årets vinnare
Under 2025 var det aktiva fonder som gav svenskarnas premiepension högst avkastning. Efter flera år där indexnära fonder dominerat premiepensionens avkastningsstatistik tog aktiva förvaltare åter plats i strålkastarljuset under 2025. I den årliga sammanställningen från Fondtorgsnämnden framgår att aktiv förvaltning ofta belönade sparare, särskilt inom råvaru- och energisektorn. Dessa fonder blev därmed bland de mest …