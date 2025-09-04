Toyota sägs vara på väg att lansera två nya modeller inom sitt prestandamärke GR, vilket skapat stor uppmärksamhet.
Rykten: Kommer Toyotas ikoner göra comeback?
Enligt nya uppgifter handlar det om en uppdaterad version av en välkänd sportbil och en återkomst av en klassiker.
En comeback för Celica?
Rykten florerar kring att Toyota planerar att återuppliva den klassiska sportbilen Celica, men i en helt ny skepnad. Enligt den japanska tidningen Best Car Web, som också är källan till dessa uppgifter, skulle den nya Celican bli en sportig modell med mittmotor och fyrhjulsdrift, något som skulle göra den till Toyotas första mittmotorbil sedan MR-S-modellen för många år sedan.
Denna konfiguration skulle vara ett avsteg från tidigare versioner av Celica, som oftast var framhjulsdrivna.
Dessa spekulationer bygger på att Toyotas Gazoo Racing-division, känd som GR, arbetar med en rad nya sportbilar.
Enligt uppgifterna är den nya Celican planerad att lanseras under 2028. Bilen sägs utrustas med en tvåliters, fyrcylindrig turbomotor som ensam ska generera runt 400 hästkrafter.
Till skillnad från en annan kommande sportbil från samma märke, som enligt ryktena får en hybridmotor, skulle Celican vara enbart bensindriven.
En kraftfullare Supra på gång
Samtidigt som Celica kan vara på väg tillbaka, pekar uppgifter på att den nuvarande generationen av Supra, som utvecklades i samarbete med BMW, snart kan få en efterföljare.
Den nya versionen av Supra, som skulle få en egen plattform från Toyota, planeras enligt uppgifterna att lanseras under 2027, alltså ett år före den potentiella Celican.
Den nya Supran sägs behålla sin traditionella layout med motorn fram och bakhjulsdrift. Däremot skulle motorn vara helt ny. Enligt Best Car Web ska den nya Supran utrustas med en hybridversion av den tvåliters turbomotor som även Celican kan få, vilket skulle resultera i en sammanlagd systemeffekt på över 500 hästkrafter.
Detta är en betydande ökning från den nuvarande modellens prestanda, som ligger på 382 hästkrafter.
Försiktighet kring priser och tillgänglighet
Båda bilarna sägs vara utrustade med val mellan en sexväxlad manuell växellåda och en åttaväxlad automatlåda.
Priserna för de nya modellerna, om de nu blir verklighet, förväntas bli höga. Best Car Web spekulerar i att priserna kan hamna någonstans mellan 7 miljoner och 10 miljoner yen i Japan. Omvandlat till svenska kronor motsvarar detta mellan cirka 500 000 och 700 000 kronor.
Det är dock viktigt att notera att dessa uppgifter endast är spekulationer och att de faktiska priserna kan variera avsevärt beroende på marknad och eventuella importavgifter.
Vi uppmanar till försiktighet med att ta dessa rykten för sanning, då biltillverkare ofta testar och sedan skrotar sportbilsprojekt. Varken Toyota eller Gazoo Racing har bekräftat planerna, så det är bäst att behandla dessa uppgifter som just rykten tills en officiell bekräftelse kommer. Men vi kan ju hoppas.
Det går framåt för biltillverkaren som vägrar gå elektriskt
Inom bilindustrin är det få tillverkare som är så framgångsrika som Toyota. Medan andra kämpar med fallande försäljning, fortsätter det japanska företaget
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
