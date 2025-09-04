Rykten: Kommer Toyotas ikoner göra comeback?

Enligt nya uppgifter handlar det om en uppdaterad version av en välkänd sportbil och en återkomst av en klassiker.

En comeback för Celica?

Rykten florerar kring att Toyota planerar att återuppliva den klassiska sportbilen Celica, men i en helt ny skepnad. Enligt den japanska tidningen Best Car Web, som också är källan till dessa uppgifter, skulle den nya Celican bli en sportig modell med mittmotor och fyrhjulsdrift, något som skulle göra den till Toyotas första mittmotorbil sedan MR-S-modellen för många år sedan.

Denna konfiguration skulle vara ett avsteg från tidigare versioner av Celica, som oftast var framhjulsdrivna.

Toyota Celica från förr. (Foto: Tomas Mantegazza on Unsplash)

Dessa spekulationer bygger på att Toyotas Gazoo Racing-division, känd som GR, arbetar med en rad nya sportbilar.

Enligt uppgifterna är den nya Celican planerad att lanseras under 2028. Bilen sägs utrustas med en tvåliters, fyrcylindrig turbomotor som ensam ska generera runt 400 hästkrafter.

Till skillnad från en annan kommande sportbil från samma märke, som enligt ryktena får en hybridmotor, skulle Celican vara enbart bensindriven.