Rivian på väg mot lönsamhet trots enorma förluster

Prisregn över Hondas nya elbilar

Red Dot Award prisar Hondas konceptbilar, både Saloon och Space-hub. De presenterades på CES som en del av Hondas elbilsutveckling. Honda firar ännu en stor framgång. Deras nya konceptbil, Saloon från Honda 0-serien, har vunnit den prestigefyllda ”Red Dot: Best of the Best 2024” i kategorin Designkoncept. Men det stannar inte där. Även Space-Hub, en …