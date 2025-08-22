Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Rivalerna Mercedes och BMW i hemliga förhandlingar

Ola Källenius: "kurskorrigering" (Foto: Mercedes och BMW)
Ola Källenius: "kurskorrigering" (Foto: Mercedes och BMW)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

En sensationell pakt i bilvärlden kan bli verklighet innan året är slut. Mercedes förhandlar med sin ärkerival BMW om att använda deras motorer.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Syftet är att dra ner på utvecklingskostnader i en tid då biltillverkarna satsar stora summor på elektrifiering.

En oväntad allians mellan BMW och Mercedes-Benz

Enligt rapporter från de ansedda biltidningarna Carscoops och Autocar förbereder Mercedes och BMW ett historiskt samarbete. Även om de länge varit bittra konkurrenter ser de nu gemensamma fördelar.

Uppgörelsen skulle innebära att Mercedes köper in BMW:s fyrcylindriga bensinmotorer för användning i sina framtida modeller, inklusive laddhybrider. Detta rapporterade först den tyska publikationen Manager Magazin.

Förhandlingarna är, enligt en källa inom Mercedes, på en “hög nivå av planering och förhandlingar”. Ett officiellt tillkännagivande kan komma redan före slutet av år 2025. Samarbetet skulle kunna sträcka sig längre än bara motorer, med diskussioner om att även dela transmissioner och elektrifierade drivlinor.

Mercedes AMG C (Foto: Mercedes)
Mercedes AMG C (Foto: Mercedes)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Ett strategiskt drag för att spara pengar

Mercedes har tidigare uttryckt sin ambition att successivt gå över till enbart elfordon, men efter en långsammare efterfrågan än väntat har de tvingats tänka om.

Företagets vd Ola Källenius har beskrivit skiftet som en “kurskorrigering”, och bekräftat att bilar med förbränningsmotorer kommer att finnas kvar i utbudet längre än vad som ursprungligen var tänkt.

ANNONS

Genom att köpa in motorer från BMW kan Mercedes drastiskt minska sina egna utvecklingskostnader för fyrcylindriga motorer. Det skulle ge dem möjlighet att istället fokusera sina ingenjörer på att utveckla sina större och mer exklusiva sex- och åttacylindriga motorer.

BMW skulle i sin tur dra nytta av ökade intäkter och bättre utnyttjande av sin produktionskapacitet vid Steyr-anläggningen i Österrike.

BMW XM (Foto: BMW)
BMW XM (Foto: BMW)

Bmw-motorer tillverkas i Österrike

Den tänkta motorn som skulle kunna hamna under huven på en Mercedes är BMW:s B48-motor, en turboladdad tvålitersmotor som redan används i en mängd olika modeller från både BMW och Mini.

Motorn är känd för sin höga tillförlitlighet och mångsidighet. Den är kompatibel med både längsgående och tvärgående motorlayout, vilket gör den lämplig för en bred variation av Mercedes-modeller, från kompakta bilar som CLA och GLA till större modeller som C-klass och GLC.

Mercedes har redan ett avtal med den kinesiska biltillverkaren Geely, som producerar en 1,5-liters fyrcylindrig turbomotor. Men en europeisk partner som BMW skulle ge en bättre passform för viktiga marknader som Nordamerika, samtidigt som det ger en mer robust lösning för Mercedes breda och växande modellutbud.

Ny rapport: Elbilen blir mer lönsam än bensinbilen

Elbilarnas framtid har tagit en dramatisk vändning tack vare en oväntad priskollaps på den viktigaste komponenten. Batterierna, som länge har varit den

Delade fabriker kan bli verklighet

ANNONS

Samarbetet skulle också kunna expandera globalt. En gemensam fabrik för drivlinor i USA har diskuterats som en möjlighet. Detta skulle inte bara sänka tillverkningskostnaderna utan också hjälpa båda märkena att undvika eventuella tullar i en av världens största bilmarknader.

Om partnerskapet blir av kommer det att bli en av de mest anmärkningsvärda allianserna i den moderna bilhistorien, där två av Tysklands största rivaler väljer att samarbeta för att möta framtidens utmaningar.

Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre

En europeisk forskningssatsning har tagit fram en banbrytande batteriteknik som kan avgöra framtiden för elbilar. Med nya, miljövänliga material och samma

Missa inte:

Jobbat utomlands? Så hittar du den pension du tjänat där. News 55

Trots testamentet: Då kan du gå miste om ditt arv. E55

USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BMWMercedesMercedes-BenzSamarbete
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS