Rivalerna Mercedes och BMW i hemliga förhandlingar

Ett strategiskt drag för att spara pengar

Mercedes har tidigare uttryckt sin ambition att successivt gå över till enbart elfordon, men efter en långsammare efterfrågan än väntat har de tvingats tänka om.

Företagets vd Ola Källenius har beskrivit skiftet som en “kurskorrigering”, och bekräftat att bilar med förbränningsmotorer kommer att finnas kvar i utbudet längre än vad som ursprungligen var tänkt.

Genom att köpa in motorer från BMW kan Mercedes drastiskt minska sina egna utvecklingskostnader för fyrcylindriga motorer. Det skulle ge dem möjlighet att istället fokusera sina ingenjörer på att utveckla sina större och mer exklusiva sex- och åttacylindriga motorer.

BMW skulle i sin tur dra nytta av ökade intäkter och bättre utnyttjande av sin produktionskapacitet vid Steyr-anläggningen i Österrike.

BMW XM (Foto: BMW)

Bmw-motorer tillverkas i Österrike

Den tänkta motorn som skulle kunna hamna under huven på en Mercedes är BMW:s B48-motor, en turboladdad tvålitersmotor som redan används i en mängd olika modeller från både BMW och Mini.

Motorn är känd för sin höga tillförlitlighet och mångsidighet. Den är kompatibel med både längsgående och tvärgående motorlayout, vilket gör den lämplig för en bred variation av Mercedes-modeller, från kompakta bilar som CLA och GLA till större modeller som C-klass och GLC.

Mercedes har redan ett avtal med den kinesiska biltillverkaren Geely, som producerar en 1,5-liters fyrcylindrig turbomotor. Men en europeisk partner som BMW skulle ge en bättre passform för viktiga marknader som Nordamerika, samtidigt som det ger en mer robust lösning för Mercedes breda och växande modellutbud.

Delade fabriker kan bli verklighet

Samarbetet skulle också kunna expandera globalt. En gemensam fabrik för drivlinor i USA har diskuterats som en möjlighet. Detta skulle inte bara sänka tillverkningskostnaderna utan också hjälpa båda märkena att undvika eventuella tullar i en av världens största bilmarknader.

Om partnerskapet blir av kommer det att bli en av de mest anmärkningsvärda allianserna i den moderna bilhistorien, där två av Tysklands största rivaler väljer att samarbeta för att möta framtidens utmaningar.

