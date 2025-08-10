Risken efter bilsemestern: Ett dyrt misstag många inte ser

Sommaren är officiellt över och bilen är fullpackad med minnen från semestern. Nu återstår bara en sista sak: att parkera bilen och återgå till vardagen.

Men det är just här som många gör ett kostsamt misstag.

Det är nämligen nu, när du kommit hem, som du behöver kontrollera din körsträcka och försäkra dig om att du inte har kört för långt.

Kostsamt misstag du kan undvika

Enligt NAF:s rådgivare Jan Harry Svendsen kan en för lång körsträcka bli en dyr historia.

Om du har ett avtal med ditt försäkringsbolag, eller en leasingbil, som baseras på antalet körda kilometer, kan du få en chock när du får räkningen.

“Det kan kosta mellan 2 och 3 kronor per extra kilometer om du har en leasingbil”, säger Svendsen.

För att undvika den här obehagliga överraskningen är det smart att kolla bilens mätarställning direkt när du kommer hem. Om du misstänker att du har kört mer än vad som avtalats, är det en god idé att kontakta ditt försäkringsbolag eller leasingföretag direkt.

Det är betydligt billigare att hantera situationen proaktivt, än att göra misstaget att betala priset i efterhand.