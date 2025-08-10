Semestertiderna är över och många gör ett dyrt misstag som kan kosta tusentals kronor. Det handlar om en miss som lätt kan undvikas.
Risken efter bilsemestern: Ett dyrt misstag många inte ser
Sommaren är officiellt över och bilen är fullpackad med minnen från semestern. Nu återstår bara en sista sak: att parkera bilen och återgå till vardagen.
Men det är just här som många gör ett kostsamt misstag.
Det är nämligen nu, när du kommit hem, som du behöver kontrollera din körsträcka och försäkra dig om att du inte har kört för långt.
Kostsamt misstag du kan undvika
Enligt NAF:s rådgivare Jan Harry Svendsen kan en för lång körsträcka bli en dyr historia.
Om du har ett avtal med ditt försäkringsbolag, eller en leasingbil, som baseras på antalet körda kilometer, kan du få en chock när du får räkningen.
“Det kan kosta mellan 2 och 3 kronor per extra kilometer om du har en leasingbil”, säger Svendsen.
För att undvika den här obehagliga överraskningen är det smart att kolla bilens mätarställning direkt när du kommer hem. Om du misstänker att du har kört mer än vad som avtalats, är det en god idé att kontakta ditt försäkringsbolag eller leasingföretag direkt.
Det är betydligt billigare att hantera situationen proaktivt, än att göra misstaget att betala priset i efterhand.
Tips för nästa sommar
För dig som planerar nästa sommars bilsemester finns det fler tips att ta med sig. Många tror till exempel att snabba omkörningar sparar tid, men NAF:s rådgivare menar att det är en myt.
En ökning av hastigheten från 80 till 90 kilometer i timmen på en 10-kilometerssträcka sparar endast 50 sekunder. Det är en minimal tidsbesparing som ökar risken för olyckor betydligt.
Ett annat tips inför nästa resa handlar om skorna. NAF:s seniora kommunikationsrådgivare Nils Sødal varnar för att köra i flip-flops eller lösa sandaler, som lätt kan fastna i pedalerna.
För att undvika farliga situationer är det bäst att ha ett par bekväma sneakers i bilen. Det är bättre att lägga de extra sekunderna på att byta skor, än att riskera en olycka.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
