Sommarsemestern är i full gång och många familjer är på väg hemåt. Men för vissa elbilister har hemresan förvandlats till en frustrerande upplevelse på grund av den växande laddkön.
Hemvändande bilister i kaos: Så undviker du laddkön
Mest läst i kategorin
Bilmärkets dubbelliv: Global succé krockar med total katastrof
Det svenska bilmärket Polestar befinner sig i en märklig situation. Samtidigt som försäljningen rusar på de flesta marknader, står man inför ett totalt misslyckande på sin hemmamarknad i Kina. En global resa mot toppen Polestar, som en gång i tiden var Volvos prestandaavdelning, har på kort tid lyckats skapa sig ett namn som ett eget …
Volkswagens drastiska beslut: Legendarisk suv och elbil skrotas
Tiden rinner ut för en av Volkswagens mest kända modeller, Touareg, efter över 20 år på vägarna. Beslutet att sluta tillverka denna populära suv betyder slutet för Volkswagens satsning på att göra riktigt exklusiva bilar, och istället kommer en ny, billigare bil att ta dess plats. Oväntat besked om populär bilmodell Volkswagen har bestämt sig …
Detta kan bli elbilens största genombrott någonsin
Forskning kring batteriteknik har tagit ett stort kliv framåt. Ett nytt projekt har lyckats ta fram en metod som kan göra litiumjonbatterier både mer hållbara och kraftfulla, med en stor potentiell inverkan på allt från elbilar till energilagring. Det handlar om en förändring i batteriernas uppbyggnad som minskar behovet av fossila material. Revolutionerande genombrott för …
Kvinnan debiterades för tre års parkering efter 45 minuter
En sjukhusvisit slutade med en skyhög parkeringsnota. En kvinna i Los Angeles blev felaktigt debiterad för tre års parkering. Den absurda summan på flera tusen kronor ledde till en utdragen kamp mot sjukhuset och parkeringsbolaget för att få tillbaka sina pengar. Händelsen har väckt farhågor om att fler kan ha drabbats. Besöket slutade med att …
Biljättens lyxiga detaljer faller sönder: Suv-ägare stämmer
En ny stämningsansökan har lämnats in mot Mercedes-Benz gällande påstådda defekter i träpanelerna i lyxiga suv-modeller. Ägare hävdar att panelerna spricker över tid, vilket medför oväntade och kostsamma reparationer som bilmärket inte vill stå för. Nu kräver de skadestånd. Misstänkt defekt i lyxiga bilinteriörer Klassåtalet riktar sig mot flera av Mercedes-Benz populära modeller tillverkade mellan …
Långa köer och den brist på etikett som ofta uppstår vid laddstationerna.
Tålamod sätts på prov vid laddkön
Att ladda elbilen under semestern kan vara en utmaning. Med allt fler elbilar på vägarna, särskilt under högsäsong, ökar trycket på laddstationerna i hela Europa.
Dennis Lange, chefskonsulent på FDM (Foreningen af danske Motorejere), berättar att de har noterat en ökning av frustration bland elbilsägare, särskilt på sociala medier. Det handlar om långa köer och bilar som står kvar vid laddstolparna långt efter att de har laddat klart.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Detta skapar en ond cirkel av frustration, eftersom man inte vet om man ska vänta fem minuter eller flera timmar.
Att elbilsladdningens infrastruktur har haft svårt att hålla jämna steg med den snabba tillväxten av antalet elbilar, är en av de bidragande orsakerna. Dessutom har det sålts många elbilar, vilket har lett till att det finns en hel del nya elbilsägare som inte har stenkoll på hur man ska agera vid laddstationerna vilket skapar frustration i laddkön.
Enligt Lange är det dock viktigt att använda sitt sunda förnuft.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Varför blir det så här?
Enligt Lange finns det flera anledningar till att “laddvrede” uppstår. En är att försäljningen av elbilar har ökat kraftigt. Under förra året gick antalet sålda elbilar i Danmark om försäljningen av bensin- och dieselbilar.
I april i år fanns det 400 000 elbilar i Danmark. En stor del av dessa nya elbilsägare har ännu inte lärt sig den oskrivna etiketten vid laddstationer och i laddkön.
“Det finns en del nya saker som man som elbilsägare måste lära sig”, säger Dennis Lange.
Han påminner också om att det handlar om sunt förnuft.
“På en vanlig bensinstation kan man ju inte heller låta bilen stå kvar vid pumpen”.
Det kan finnas situationer där man har bråttom och måste lämna bilen, men Lange berättar att de har hört historier om bilar som står kvar i flera timmar efter att de är färdigladdade.
Priset på elbilar skrämmer presidenten
Den kinesiska elbilsbranschen plågas av ett priskrig som nu oroar presidenten. Överproduktion och låga priser hotar ekonomin. I Kina har det uppstått en
Så här blir du en bättre elbilsförare
För att skapa en bättre upplevelse för alla vid laddstationerna har Lange tagit fram fem tips för att alla ska vara glada och trevliga, till TV2.dk.
- Hitta en mindre trafikerad laddstation. Om det är en lång kö vid den laddstation du hade tänkt dig, så kör till en annan. Längs motorvägar i södra Europa kan det vara en god idé att köra några kilometer bort för att hitta en laddstation med färre bilar.
- Ladda bara upp till 80 procent. När du använder en snabbladdare är det mer effektivt att ladda upp till 80 procent, eftersom de sista 20 procenten tar orimligt lång tid att ladda. Det är bättre för alla om du kör vidare när du har 80 procent laddning.
- Flytta bilen när den är klar. Den mest grundläggande regeln är att flytta bilen när den är färdigladdad så att andra kan komma åt. Använd appen för att hålla koll på hur långt laddningen har kommit, och ställ in en notis som påminner dig när laddningen är klar.
- Andas och slappna av. Om du känner att du blir irriterad, ta ett djupt andetag. Din frustration är förståelig, men det hjälper inte att skrika på andra elbilsförare.
- Lär dig av andra. Om du är ny som elbilsägare och känner dig osäker på hur du ska agera vid laddstationen, fråga en erfaren vän, återförsäljaren eller FDM. En annan idé är att byta erfarenheter med andra elbilsägare om ni råkar befinna er vid laddstationen samtidigt.
Bonustanke: Har ni tänkt på att Cirkle K faktiskt blir OK?
Nya larmet: Här är elbilarna du ska undvika
En ny stor undersökning om elbilar visar att vissa märken hamnar i botten. Medan flera tillverkare har gjort framsteg, kämpar andra fortfarande med stora
Missa inte:
Så lyckades Chevrolet sälja flest elbilar av alla märken. Dagens PS
Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet. Dagens PS
Volkswagens drastiska beslut: Legendarisk suv och elbil skrotas. Dagens PS
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Ljudet av "slapp papp" fällde chauffören
En misstänkt ukrainsk lastbilschaufför med ett falskt polskt körkort avslöjades tack vare en oväntad detalj. Den erfarne inspektören misstänkte att något var fel när han slog körkortet mot ett bord och fick ett ljud som inte var det förväntade, skriver Motor.no. Överlistade myndigheter med falskt körkort Det var under onsdagsförmiddagen som en ukrainsk chaufför, som …
Hemvändande bilister i kaos: Så undviker du laddkön
Sommarsemestern är i full gång och många familjer är på väg hemåt. Men för vissa elbilister har hemresan förvandlats till en frustrerande upplevelse på grund av den växande laddkön. Långa köer och den brist på etikett som ofta uppstår vid laddstationerna. Tålamod sätts på prov vid laddkön Att ladda elbilen under semestern kan vara en …
En Sonos-mardröm: Högtalare kan fatta eld
En ström av rapporter avslöjar nu ett allvarligt problem med Sonos populära Roam-högtalare. Efter en rad incidenter där enheter har överhettats och smält kring laddporten, växer oron för säkerheten. Problemen uppges inte vara enskilda händelser utan verkar vara ett återkommande mönster som sträcker sig flera år tillbaka. Företaget har bekräftat att de känner till problemen …
Forskare löser den mystiska "tåg-tunnelboomen"
Forskare kan ha hittat lösningen på de allvarliga tryckvågor som uppstår när höghastighetståg färdas i tunnlar. En ny teknik med ljuddämpande buffertar ska testas på Kinas senaste magnettåg. hemligheten bakom den explosiva ljudvågen Magnettågens ingenjörer har länge kämpat med ett betydande problem som uppstår när de superladdade tågen färdas genom tunnlar. När ett tåg med …
Den nya Broncon är fylld med hemliga detaljer
På ytan kan den nya specialutgåvan av Ford Bronco verka som en vanlig jubileumsmodell. Men bakom de nostalgiska färgvalen och de subtila detaljerna döljer sig en noggrant genomtänkt hyllning till bilens rika historia. Med fokus på design och premiummaterial har Ford skapat en version som är både tidlös och modern. Resultatet är en suv som …