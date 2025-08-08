Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Hemvändande bilister i kaos: Så undviker du laddkön

Varning för arga människor vid laddstationerna. (Foto: Cirkle K och Canva. Bilden är ett montage)
Varning för arga människor vid laddstationerna. (Foto: Cirkle K och Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Sommarsemestern är i full gång och många familjer är på väg hemåt. Men för vissa elbilister har hemresan förvandlats till en frustrerande upplevelse på grund av den växande laddkön.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Långa köer och den brist på etikett som ofta uppstår vid laddstationerna.

Tålamod sätts på prov vid laddkön

Att ladda elbilen under semestern kan vara en utmaning. Med allt fler elbilar på vägarna, särskilt under högsäsong, ökar trycket på laddstationerna i hela Europa.

Dennis Lange, chefskonsulent på FDM (Foreningen af danske Motorejere), berättar att de har noterat en ökning av frustration bland elbilsägare, särskilt på sociala medier. Det handlar om långa köer och bilar som står kvar vid laddstolparna långt efter att de har laddat klart.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.

Prenumerera nu

Detta skapar en ond cirkel av frustration, eftersom man inte vet om man ska vänta fem minuter eller flera timmar.

Att elbilsladdningens infrastruktur har haft svårt att hålla jämna steg med den snabba tillväxten av antalet elbilar, är en av de bidragande orsakerna. Dessutom har det sålts många elbilar, vilket har lett till att det finns en hel del nya elbilsägare som inte har stenkoll på hur man ska agera vid laddstationerna vilket skapar frustration i laddkön.

Enligt Lange är det dock viktigt att använda sitt sunda förnuft.

Vi ska vara tydliga med att det inte är på specifikt Cirkle K:s mackar detta problem finns. (Foto: Cirkle K)
Vi ska vara tydliga med att det inte är på specifikt Cirkle K:s mackar detta problem finns. (Foto: Cirkle K)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Varför blir det så här?

Enligt Lange finns det flera anledningar till att “laddvrede” uppstår. En är att försäljningen av elbilar har ökat kraftigt. Under förra året gick antalet sålda elbilar i Danmark om försäljningen av bensin- och dieselbilar.

I april i år fanns det 400 000 elbilar i Danmark. En stor del av dessa nya elbilsägare har ännu inte lärt sig den oskrivna etiketten vid laddstationer och i laddkön.

“Det finns en del nya saker som man som elbilsägare måste lära sig”, säger Dennis Lange.

Han påminner också om att det handlar om sunt förnuft.

“På en vanlig bensinstation kan man ju inte heller låta bilen stå kvar vid pumpen”.

Det kan finnas situationer där man har bråttom och måste lämna bilen, men Lange berättar att de har hört historier om bilar som står kvar i flera timmar efter att de är färdigladdade.

Priset på elbilar skrämmer presidenten

Den kinesiska elbilsbranschen plågas av ett priskrig som nu oroar presidenten. Överproduktion och låga priser hotar ekonomin. I Kina har det uppstått en

Så här blir du en bättre elbilsförare

ANNONS

För att skapa en bättre upplevelse för alla vid laddstationerna har Lange tagit fram fem tips för att alla ska vara glada och trevliga, till TV2.dk.

  1. Hitta en mindre trafikerad laddstation. Om det är en lång kö vid den laddstation du hade tänkt dig, så kör till en annan. Längs motorvägar i södra Europa kan det vara en god idé att köra några kilometer bort för att hitta en laddstation med färre bilar.
  2. Ladda bara upp till 80 procent. När du använder en snabbladdare är det mer effektivt att ladda upp till 80 procent, eftersom de sista 20 procenten tar orimligt lång tid att ladda. Det är bättre för alla om du kör vidare när du har 80 procent laddning.
  3. Flytta bilen när den är klar. Den mest grundläggande regeln är att flytta bilen när den är färdigladdad så att andra kan komma åt. Använd appen för att hålla koll på hur långt laddningen har kommit, och ställ in en notis som påminner dig när laddningen är klar.
  4. Andas och slappna av. Om du känner att du blir irriterad, ta ett djupt andetag. Din frustration är förståelig, men det hjälper inte att skrika på andra elbilsförare.
  5. Lär dig av andra. Om du är ny som elbilsägare och känner dig osäker på hur du ska agera vid laddstationen, fråga en erfaren vän, återförsäljaren eller FDM. En annan idé är att byta erfarenheter med andra elbilsägare om ni råkar befinna er vid laddstationen samtidigt.

Bonustanke: Har ni tänkt på att Cirkle K faktiskt blir OK?

Nya larmet: Här är elbilarna du ska undvika

En ny stor undersökning om elbilar visar att vissa märken hamnar i botten. Medan flera tillverkare har gjort framsteg, kämpar andra fortfarande med stora

Missa inte:

Så lyckades Chevrolet sälja flest elbilar av alla märken. Dagens PS

Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet. Dagens PS

Volkswagens drastiska beslut: Legendarisk suv och elbil skrotas. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElbilelbilarEuropa
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS