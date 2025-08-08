Hemvändande bilister i kaos: Så undviker du laddkön

Långa köer och den brist på etikett som ofta uppstår vid laddstationerna.

Tålamod sätts på prov vid laddkön

Att ladda elbilen under semestern kan vara en utmaning. Med allt fler elbilar på vägarna, särskilt under högsäsong, ökar trycket på laddstationerna i hela Europa.

Dennis Lange, chefskonsulent på FDM (Foreningen af danske Motorejere), berättar att de har noterat en ökning av frustration bland elbilsägare, särskilt på sociala medier. Det handlar om långa köer och bilar som står kvar vid laddstolparna långt efter att de har laddat klart.

Detta skapar en ond cirkel av frustration, eftersom man inte vet om man ska vänta fem minuter eller flera timmar.

Att elbilsladdningens infrastruktur har haft svårt att hålla jämna steg med den snabba tillväxten av antalet elbilar, är en av de bidragande orsakerna. Dessutom har det sålts många elbilar, vilket har lett till att det finns en hel del nya elbilsägare som inte har stenkoll på hur man ska agera vid laddstationerna vilket skapar frustration i laddkön.

Enligt Lange är det dock viktigt att använda sitt sunda förnuft.

Vi ska vara tydliga med att det inte är på specifikt Cirkle K:s mackar detta problem finns. (Foto: Cirkle K)