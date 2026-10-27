Rekordförsäljning för Mercedes elbilar, men inte i Kina

Mercedes står långt ifrån ensamma i de ekonomiska motvindarna. Volkswagen, BMW och Volvo har alla betydande problem, vilka angrips med olika utformade sparpaket – i många fall handlar det om att göra sig av med personal, varav vissa lockas med enorma avgångsvederlag.

Sedan 2025 har Mercedes dock lanserat och uppdaterat ett stort antal modeller och breddat sitt elbilsutbud. Målet är att förbättra marginalerna och vinsterna från och med nästa år – och viss optimism går visst att urskönja redan nu, enligt Handelsblatt

Modellerna som går starkt – rekordmånga elbilar sålda

CLA var först ut i modelloffensiven. Sedan lanseringen har den eldrivna modellen sålts i över 71 000 exemplar i Europa, motsvarande omkring 5 400 bilar per månad. Det visar en sammanställning från den tyska tidningen.

I Sverige finns 2 288 nya CLA registrerade, enligt CarInfo.

Även den elektriska SUV:en GLC har fått en lovande start. I september registrerades nästan 7 400 exemplar i Europa. Om försäljningen håller i sig kan elversionen överträffa den tidigare förbränningsmodellen, som nådde ett månadsgenomsnitt på 6 500 exemplar under rekordåret 2025.