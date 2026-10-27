Mercedes-Benz hoppas att en historisk modelloffensiv ska vända krisen, efter att lönsamheten rasat och försäljningen backat. Nya elbilar visar lovande resultat i Europa, men på den viktiga kinesiska marknaden går det betydligt trögare.
Rekordförsäljning för Mercedes elbilar, men inte i Kina
Mercedes-Benz satsar på sin största modelloffensiv någonsin för att vända den negativa utvecklingen. För tillfället ligger lönsamheten i botten – Dagens PS rapporterade nyligen att bildivisionens försäljningsmarginal endast uppgick till 0,2 procent under årets andra kvartal. Jämfört med fjolåret har försäljningen under perioden januari–september backat med 7 procent.
Mercedes står långt ifrån ensamma i de ekonomiska motvindarna. Volkswagen, BMW och Volvo har alla betydande problem, vilka angrips med olika utformade sparpaket – i många fall handlar det om att göra sig av med personal, varav vissa lockas med enorma avgångsvederlag.
Sedan 2025 har Mercedes dock lanserat och uppdaterat ett stort antal modeller och breddat sitt elbilsutbud. Målet är att förbättra marginalerna och vinsterna från och med nästa år – och viss optimism går visst att urskönja redan nu, enligt Handelsblatt
Modellerna som går starkt – rekordmånga elbilar sålda
CLA var först ut i modelloffensiven. Sedan lanseringen har den eldrivna modellen sålts i över 71 000 exemplar i Europa, motsvarande omkring 5 400 bilar per månad. Det visar en sammanställning från den tyska tidningen.
I Sverige finns 2 288 nya CLA registrerade, enligt CarInfo.
Även den elektriska SUV:en GLC har fått en lovande start. I september registrerades nästan 7 400 exemplar i Europa. Om försäljningen håller i sig kan elversionen överträffa den tidigare förbränningsmodellen, som nådde ett månadsgenomsnitt på 6 500 exemplar under rekordåret 2025.
Inte ikapp BMW iX3
Den tyska tidningen skriver dock att BMW iX3 ligger före i försäljningen – vilket speglas i vår egen genomgång av europeiska recensioner.
Mellan januari och september såldes 45 100 av BMW:s nya SUV, jämfört med 23 600 GLC. September markerade dock en minskning av klyftan mellan modellerna och tillverkarens förhoppning är att man gått förbi BMW:s siffror innan årsskiftet.
I Sverige speglas siffrorna: iX3 har sålts i ungefär dubbelt så många exemplar som den helelektriska GLC EQ.
Handelsblatt skriver dock att Mercedes satsningar verkar bära frukt: Under tredje kvartalet sålde man rekordmånga eldrivna personbilar – 68 400 stycken.
Fler modeller på väg
Mercedes har även uppdaterat lyxsedanen S-klass och presenterat nya versioner av flera SUV-modeller. En elektrisk C-klass och lyxminibussen VLE hör också till nyheterna.
Orderböckerna för de elektriska versionerna av CLA, GLA, GLB och GLC uppges vara fulltecknade för resten av året. Beställningarna väntas räcka långt in på nästa år.
På sikt vill Mercedes att 40 procent av försäljningen 2028–2029 ska utgöras av helelektriska bilar eller hybrider.
Bakslaget i Kina
I Kina, som tidigare varit Mercedes viktigaste och mest lönsamma enskilda marknad, är resultaten betydligt svagare än i Europa. Inte heller där står man ensam, bland annat Volvo har rapporterat mardrömssiffror i exporten till öst.
Handelsblatt skriver att färre än 2 800 CLA registrerades i Kina mellan oktober 2025 och augusti 2026. Under de senaste månaderna har siffran sjunkit till under 100 bilar per månad.
Även elektriska GLC har haft det svårt. Sedan maj registrerades färre än 2 500 exemplar, medan över 36 300 GLC med förbränningsmotor såldes under samma period.