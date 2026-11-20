Kritiken mot dagens motorer

Problemet är framför allt hur energin används. Förarna har tvingats anpassa körningen för att ladda batterierna, ibland genom att släppa gasen långt före bromspunkterna. Det har väckt kritik från flera håll. Max Verstappen har beskrivit årets bilar som ”anti-racing”, och enligt Motor Sport Magazine är det kombinationen av höga utvecklingskostnader och ett körsätt som förarna inte uppskattar som skyndat på diskussionerna om en ny motorlösning.

Bland både fans och förare riktas kritik också mot ljudbilden. Dagens motorer motsvarar inte det högre, mer karaktäristiska ljudet som de sugmatade V8- och V10-motorerna producerade.

Turbo och mindre eldrift

Nu pekar mycket på att V8:an gör comeback 2030. Det handlar dock inte om en nostalgisk återgång till motorerna som man tävlade med för drygt ett decennium sedan. Den nya generationen väntas få turbo och hybridsystem, om än mycket mindre än idag.

Enligt uppgifter som The Athletic publicerade efter ett möte mellan FIA, Formel 1 och motortillverkarna handlar förslaget om en 2,1-liters V8 med 200 kilowatt elektrisk effekt. Av de 200 kilowatten ska 100 vara tillgängliga under vanliga körförhållanden, medan resterande ska kunna ge extra kräm vid omkörningar.

Tanken är att förarna ska slippa lägga lika mycket energi på att planera batteriladdning och hushålla med elektriciteten under ett varv och i stället kunna fokusera mer på själva körningen. Motorerna ska dock använda helt hållbara bränslen, vilket innebär att motorsportens finrum fortsatt behåller lite av det miljötänk som kom med årets regeluppdateringar.

Det finns fortfarande detaljer att lösa. En viktig fråga är hur mycket motorerna ska väga och hur hela paketet ska utformas för att göra bilarna lättare. Just vikten har blivit en återkommande källa till frustration bland förarna, som vill ha mer lättkörda och smidiga bilar. Några slutgiltiga tekniska regler är alltså inte presenterade än.

Förarna välkomnar förändringen

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Men att V8-planerna har stöd blir allt tydligare. McLarens vd Zak Brown bekräftade på fredagen att det finns en överenskommelse i princip mellan parterna. Nu återstår det enligt honom att få de sista detaljerna på plats. Ett formellt beslut väntas kunna komma i samband med FIA:s möten i Shanghai nästa månad.

Förarna verkar också vara positiva. McLarens Oscar Piastri log stort när han fick frågan om en återkomst för de mer högljudda motorerna och konstaterade att det var goda nyheter för både förare, tillverkare och publik. Verstappen kallar förslaget ett bra val, även om han helst hade sett en sugmotor utan turbo.

Elbilstillverkarna vill vara med

Dagens PS berättade nyligen om både Geelys och BYD:s förhoppningar om att få plats på startgridden framöver. Några konkreta besked i frågan verkar inte ha givits till respektive tillverkare – och om de, som främst tillverkar elbilar, fortfarande ser en framtid för sig inom sporten efter V8-vändningen återstår att se.