Räddningen för Fordfabriken: Höken El Charro

På anläggningen byggs omkring 300 000 bilar och lastbilar varje år. Men fåglar, bland annat duvor, bajsar på nylackerade bilar, nästlar sig in i maskiner och begår våghalsade flygstunts genom fabrikslokalerna – både störigt och dyrt.

Man ska först först ha försökt angripa fågelproblematiken med inspelade läten från rovfåglar och bilder på rovfågelögon, vilket ska ha fungerat dåligt.

Höken har jobbat 1100 timmar på fabriken

Nästa steg i insatsen mot skadedjuren blev att bekämpa eld med eld.

El Charro är en hök tränad för att avstyra och bekämpa duvor och andra skadedjur. Uppe i luften skrämmer han bort andra fåglar, och hjälper även personalen på marken att hitta till duvornas bon, så att de kan flyttas eller förstöras.

Sedan sin första arbetsdag under 2025 har han jobbat strax över 1100 timmar med att försvara fabriken från befjädrade luftangrepp, totalt ska han ha genomfört ungefär 300 flygningar och tecknen på fågelaktivitet har minskat med omkring 80 procent i de områden där han arbetar.

Idag, uppger man, arbetar El Charro ungefär tre timmar om dagen – och enligt Wall Street Journal är han ”månadens anställde”. Detta med bakgrunden att hans föregångare, höken Chalino, råkade på en hökdam som han rymde tillsammans med.

”Humant och miljövänligt”

Själva fenomenet, att använda rovfåglar för att bekämpa skadedjur, är inte unikt för Ford. Flygplatser är en inte helt ovanlig kund för skadedjursbekämpare som har rovfåglar i verktygslådan.

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I Sverige är det vanligare att se falkliknande fågelskrämmor i plast eller tyg vaja över båtbryggor men i bland annat Storbritannien och Portugal används levande rovfåglar för att skrämma bort både duvor och måsar.

I och med att falken mest används för att skrämma övriga fåglar till att häcka på annat håll skriver skadedjursbekämpare att metoden är både snäll mot djuren och miljön.

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