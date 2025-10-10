Räckviddsrekord – så bygger de framtidens batteri

Ett amerikanskt företag har presenterat ett batterikoncept som kan dubblera räckvidden i dagens elbilar. Genom att bygga om batteriet från grunden hoppas man kunna knappa in på de asiatiska tillverkarnas enorma försprång, och i teorin möjliggöra en sträcka på över 1600 kilometer på en enda laddning.

Ny design eliminerar onödigt material

Företaget 24M Technologies utmanar hur litiumjonbatterier traditionellt tillverkas, skriver 24M Technologies. De flesta tillverkare fokuserar på att integrera battericellerna tätare, men 24M lanserar nu en helt ny metod de kallar ETOP (electrode-to-pack).

I dagens batterier består en stor del av volymen av inaktiva material, som till exempel plasthöljen och metaller runt de cylindriska cellerna.

Dessa material lagrar inte energi.

24M:s lösning är att integrera elektroderna – komponenterna som faktiskt lagrar energin – direkt i batteripaketet. Genom att eliminera cellhöljen och moduler ökar andelen aktivt material i batteriet markant.

Enligt företaget kan denna nya design göra att upp till 80 procent av batteriets volym består av aktivt material, jämfört med 30 till 60 procent i ett traditionellt batteri. Följden blir en dramatisk ökning av energitätheten, vilket är nyckeln till längre körsträcka.