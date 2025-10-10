Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Räckviddsrekord – så bygger de framtidens batteri

Kan detta batteri revolutionera batterimarknaden? (Foto: 24M och Canva)

Åsa Wallenrud

Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Ett amerikanskt företag har utvecklat ett nytt batteri som ger elbilar rekordlång räckvidd. De har eliminerat onödiga delar.

Ett amerikanskt företag har presenterat ett batterikoncept som kan dubblera räckvidden i dagens elbilar. Genom att bygga om batteriet från grunden hoppas man kunna knappa in på de asiatiska tillverkarnas enorma försprång, och i teorin möjliggöra en sträcka på över 1600 kilometer på en enda laddning.

Ny design eliminerar onödigt material

Företaget 24M Technologies utmanar hur litiumjonbatterier traditionellt tillverkas, skriver 24M Technologies. De flesta tillverkare fokuserar på att integrera battericellerna tätare, men 24M lanserar nu en helt ny metod de kallar ETOP (electrode-to-pack).

I dagens batterier består en stor del av volymen av inaktiva material, som till exempel plasthöljen och metaller runt de cylindriska cellerna.

Dessa material lagrar inte energi.

24M:s lösning är att integrera elektroderna – komponenterna som faktiskt lagrar energin – direkt i batteripaketet. Genom att eliminera cellhöljen och moduler ökar andelen aktivt material i batteriet markant.

Enligt företaget kan denna nya design göra att upp till 80 procent av batteriets volym består av aktivt material, jämfört med 30 till 60 procent i ett traditionellt batteri. Följden blir en dramatisk ökning av energitätheten, vilket är nyckeln till längre körsträcka.

Över 1600 kilometer på en laddning lockar

Den förbättrade energitätheten leder enligt 24M Technologies till den imponerande räckvidden på 1 000 miles, vilket motsvarar ungefär 1 600 kilometer per laddning. Det är en siffra som ligger långt över vad dagens bästa elfordon kan prestera.

Naoki Ota, vd på 24M Technologies. (Foto: 24M)
Naoki Ota, vd på 24M Technologies. (Foto: 24M)

Enligt Naoki Ota, vd på 24M Technologies, är det just genom teknik och innovation som USA kan bli konkurrenskraftigt igen.

“USA måste främja batteriinnovation, inte bara skala upp produktionen, för att minska gapet gentemot konkurrenter utomlands”, säger han.

Stor potential – och stora frågor

Tekniken är flexibel och skulle kunna användas i allt från elfordon till elflygplan (eVTOL) och energilagring för elnätet.

Trots de stora löftena finns det viktiga hinder. Att bygga om den befintliga infrastrukturen för att tillverka denna nya typ av batteri kommer att kräva stora investeringar.

Dessutom kvarstår frågor kring värmehantering och hur man ska hantera eventuella defekter i ett helt förseglat batteripaket, något som i dagens batterier kan isoleras till enskilda celler.

Men för ett land som halkat efter i batterikapplöpningen är innovation som denna avgörande för att kunna utmana de asiatiska dominanterna som CATL och BYD.

ElbilelbilarUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

