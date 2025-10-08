Glöm elbilen: Den här dieselbilen är oslagbar

Det finns en del tester av den nyare Mazda CX-80 från europeiska motorjournalister. Vi har samlat deras åsikter och hittar en bil som de flesta tycker att fler borde köpa.

Den stora suven, som är Mazdas flaggskepp i Europa, erbjuds bland annat med en helt nyutvecklad dieselmotor som i mångt och mycket går emot strömmen.

Trots sin storlek och vikt imponerar bilen stort när det kommer till en specifik egenskap: dess anmärkningsvärt låga bränsleförbrukning.

Denna modell är en förlängd version av CX-60 och kan väljas med sex eller sju sittplatser.

Motorn som överraskar alla journalister i europa

Den nya dieseldrivlinan i CX-80 är en rak sexa på 3,3 liter som levererar 254 hästkrafter. Mazda har själva uttalat att detta är en av de mest effektiva dieselmotorerna i världen, och motorjournalisternas tester bekräftar det.

En Mazda på diesel gör succé. (Foto: Mazda)

Flera källor lyfter fram förbrukningen som bilens mest imponerande egenskap, särskilt med tanke på att den är nästan fem meter lång, väger över två ton och har fyrhjulsdrift.

I det norska motorprogrammet TV 2 noterade de en förbrukning på endast 0,38 liter per mil vid lugn landsvägskörning i 70-zon, skriver de. Detta är anmärkningsvärt lågt och bättre än Mazdas officiellt uppgivna siffra på 0,57 liter per mil vid blandad körning.

Vid ren motorvägskörning i 110-zon låg förbrukningen på 0,54 liter per mil, vilket också ansågs vara mycket bra för en bil i denna klass, skriver TV 2. Deras genomsnittliga förbrukning efter en veckas körning, som inkluderade motorväg och stadstrafik, landade på imponerande 0,52 liter per mil.

I ett annat test från TV 2 noterades 0,46 liter per mil under landsvägskörning, vilket ytterligare understryker den sexcylindriga dieselns effektivitet.