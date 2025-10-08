Med Mazdas nyare flaggskepp går en stor suv mot strömmen med en sexcylindrig dieselmotor. Nu avslöjas dess överraskande låga förbrukning.
Glöm elbilen: Den här dieselbilen är oslagbar
Det finns en del tester av den nyare Mazda CX-80 från europeiska motorjournalister. Vi har samlat deras åsikter och hittar en bil som de flesta tycker att fler borde köpa.
Den stora suven, som är Mazdas flaggskepp i Europa, erbjuds bland annat med en helt nyutvecklad dieselmotor som i mångt och mycket går emot strömmen.
Trots sin storlek och vikt imponerar bilen stort när det kommer till en specifik egenskap: dess anmärkningsvärt låga bränsleförbrukning.
Denna modell är en förlängd version av CX-60 och kan väljas med sex eller sju sittplatser.
Motorn som överraskar alla journalister i europa
Den nya dieseldrivlinan i CX-80 är en rak sexa på 3,3 liter som levererar 254 hästkrafter. Mazda har själva uttalat att detta är en av de mest effektiva dieselmotorerna i världen, och motorjournalisternas tester bekräftar det.
Flera källor lyfter fram förbrukningen som bilens mest imponerande egenskap, särskilt med tanke på att den är nästan fem meter lång, väger över två ton och har fyrhjulsdrift.
I det norska motorprogrammet TV 2 noterade de en förbrukning på endast 0,38 liter per mil vid lugn landsvägskörning i 70-zon, skriver de. Detta är anmärkningsvärt lågt och bättre än Mazdas officiellt uppgivna siffra på 0,57 liter per mil vid blandad körning.
Vid ren motorvägskörning i 110-zon låg förbrukningen på 0,54 liter per mil, vilket också ansågs vara mycket bra för en bil i denna klass, skriver TV 2. Deras genomsnittliga förbrukning efter en veckas körning, som inkluderade motorväg och stadstrafik, landade på imponerande 0,52 liter per mil.
Därför hyllas Mazdas dieselmotor i nya CX-80. Dagens PS
I ett annat test från TV 2 noterades 0,46 liter per mil under landsvägskörning, vilket ytterligare understryker den sexcylindriga dieselns effektivitet.
Drivlinan får beröm för sin karaktär
Utöver den låga förbrukningen får motorn beröm för sin karaktär. Den raka sexan har ett tilltalande mullrande ljud som passar bilens format perfekt och ger tillräcklig fart, skriver Teknikens Värld.
Denna typ av motor är ovanlig i nya bilar i dag, men Mazda har valt att gå mot strömmen. Motorn har ett mildhybridsystem som hjälper till att hålla nere förbrukningen.
Top Gear framhåller också dieseln som det objektivt sett bättre motoralternativet jämfört med den laddbara hybriden. Dieseln är något långsammare på pappret, men känns mer harmonisk i sin kraftutveckling, där ljudet och accelerationen synkroniserar på ett mer naturligt sätt, skriver de.
Den lägre vikten på dieseln gör också att fjädringen upplevs bättre.
Även om Teknikens Värld klockade en snittförbrukning på 0,6 liter per mil vid sin provkörning, vilket är något högre än i de norska testerna, ansågs det fortfarande vara ett bra resultat för en bil av CX-80:s storlek.
Ett medvetet val för kunden
Mazda CX-80 är den största modellen tillverkaren erbjuder i Europa. Dieselversionen kostar från cirka 539 300 svenska kronor, medan laddhybriden startar på cirka 563 400 svenska kronor, enligt Teknikens Värld.
Oavsett prisnivå är det en rejäl bil med god komfort, där dragvikten ligger på 2 500 kilo för båda motoralternativen.
Motorjournalisterna konstaterar att Mazda med CX-80 gör ett medvetet val genom att satsa på en stor dieselmotor i en tid då de flesta tillverkare fokuserar på elektrifiering.
För den som tillryggalägger många mil på motorvägen och inte har möjlighet till laddning hemma kan dieselvarianten fortfarande vara ett intressant och effektivt alternativ.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.
