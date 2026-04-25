Porsche säljer sin andel i Bugatti

Affären innebär att Porsche avyttrar sin ägarandel på 45 procent i bolaget, liksom sin indirekta exponering mot Rimac Group.

Därmed avslutas också Volkswagen-koncernens nästan tre decennier långa koppling till Bugatti, som sträcker sig tillbaka till 1998.

Strategisk reträtt i osäkert läge

Bakgrunden till beslutet är inte officiellt bekräftad, men pekar tydligt mot ett förändrat ekonomiskt landskap.

Porsche står under press från flera håll, där svagare efterfrågan i Kina och ökade handelshinder påverkar marginalerna.

Genom att sälja tillgångar frigör bolaget kapital och kan fokusera på kärnverksamheten.

Affären är ännu inte slutgiltig och kräver regulatoriska godkännanden. Villkoren har heller inte offentliggjorts.