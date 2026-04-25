Ett strategiskt skifte markerar slutet på en era. Volkswagen-koncernens inflytande över Bugatti går mot sitt slut när Porsche nu lämnar sitt ägande.
Porsche säljer sin andel i Bugatti
Porsche drar sig ur en av sina mest uppmärksammade investeringar.
Den tyska sportbilstillverkaren har nått en överenskommelse om att sälja sin andel i Bugatti Rimac till ett internationellt investerarkonsortium.
Affären innebär att Porsche avyttrar sin ägarandel på 45 procent i bolaget, liksom sin indirekta exponering mot Rimac Group.
Därmed avslutas också Volkswagen-koncernens nästan tre decennier långa koppling till Bugatti, som sträcker sig tillbaka till 1998.
Strategisk reträtt i osäkert läge
Bakgrunden till beslutet är inte officiellt bekräftad, men pekar tydligt mot ett förändrat ekonomiskt landskap.
Porsche står under press från flera håll, där svagare efterfrågan i Kina och ökade handelshinder påverkar marginalerna.
Genom att sälja tillgångar frigör bolaget kapital och kan fokusera på kärnverksamheten.
Affären är ännu inte slutgiltig och kräver regulatoriska godkännanden. Villkoren har heller inte offentliggjorts.
Bugatti går vidare utan Volkswagen
För Bugatti Rimac innebär förändringen ett nytt kapitel. Bolaget bildades 2021 som ett joint venture mellan Rimac och Porsche, med ambitionen att kombinera traditionell hyperbilsdesign med elektrisk innovation.
“Porsche har varit en avgörande partner och vi är djupt tacksamma för deras roll”, säger Rimacs grundare Mate Rimac. Han pekar samtidigt på att bolaget nu får större frihet att utveckla sin långsiktiga strategi.
En ny maktbalans
Att ett konsortium med kapital från riskkapitalbolag tar över markerar en bredare trend inom bilindustrin.
Traditionella tillverkare minskar sin exponering mot nischsegment och fokuserar på lönsamhet i större volymer. Samtidigt tar finansiella aktörer en allt större roll i att forma framtidens mobilitet.
För Porsche innebär beslutet en tydlig prioritering. “Affären gör det möjligt att fokusera på vår kärnverksamhet”, framgår av bolagets besked.
Marknadens reaktion
Börsen reagerade direkt på nyheten. Porsches aktie föll med omkring 1,6 procent i den inledande handeln efter beskedet.
Det speglar en viss osäkerhet kring bolagets strategi, men också förväntningar på framtida omställningar. Affären handlar om mer än ett ägarbyte. Den visar hur bilindustrin förändras i grunden.
Från traditionella strukturer till en mer fragmenterad och kapitaldriven marknad.
För Bugatti är det slutet på en epok. För Porsche början på en ny.
