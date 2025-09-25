Det var en gnista av oro som tände idén till vad som skulle bli en av Porsches mest ikoniska skapelser. På 1960-talet talades det i USA om ett möjligt förbud mot cabrioleter, en nyhet som fick sportbilstillverkare att darra av skräck vid ritbordet. Designteamet bakom Porsche 911 Targa vek sig dock inte under skräckupplevelsen, de skapade istället en ikon.
Porsche 911 Targa – från skräckupplevelse till designikon
Porsche svarade alltså inte med att ge upp den öppna bilens frihet, utan med att förfina den. Resultatet blev 911 Targa, en bil som föddes ur rädsla men växte till att symbolisera mod.
Säkerhetslösningen som blev Porsche-klassiker
När modellen premiärvisades 1965 var det inte bara en ny variant av 911 som visades upp, det var ett statement. Att säkerhet kunde vara vackert, att en kompromiss kunde förvandlas till en ikon.
Den rostfria säkerhetsbågen och den avtagbara taksektionen blev omedelbart en visuell signatur för Targan.
Och namnet, hämtat från det legendariska långloppet Targa Florio, gav bilen en aura av racingblod och äventyr. Ett namnförslag som under samtal om modellnamn hos Porsche presenterades av dåvarande ansvarig för försäljning Harald Wagner.
60 år senare är Targan fortfarande stark, som en av få sportbilar som lyckats förena två motsatser: Kupéns trygghet och cabrioletens frihet.
Historien om Targa är den om hur ett tekniskt svar på ett byråkratiskt hot blev en designklassiker. Dyrkad av samlare och älskad av förare världen över.
Teknik och design över generationer
Varje generation av 911 Targa har satt sin prägel, både tekniskt och visuellt.
- G-serien & Carrera 2.7 Targa (1970-talet): Den klassiska Targaidéen förfinas, karossförändringar för amerikanska lagar, bredare skärmar och val av Targa-båge i rostfritt eller svart.
- Type 964: Trots att cirka 85 procent av delarna byttes ut, behölls roll bar-konceptet och de karakteristiska komponenterna för Targa.
- Type 993 (mitten av 1990-talet): En brytpunkt, istället för den klassiska Targa-bågen kom ett glastak som löper längs taket, med elektriskt rörliga delar. Ett drag som blandade öppen känsla med fastare coupéprofil.
- Type 996 och 997: Fortsatt utveckling av glastak i Targa, större glasyta än tidigare och nya varianter med olika drivlinor, inklusive fyrhjulsdrift för första gången i Targa-serien.
- Type 991 (från ca 2014): Återkomsten av den breda rollbaren, wrap-around bakruta utan C-stolpe och automatisk takmekanism. En modernisering som blinkar bakåt utan att bli nostalgisk.
Viggo testar Porsche Macan – en elbil…
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har provkört Porsches stora elbil en sommarvecka i augusti.
Targa-bågens roll och ikonstatus
Targa-bågen blev inte bara ett svar på amerikanska säkerhetsnormer utan också en estetisk signatur. En symbol för vad Porsche kan skapa när de kombinerar form och funktion.
När den ursprungliga lösningen med rollbar, avtagbart tak och bakruta i plast byttes ut mot glas och elektriska system fortsatte känslan av Targa att vara central, kanske tydligast i Type 991.
Enligt Porsche: “Now there’s a vehicle that combines the freedom of the convertible with the safety of a coupe.”
Samlarobjekt med stigande värde
Klassiska Targor, särskilt modeller som 911 S Targa och Carrera 2.7 eller andra tidiga generationer, har under lång tid varit eftertraktade på samlarmarknaden. Kombinationen av historiskt värde, begränsad produktion och den unika silhuetten gör dem till favoriter vid auktioner och i privatsamlingar.
Men det är inte bara äldre modeller som attraherar samlare. Även modernare Targor med originaldetaljer, välskött mekanik och dokumentation drar till sig intresse. För många entusiaster är Targan aldrig “det snabbaste eller det mest praktiska valet, men det är alltid det mest speciella.”
Tuta för targa 60 år
Från idébordet 1962 till 2025 har Porsche Targa utvecklats från tekniskt svar på lagstiftning till ett designmässigt och känslomässigt statement.
Varje generation har behållit Targans själsliga drag, vare sig det är rollbar i rostfritt stål, glastak eller avancerade automatmekanismer. Targan är inte bara en modellvariant, den är ett ikoniskt uttryck för vad en sportbil kan vara när ingen detalj lämnas åt slumpen.
Så tuta för Targa som fyller 60 år. En bil som många entusiaster beskriver som “aldrig det snabbaste eller det mest praktiska valet, men det är alltid det mest speciella.”
Fakta Perfect Weekend: Höjdpunkter i Targas historia
|Modell
|År
|Viktiga uppdateringar & egenskaper
|911 2.0 Targa
|1967
|Fast roll bar, avtagbart tak, plastbakruta som kunde vikas ner
|911 Carrera 2.7 Targa
|1974-1977
|Förbättrad prestanda, bredare skärmar, RS-motorsläktet i grunden
|Type 964
|1989-1993
|Bevarad klassisk Targa-båge trots ny teknik, breddade vingar och förbättrat chassi
|Type 993
|1995-1998
|Glastakslösning ersätter roll bar-profilen, elektriskt glastak som öppnas
|Type 996 & 997
|2001-2009
|Större glasyta, fyrhjulsdrift för första gången i Targa-serien, lättare material i taket
|Type 991
|från 2014
|Återkomst av bred rollbar, wraparound bakruta utan C-stolpe, helautomatisk takmekanism
Källor: Porsche Open-Top Driving: The roll bar of the 911 Targa, History of the Porsche Targa samt Porsche Fahrer, 6-2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
