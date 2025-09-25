Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Porsche 911 Targa – från skräckupplevelse till designikon

Original 911 Targa Soft Window. Pionjären från 1967 med nedfällbar plastbakruta och den ikoniska Targa-bågen i rostfritt stål. Foto: Porsche AG
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Det var en gnista av oro som tände idén till vad som skulle bli en av Porsches mest ikoniska skapelser. På 1960-talet talades det i USA om ett möjligt förbud mot cabrioleter, en nyhet som fick sportbilstillverkare att darra av skräck vid ritbordet. Designteamet bakom Porsche 911 Targa vek sig dock inte under skräckupplevelsen, de skapade istället en ikon.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Porsche svarade alltså inte med att ge upp den öppna bilens frihet, utan med att förfina den. Resultatet blev 911 Targa, en bil som föddes ur rädsla men växte till att symbolisera mod.

Säkerhetslösningen som blev Porsche-klassiker

ANNONS
Porsche 911 Targa från 1965 en bilmodell som varken tummar på kupéns trygghet eller cabrioletens frihet. Foto: MrWalkr via Wikimedia Commons

När modellen premiärvisades 1965 var det inte bara en ny variant av 911 som visades upp, det var ett statement. Att säkerhet kunde vara vackert, att en kompromiss kunde förvandlas till en ikon.

Den rostfria säkerhetsbågen och den avtagbara taksektionen blev omedelbart en visuell signatur för Targan.

Gerard Darton Merlin och Raymond Pochet i en 911S under långloppet Targa Florio (Collesano, Italien) i 21 maj 1972. Foto: Fotograf okänd via Wikimedia Commons

Och namnet, hämtat från det legendariska långloppet Targa Florio, gav bilen en aura av racingblod och äventyr. Ett namnförslag som under samtal om modellnamn hos Porsche presenterades av dåvarande ansvarig för försäljning Harald Wagner.

60 år senare är Targan fortfarande stark, som en av få sportbilar som lyckats förena två motsatser: Kupéns trygghet och cabrioletens frihet.

Historien om Targa är den om hur ett tekniskt svar på ett byråkratiskt hot blev en designklassiker. Dyrkad av samlare och älskad av förare världen över.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Teknik och design över generationer

Varje generation av 911 Targa har satt sin prägel, både tekniskt och visuellt.

911 SC 3.0 Targa från 1976. “Reliable. Timeless. Attitude on four wheels.” Foto: Porsche AG
  • G-serien & Carrera 2.7 Targa (1970-talet): Den klassiska Targaidéen förfinas, karossförändringar för amerikanska lagar, bredare skärmar och val av Targa-båge i rostfritt eller svart.
  • Type 964: Trots att cirka 85 procent av delarna byttes ut, behölls roll bar-konceptet och de karakteristiska komponenterna för Targa.
  • Type 993 (mitten av 1990-talet): En brytpunkt, istället för den klassiska Targa-bågen kom ett glastak som löper längs taket, med elektriskt rörliga delar. Ett drag som blandade öppen känsla med fastare coupéprofil.
  • Type 996 och 997: Fortsatt utveckling av glastak i Targa, större glasyta än tidigare och nya varianter med olika drivlinor, inklusive fyrhjulsdrift för första gången i Targa-serien.
  • Type 991 (från ca 2014): Återkomsten av den breda rollbaren, wrap-around bakruta utan C-stolpe och automatisk takmekanism. En modernisering som blinkar bakåt utan att bli nostalgisk.

Viggo testar Porsche Macan – en elbil…

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har provkört Porsches stora elbil en sommarvecka i augusti.

Targa-bågens roll och ikonstatus

Targa-bågen blev inte bara ett svar på amerikanska säkerhetsnormer utan också en estetisk signatur. En symbol för vad Porsche kan skapa när de kombinerar form och funktion.

När den ursprungliga lösningen med rollbar, avtagbart tak och bakruta i plast byttes ut mot glas och elektriska system fortsatte känslan av Targa att vara central, kanske tydligast i Type 991.

Enligt Porsche: “Now there’s a vehicle that combines the freedom of the convertible with the safety of a coupe.”

ANNONS
911 964 Targa från 1993 som enligt Porsche är synonym med “Between new beginnings and elegance – a 1990’s milestone.” Foto: Porsche AG

Samlarobjekt med stigande värde

Klassiska Targor, särskilt modeller som 911 S Targa och Carrera 2.7 eller andra tidiga generationer, har under lång tid varit eftertraktade på samlarmarknaden. Kombinationen av historiskt värde, begränsad produktion och den unika silhuetten gör dem till favoriter vid auktioner och i privatsamlingar.

Eftertraktat på samlarmarobjekt: 911 2.7 Targa (MY 1977). Foto: Porsche AG

Men det är inte bara äldre modeller som attraherar samlare. Även modernare Targor med originaldetaljer, välskött mekanik och dokumentation drar till sig intresse. För många entusiaster är Targan aldrig “det snabbaste eller det mest praktiska valet, men det är alltid det mest speciella.”

Tuta för targa 60 år

Från idébordet 1962 till 2025 har Porsche Targa utvecklats från tekniskt svar på lagstiftning till ett designmässigt och känslomässigt statement.

Porsche 911 Targa från 1985. Med klassisk Targa-båge, avtagbar taksektion och luftkyld 3,2-liters boxermotor. En tidstypisk 80-talsikon med rå karaktär. Foto: Lothar Spurzem via Wikimedia Commons

Varje generation har behållit Targans själsliga drag, vare sig det är rollbar i rostfritt stål, glastak eller avancerade automatmekanismer. Targan är inte bara en modellvariant, den är ett ikoniskt uttryck för vad en sportbil kan vara när ingen detalj lämnas åt slumpen.

ANNONS

Så tuta för Targa som fyller 60 år. En bil som många entusiaster beskriver som “aldrig det snabbaste eller det mest praktiska valet, men det är alltid det mest speciella.”

Fakta Perfect Weekend: Höjdpunkter i Targas historia

ModellÅrViktiga uppdateringar & egenskaper
911 2.0 Targa1967Fast roll bar, avtagbart tak, plastbakruta som kunde vikas ner
911 Carrera 2.7 Targa1974-1977Förbättrad prestanda, bredare skärmar, RS-motorsläktet i grunden
Type 9641989-1993Bevarad klassisk Targa-båge trots ny teknik, breddade vingar och förbättrat chassi
Type 9931995-1998Glastakslösning ersätter roll bar-profilen, elektriskt glastak som öppnas
Type 996 & 9972001-2009Större glasyta, fyrhjulsdrift för första gången i Targa-serien, lättare material i taket
Type 991från 2014Återkomst av bred rollbar, wraparound bakruta utan C-stolpe, helautomatisk takmekanism

Källor: Porsche Open-Top Driving: The roll bar of the 911 Targa, History of the Porsche Targa samt Porsche Fahrer, 6-2025

Läs mer: Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer Dagens PS

Viggo testar Porsche: Nercabbat i 293 km/h – förnuft och känsla

Perfect Weekend börjar med en varm motor, en kall vårvind och en Porsche utan tak.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BildesignPorsche 911 TargaSportbil
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS