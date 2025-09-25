Porsche 911 Targa – från skräckupplevelse till designikon

Porsche svarade alltså inte med att ge upp den öppna bilens frihet, utan med att förfina den. Resultatet blev 911 Targa, en bil som föddes ur rädsla men växte till att symbolisera mod.

Säkerhetslösningen som blev Porsche-klassiker

Porsche 911 Targa från 1965 en bilmodell som varken tummar på kupéns trygghet eller cabrioletens frihet. Foto: MrWalkr via Wikimedia Commons

När modellen premiärvisades 1965 var det inte bara en ny variant av 911 som visades upp, det var ett statement. Att säkerhet kunde vara vackert, att en kompromiss kunde förvandlas till en ikon.

Den rostfria säkerhetsbågen och den avtagbara taksektionen blev omedelbart en visuell signatur för Targan.

Gerard Darton Merlin och Raymond Pochet i en 911S under långloppet Targa Florio (Collesano, Italien) i 21 maj 1972. Foto: Fotograf okänd via Wikimedia Commons

Och namnet, hämtat från det legendariska långloppet Targa Florio, gav bilen en aura av racingblod och äventyr. Ett namnförslag som under samtal om modellnamn hos Porsche presenterades av dåvarande ansvarig för försäljning Harald Wagner.

60 år senare är Targan fortfarande stark, som en av få sportbilar som lyckats förena två motsatser: Kupéns trygghet och cabrioletens frihet.

Historien om Targa är den om hur ett tekniskt svar på ett byråkratiskt hot blev en designklassiker. Dyrkad av samlare och älskad av förare världen över.