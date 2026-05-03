Polisen: Nu är drograttfylleri vanligaste brottet

Under 2025 ertappades 9 578 personer för rattfylleribrott på grund av alkohol, en minskning med knappt 2 procent mot året innan.

Samtidigt ökade antalet drograttfylleribrott och är nu klart större, enligt en sammanställning alkomätarföretaget Alcosense låtit göra.

Lägre andel av proven

Polisen genomförde 1 596 784 utandningsprov under 2025 och andelen som gav positivt utslag sjönk från 0,7 till 0,6 procent.

Totalt registrerades 9 142 positiva prov, vilket dock inte är detsamma som antalet anmälda rattfylleribrott.

Andelen positiva utandningsprov sjönk i samtliga sju polisregioner. Stockholm redovisade den högsta andelen med 0,8 procent och Syd den lägsta med 0,4 procent.

