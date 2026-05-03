Polisens statistik för rattfylleri för 2025 visar att färre tas för alkoholrattfylleri. I stället är drograttfylleri det vanligaste brottet.
Polisen: Nu är drograttfylleri vanligaste brottet
Färsk statistik från Polismyndigheten för 2025 visar att färre stoppas för att de kör fordon alkoholberusade.
I stället ökar drograttfyllerierna och är nu det klart vanligaste i trafiken.
Under 2025 ertappades 9 578 personer för rattfylleribrott på grund av alkohol, en minskning med knappt 2 procent mot året innan.
Samtidigt ökade antalet drograttfylleribrott och är nu klart större, enligt en sammanställning alkomätarföretaget Alcosense låtit göra.
Studie: Ökad alkoholkonsumtion kopplas till framgång. Dagens PS
Lägre andel av proven
Polisen genomförde 1 596 784 utandningsprov under 2025 och andelen som gav positivt utslag sjönk från 0,7 till 0,6 procent.
Totalt registrerades 9 142 positiva prov, vilket dock inte är detsamma som antalet anmälda rattfylleribrott.
Andelen positiva utandningsprov sjönk i samtliga sju polisregioner. Stockholm redovisade den högsta andelen med 0,8 procent och Syd den lägsta med 0,4 procent.
Osäkert dagen efter
”Den som druckit kvällen innan och känner sig nykter nästa morgon kan mycket väl fortfarande ha alkohol i blodet. En alkomätare ger ett säkert svar innan man sätter sig bakom ratten”, säger Hunter Abbott, alkoholexpert på Alcosense och rådgivare till den brittiska transportstyrelsen.
Semesterfirare riskerar dyra misstag bakom ratten. Dagens PS
Stark övning av narkotikarattfylla
Antalet anmälda rattfylleribrott av narkotika ökade med 3,8 procent till 11 955 under 2025.
Tillsammans med rattfylleriet uppgick det totala antalet anmälda rattfylleribrott till 21 533, en ökning med 1,3 procent jämfört med föregående år.
”Det är positivt att alkoholrelaterade rattfylleribrott minskar, men statistiken visar tydligt att narkotika är ett växande problem som kräver andra lösningar”, konstaterar Hunter Abbott.
Fakta/Polisens rattfylleristatistik 2025
(Förändring från 2024 inom parentes)
- Anmälda alkoholfylleribrott: 9 578 (-1,7 procent)
- Anmälda narkotikafylleribrott: 11 955 (+3,8 procent)
- Totalt anmälda rattfylleribrott: 21 533 (+1,3 procent)
- Antalet utandningsprov: 1 596 784 (+5,9 procent)
- Antal positiva utandningsprov: 9 142 (−14,5 procent)
- Andel positiva utandningsprov: 0,6 procent (0,7 procent)
(Källa: Polismyndighetens brottsstatistik och utandningsprovdata 2025, Alcosense)
Svenskt rättsfall skriver historia – drönarpilot dömd för flygfylleri, Dagens PS