Nya utsläppsregler för bromsar – detta kan bli räddningen

Tidigare har de europeiska utsläppsreglerna främst fokuserat på vad som kommer ut ur avgasröret, men med införandet av Euro 7-standarden sätts bromspartiklarna under lupp.

Läs mer: EU:s nya krav kan stoppa försäljningen av tusentals däck

För eldrivna fordon sätts gränsen till 3 milligram frigjorda partiklar från bromsarna per kilometer och för andra typer av fordon är gränsen 7 milligram per kilometer, skriver tyska Merkur.

”Det här innebär en total omställning av bromstekniken, nya belägg, keramiska skivor och till och med inkapslade bromsar med filter är på väg in”, sade motoroptimeringsbolaget BSR:s bromsexpert Stefan Olsson, till auto motor & sport i höstas.

Nya bromsskivor klarar 30 000 mil

Forskare hos tyska Frauenhofer har tagit fram en kombination av bromsskiva i rostfritt stål och bromsbelägg i oorganiskt material som slits 85 procent mindre än traditionella bromssystem. I praktiken innebär det att bromsarna har en livslängd på cirka 30 000 mil, vilket är att jämföra med många av dagens lösningar som klarar knappt 4 000 mil.

Väger mindre, snällare mot miljön

Forskarna uppger att de nya bromsskivorna kan minska totalvikten på en bil med cirka fem kg jämfört med bromsskivor i gjutjärn. Samtidigt är själva bromsytan större vilket under tester inneburit att materialet klarat att hantera värme, friktion och slitage väl.

Det minskade slitaget innebär också att färre partiklar frigörs vid bromsning.

ANNONS

Då börjar de nya reglerna gälla

Nya bilmodeller måste uppfylla föreskrifterna från slutet av november 2026, och från slutet av 2027 kommer standarden att gälla för alla nyregistreringar.

Läs mer: Alla nya motor- och bilregler