Skoda vill locka en helt ny grupp köpare med kompakt el SUV för runt 280.000 kronor och upp till 44 mils räckvidd.
Nya Skoda Epiq blir märkets billigaste elbil i Europa
Skoda tar nu nästa stora steg i elbilsoffensiven.
Med nya Epiq vill den tjeckiska biljätten göra elbilen betydligt mer tillgänglig för vanliga europeiska hushåll och samtidigt pressa kinesiska lågprismärken som snabbt tagit marknadsandelar i Europa.
Den nya modellen blir Skodas billigaste elbil hittills och placerar sig under både Enyaq och Elroq i märkets växande elbilsfamilj.
Samtidigt får bilen ett helt nytt formspråk, modern teknik och ett fokus på praktiska lösningar snarare än rena premiumambitioner.
Prislappen väntas landa runt 25.000 euro, motsvarande cirka 280.000 kronor innan svenska skatter och avgifter.
Samtidigt sker lanseringen i ett känsligt läge för Skoda efter att märket tappat stora marknadsandelar i Kina och valt att dra sig tillbaka från flera delar av den kinesiska marknaden.
Därför blir billigare elbilar som Epiq allt viktigare för att stärka positionen i Europa och locka nya köpare i ett allt hårdare priskrig.
Kompakt format med fokus på vardagen
Epiq mäter drygt 4,1 meter och riktar sig mot köpare som tidigare tittat på mindre SUV modeller och traditionella småbilar.
Trots det kompakta formatet lovar Skoda ett bagageutrymme på hela 490 liter, vilket är ovanligt generöst i klassen.
Designen bygger på märkets nya “Modern Solid” språk med smala LED ljus, kraftiga linjer och ett mer robust uttryck än tidigare småmodeller från Skoda.
Interiören får en stor 13 tums skärm, nya digitala funktioner och ett tydligt fokus på hållbara material.
Skoda uppger också att bilen blir märkets första serieproducerade modell med helt djurfria materialval i kupén.
Samtidigt märks koncernkopplingen tydligt. Tekniken delas med Volkswagenkoncernens mindre elbilsplattform där även Cupra Raval och framtida Volkswagenmodeller ingår.
Räckvidd på upp till 44 mil
Instegsmodellen får ett mindre batteri och omkring 31 mils räckvidd medan starkare versioner väntas nå upp mot 44 mil enligt WLTP.
Snabbladdning från 10 till 80 procent ska kunna genomföras på omkring 24 minuter i toppversionen.
Skoda satsar dessutom på dubbelriktad laddning, vilket innebär att bilen i framtiden kan användas som energikälla till hemmet eller elnätet.
Det är också tydligt att Skoda försöker hitta en balans mellan pris och funktion snarare än extrema prestanda.
Fokus ligger på låg förbrukning, smart paketering och lägre ägandekostnader.
Europas biljättar pressas hårt
Lanseringen kommer samtidigt som europeiska tillverkare pressas allt hårdare av kinesiska konkurrenter med billigare elbilar och snabb utvecklingstakt.
För Skoda kan Epiq därför bli en nyckelmodell. Lyckas märket kombinera lågt pris, bra räckvidd och traditionell Skoda praktikalitet finns möjligheten att bilen blir en av de viktigaste folk elbilarna i Europa de kommande åren.
Källa: Weekly World Car Info. (2026/21). “Škoda Epiq Unveiled Globally”. CEAuto / Weekly World Car Info.
