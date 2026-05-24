Nya Skoda Epiq blir märkets billigaste elbil i Europa

Den nya modellen blir Skodas billigaste elbil hittills och placerar sig under både Enyaq och Elroq i märkets växande elbilsfamilj.

Samtidigt får bilen ett helt nytt formspråk, modern teknik och ett fokus på praktiska lösningar snarare än rena premiumambitioner.

Prislappen väntas landa runt 25.000 euro, motsvarande cirka 280.000 kronor innan svenska skatter och avgifter.

Samtidigt sker lanseringen i ett känsligt läge för Skoda efter att märket tappat stora marknadsandelar i Kina och valt att dra sig tillbaka från flera delar av den kinesiska marknaden.

Därför blir billigare elbilar som Epiq allt viktigare för att stärka positionen i Europa och locka nya köpare i ett allt hårdare priskrig.

Nya Skoda Epiq får ett helt nytt designspråk med sluten front, smala LED ljus och tydliga SUV drag som ska locka en yngre generation elbilsköpare i Europa. (Foto: Skoda)

Kompakt format med fokus på vardagen

Epiq mäter drygt 4,1 meter och riktar sig mot köpare som tidigare tittat på mindre SUV modeller och traditionella småbilar.

Trots det kompakta formatet lovar Skoda ett bagageutrymme på hela 490 liter, vilket är ovanligt generöst i klassen.

Designen bygger på märkets nya “Modern Solid” språk med smala LED ljus, kraftiga linjer och ett mer robust uttryck än tidigare småmodeller från Skoda.

Interiören får en stor 13 tums skärm, nya digitala funktioner och ett tydligt fokus på hållbara material.

Skoda uppger också att bilen blir märkets första serieproducerade modell med helt djurfria materialval i kupén.

Samtidigt märks koncernkopplingen tydligt. Tekniken delas med Volkswagenkoncernens mindre elbilsplattform där även Cupra Raval och framtida Volkswagenmodeller ingår.