Ny trend: Svenska bilar försvinner inte längre – tur

Bilarna stannar i Sverige, det är bra. (Foto: Volvo och Canva. Bilden är ett montage)
Bilarna stannar i Sverige, det är bra. (Foto: Volvo och Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

En betydande avmattning på den svenska bilmarknaden har noterats, med en minskning i exporten av personbilar under första halvåret 2025.

Detta är en fortsättning på en trend som startade under slutet av 2024. Trots den övergripande nedgången, finns det vissa fordon som går mot strömmen.

Bilarna stannar i sverige

Under första halvan av 2025 minskade exporten av personbilar från Sverige med hela 20 procent. Det här är en fortsättning på en trend som började förra året, då exporten totalt minskade med åtta procent, enligt en analys från Vroom.

Experter menar att den främsta anledningen är att den svenska kronan blivit starkare mot andra valutor. Det gör det mindre lönsamt att sälja bilar utomlands.

En annan orsak är att efterfrågan på begagnade bilar har ökat i Sverige. Bilhandlare kan nu sälja bilarna snabbare till svenska kunder, vilket gör att färre bilar behöver skickas utomlands.

Trenden med unga bilar fortsätter

Det är en rejäl ökning från förra årets 27 procent. Bland de allra nyaste bilarna, de som är upp till fem år gamla, är andelen laddbara bilar ännu högre – hela 54 procent av de exporterade bilarna är laddbara.

Minskningen är positiv för sverige

Det faktum att exporten minskar ses som något bra för den svenska bilmarknaden och för övergången till grönare fordon. Enligt Ali Avcu, specialist på begagnathandel hos Vroom, “gynnar det både bilhandeln och miljöomställningen när exporten minskar och fler bilar stannar i Sverige”.

Ali Avcu, specialist på begagnathandel hos Vroom

Analysen visar att det fortfarande är yngre bilar som är mest populära för export. Hela 61 procent av alla exporterade bilar under perioden var yngre än fem år. Intressant är att andelen laddbara bilar fortsätter att växa i exporten och utgör nu 34 procent av alla exporterade fordon.

Han förklarar att svenska bilhandlare nu kan erbjuda ett större utbud av laddbara bilar till svenska kunder, vilket hjälper till att snabba på omställningen till en mer hållbar fordonsflotta. En bil som stannar i Sverige kan dessutom säljas flera gånger och behöver service under hela sin livslängd, vilket är bra för den svenska bilhandeln på lång sikt.

Vilka bilar och företag dominerar

När det gäller exporten domineras marknaden av ett fåtal aktörer. Femton företag står för nästan 60 procent av all export av bilar som är upp till fem år gamla.

BCA och Tradingsolutions är de två största spelarna, som tillsammans står för en fjärdedel av marknaden. Totalt sett har antalet exportörer minskat med 14 procent.

De bilmärken som exporteras mest är Volkswagen och Volvo, som står för 13,7 respektive 12,7 procent av exporten bland femårsbilarna.

Andra märken som exporteras mycket i förhållande till hur många det finns i Sverige är Peugeot, Opel och Audi.

Fler val för svenska bilköpare

Eftersom färre bilar exporteras, får svenska konsumenter fler begagnade bilar att välja mellan. Detta gäller särskilt de laddbara modellerna som annars skulle ha sålts utomlands.

Utvecklingen gynnar alltså både miljön och konsumenterna genom att skapa en starkare och mer varierad marknad för begagnade bilar i Sverige.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

