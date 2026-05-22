Ny rapport skakar bilägare – var tredje bil försvunnen

Men bakom siffrorna döljer sig en helt annan utveckling där äldre fordon dominerar allt men, men som yngre bilar försvinner i rekordfart.

Ny statistik från Vroom och Motorbranschens Riksförbund visar att antalet bilar som är upp till fem år gamla har minskat med 368 000 fordon på bara fem år.

Det motsvarar ett ras på 24 procent.

Förklaringen handlar framför allt om ekonomi.

Hushållen håller kvar sina bilar längre samtidigt som många inte längre har råd att köpa nytt i samma takt som tidigare.

Höga räntor, dyrare finansiering och stigande levnadskostnader har förändrat hela nybilsmarknaden.

Problemen växer även för flera stora biltillverkare när bilparken blir äldre.

Peugeot har nyligen tvingats till en massiv återkallelse som omfattar över 600 000 bilar i Europa, något som ytterligare sätter fokus på kostnaderna kring underhåll, garantier och äldre fordon på marknaden.

Sverige blöder unga bilar till utlandet

Samtidigt försvinner allt fler yngre begagnade bilar ut ur Sverige.

Medianåldern på en exporterad bil är nu bara 3,5 år vilket visar hur attraktiv den svenska begagnatmarknaden blivit internationellt.

Det gäller särskilt välutrustade leasingbilar och populära SUV modeller som snabbt säljs vidare till andra europeiska marknader.

Konsekvensen blir att många svenska bilägare får allt svårare att hitta relativt nya begagnade bilar till rimliga priser.

Skillnaderna mellan olika delar av landet växer dessutom snabbt.

I Kalmar, Västernorrland och på Gotland har över en tredjedel av de nyare bilarna försvunnit på bara några år.

I Skåne handlar det om mer än 70 000 bilar.