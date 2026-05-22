Den svenska bilparken genomgår just nu ett av sina största skiften på flera decennier. Nya elbilar dominerar rubrikerna men verkligheten ute på vägarna blir allt tydligare. Nyare bilar håller snabbt på att försvinna från stora delar av landet.
Ny rapport skakar bilägare – var tredje bil försvunnen
På ytan ser den svenska bilparken fortfarande stark ut.
Antalet personbilar fortsätter att växa och i dag finns omkring 6,3 miljoner registrerade bilar i landet.
Men bakom siffrorna döljer sig en helt annan utveckling där äldre fordon dominerar allt men, men som yngre bilar försvinner i rekordfart.
Ny statistik från Vroom och Motorbranschens Riksförbund visar att antalet bilar som är upp till fem år gamla har minskat med 368 000 fordon på bara fem år.
Det motsvarar ett ras på 24 procent.
Förklaringen handlar framför allt om ekonomi.
Hushållen håller kvar sina bilar längre samtidigt som många inte längre har råd att köpa nytt i samma takt som tidigare.
Höga räntor, dyrare finansiering och stigande levnadskostnader har förändrat hela nybilsmarknaden.
Problemen växer även för flera stora biltillverkare när bilparken blir äldre.
Peugeot har nyligen tvingats till en massiv återkallelse som omfattar över 600 000 bilar i Europa, något som ytterligare sätter fokus på kostnaderna kring underhåll, garantier och äldre fordon på marknaden.
Sverige blöder unga bilar till utlandet
Samtidigt försvinner allt fler yngre begagnade bilar ut ur Sverige.
Medianåldern på en exporterad bil är nu bara 3,5 år vilket visar hur attraktiv den svenska begagnatmarknaden blivit internationellt.
Det gäller särskilt välutrustade leasingbilar och populära SUV modeller som snabbt säljs vidare till andra europeiska marknader.
Konsekvensen blir att många svenska bilägare får allt svårare att hitta relativt nya begagnade bilar till rimliga priser.
Skillnaderna mellan olika delar av landet växer dessutom snabbt.
I Kalmar, Västernorrland och på Gotland har över en tredjedel av de nyare bilarna försvunnit på bara några år.
I Skåne handlar det om mer än 70 000 bilar.
Verkstäderna tvingas tänka om
Utvecklingen förändrar nu hela logiken inom bilbranschen.
Tidigare var märkesverkstäderna starkt beroende av nya bilar och service kopplad till garantier och leasingavtal.
Nu växer istället marknaden för äldre fordon mellan fem och femton år där konkurrensen om kunderna är betydligt hårdare.
Elbilar kräver generellt mindre service än traditionella bensin och dieselbilar vilket pressar verkstädernas affärer ytterligare.
Resultatet blir en bilmarknad där både återförsäljare och verkstäder nu tvingas anpassa sig till ett Sverige där bilarna blir äldre snabbare än någon hade räknat med.
