Förbränningsmotor utan klimatångest? Ja, Mazda kan vara något på spåren. En ny typ av motorteknik ska nämligen samla upp mer koldioxid än den släpper ut.
Ny motor samlar in sin egen koldioxid
Redan i vintras presenterade japanska Mazda ett spännande nytt system för avgasrensning i förbränningsmotorer.
Systemet, som visades upp på Japan Mobility Show 2025, uppgavs då vara ett av de första stegen i att bygga en koldioxid-neutrala förbränningsmotorer.
Tester tätt inpå presentationen visade dock att Mazdas ingenjörer hade långt kvar till att få tekniken helt fungerande.
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Drygt 84 gram koldioxid kunde samlas upp när den biobränsledrivna motorn, som satts i Mazdas bil, körde en fyra timmar lång etapp i Super Taikyu – ett japanskt lopp som ställer kommersiella racerbilar mot varandra.
En vanlig bil släpper ut en bit över 100 gram per kilometer, enligt Transportstyrelsen.
Ska samla in mer än vad som släpps ut
Mazda-ingenjörerna gav inte upp efter det blygsamma resultatet, istället optimerade de motorns koldioxiduppsamlare – och när det i början av juni var dags för nytt test kunde man presentera häpnadsväckande resultat.
Inte nog med att man samlade in nästan 10 gånger med koldioxid än vid första testet, under en kort period ska uppsamlaren i kombination med användning av biobränsle uppnått en nettoeffekt som enligt Mazda motsvarar koldioxidnegativ drift.
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Mazdas mål är nämligen att systemet inte bara ska vara koldioxidneutral ur ett driftsperspektiv, utan också tillgodogöra de utsläpp som kopplas till tillverkning av hela bilen.
Så funkar det
Koldioxidinsamling är egentligen inte en ny teknik. Redan 2019 berättade SVT om en fabrik i Schweiz som placerat koldioxiduppsamlare på taket för att minska fabrikens utsläpp.
I Mazdas fall fungerar systemet ungefär som en katalysator som fångar upp koldioxid.
När motorn går leds avgaserna genom ett material som kallas zeolit, vilket binder en del av koldioxiden i avgaserna. När zeoliten värms upp av den heta avgasströmmen släpper den ifrån sig den infångade koldioxiden igen. Koldioxiden samlas då upp, komprimeras av en elektrisk kompressor och lagras i en tank ombord på bilen i stället för att släppas ut i atmosfären.
På så sätt kan en del av bilens koldioxidutsläpp fångas in under körning och tas om hand senare.
Mazda berättar att ytterligare finjusteringar av systemet ligger framför dem, och att de vid nästa etapp av Super Taikyu hoppas på ännu bättre resultat.