Ny motor samlar in sin egen koldioxid

Tester tätt inpå presentationen visade dock att Mazdas ingenjörer hade långt kvar till att få tekniken helt fungerande.

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Drygt 84 gram koldioxid kunde samlas upp när den biobränsledrivna motorn, som satts i Mazdas bil, körde en fyra timmar lång etapp i Super Taikyu – ett japanskt lopp som ställer kommersiella racerbilar mot varandra.

En vanlig bil släpper ut en bit över 100 gram per kilometer, enligt Transportstyrelsen.

Ska samla in mer än vad som släpps ut

Mazda-ingenjörerna gav inte upp efter det blygsamma resultatet, istället optimerade de motorns koldioxiduppsamlare – och när det i början av juni var dags för nytt test kunde man presentera häpnadsväckande resultat.

Inte nog med att man samlade in nästan 10 gånger med koldioxid än vid första testet, under en kort period ska uppsamlaren i kombination med användning av biobränsle uppnått en nettoeffekt som enligt Mazda motsvarar koldioxidnegativ drift.

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Mazdas mål är nämligen att systemet inte bara ska vara koldioxidneutral ur ett driftsperspektiv, utan också tillgodogöra de utsläpp som kopplas till tillverkning av hela bilen.