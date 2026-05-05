Vinstökning i motvind för Ferrari

Intäkterna steg 3 procent till 1,85 miljarder euro medan rörelseresultatet steg 1 procent till 548 miljoner euro.

”Med detta resultat och en orderbok som sträcker sig till slutet av 2027 bekräftar vi vår prognos för 2026”, säger Ferrarichefen Benedetto Vigna i ett pressmeddelande.

Ferraris aktie sjönk drygt 1 procent efter rapporten, som följer på nya tullhot från USA.

Senare i maj ska Luce lanseras, Ferraris första bil med helt elektrisk drivlina.