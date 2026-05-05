Vinstökning i motvind för Ferrari
Försäljningsintäkter och vinst steg i första kvartalet för lyxbilstillverkaren Ferrari – trots färre sålda bilar.
Antalet sålda bilar sjönk till 3 436 under kvartalet. Nedgången var markant i Europa, Mellanöstern och Afrika – minus 14 procent – men försäljningen ökade något i Nord- och Sydamerika samt i Taiwan samt i Kina inklusive Hongkong.
Intäkterna steg 3 procent till 1,85 miljarder euro medan rörelseresultatet steg 1 procent till 548 miljoner euro.
”Med detta resultat och en orderbok som sträcker sig till slutet av 2027 bekräftar vi vår prognos för 2026”, säger Ferrarichefen Benedetto Vigna i ett pressmeddelande.
Ferraris aktie sjönk drygt 1 procent efter rapporten, som följer på nya tullhot från USA.
Senare i maj ska Luce lanseras, Ferraris första bil med helt elektrisk drivlina.