Andrew Mountbatten-Windsor har levt större delen av sitt liv med kungliga privilegier, stora hus och bilar som kostar mer än en svensk villa gjorde för inte så länge sedan. Nu säljs hans Bentley Flying Spur för motsvarande omkring 1,6 miljoner kronor. Samtidigt vägrar kung Charles att betala hans juridiska strider – och frågan om hur den sparkade prinsen egentligen finansierar sitt liv blir allt mer intressant.
Nu säljs Andrews Bentley – och kungen har stängt plånboken
Bentley med kunglig historia
Den mörkgröna Bentley Flying Spur som tidigare tillhört Andrew Mountbatten-Windsor har dykt upp hos bilhandlaren Portland Autos i Doncaster.
Priset är 124 975 pund, omkring 1,6 miljoner kronor, rapporterar Independent.
När bilen var ny för sex år sedan ska den ha kostat cirka 220 000 pund. Andrew lät lackera den i Bentley-färgen Barnato racing green och utrustningen är ungefär vad man förväntar sig av en man som aldrig behövt jämföra privatleasing på nätet.
Här finns bland annat sexlitersmotor, fyrhjulsdrift, 22-tumsfälgar, quiltat läder, massagesäten fram och bak samt ljudsystem från Naim. Bilen har dessutom bara gått omkring 7 000 miles, drygt 1 100 svenska mil.
Bilhandlaren upptäckte prinsen
Portland Autos köpte inte bilen direkt från Andrew. Det var först när handlaren började undersöka bilens ovanliga servicehistorik som den kungliga bakgrunden uppdagades.
”Vi lade ihop två och två och förstod till slut hur det låg till”, berättar bilfirmans ägare Clive Watson.
Bilen har bland annat använts när Andrew körde till sin far prins Philips begravning 2021 och till barnbarnets dop året därpå.
Tidigare satt registreringsskylten ”A03 DOY” på bilen – en inte särskilt subtil förkortning av Duke of York. Den skylten försvann ungefär samtidigt som Andrews kungliga tillvaro började monteras ned på allvar.
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Kungen betalar inte advokaterna
Att en gammal bil säljs behöver naturligtvis inte betyda att Andrew har börjat leta efter extrapris på fiskpinnar.
Men tidpunkten är intressant.
Andrew driver just nu en rättsprocess mot Thames Valley Police och Central Criminal Court. Han vill få de husrannsakningsbeslut som låg bakom polisens tillslag och hans gripande i februari ogiltigförklarade.
Han greps på sin 66-årsdag misstänkt för misconduct in public office efter anklagelser om att ha lämnat känslig information till Jeffrey Epstein under tiden som brittisk handelsrepresentant. Andrew förnekar brott. Polisens utredning fortsätter.
Det riktigt besvärliga för Andrew är att Buckingham Palace gjort klart att kung Charles inte tänker betala hans juridiska nota. Andrew får fortfarande ekonomiskt stöd från kungens privata medel, men dessa pengar ska enligt brittiska medier inte användas för processen mot polisen.
Varifrån kommer pengarna?
Frågan om Andrews ekonomi har hängt över honom i flera år.
Han har länge haft en livsstil som varit betydligt enklare att beskriva än att finansiera. Efter att han tvingats bort från Royal Lodge bor han numera på Marsh Farm på Sandringham Estate. Tidigare granskningar har samtidigt visat att hans synliga inkomster varit förhållandevis begränsade i jämförelse med kostnaderna för bostäder, säkerhet, personal och resor.
Nu säljs alltså Bentleyn.
Det är för tidigt att kalla det kunglig utförsäljning. Men om Range Rovern, silvret och massagesätet i vardagsrummet också börjar dyka upp på Blockets brittiska motsvarighet kan vi börja tala om ett mönster.
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