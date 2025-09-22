Japanska biltillverkaren Nissan tvingas nu till drastiska åtgärder för att ställa om sin verksamhet efter en lång tids ekonomiska motgångar.
Nissans okända plan – sparar miljarder på nackstöd
Med stora förluster bakom sig satsar företaget på en omfattande plan för att spara miljardbelopp och vända den negativa trenden.
Ett av de mest uppmärksammade besluten är nedskärningar i dess globala designavdelning, som tidigare var en källa till stolthet.
En omvälvande vändning för den globala giganten
Nissan, en av världens största biltillverkare, har under den senaste tiden drabbats av allvarliga ekonomiska motgångar, skriver This is money och The Street.
Företaget rapporterade en förlust på hela 50 miljarder svenska kronor för räkenskapsåret som avslutades i mars 2025. Detta är ett resultat av vikande försäljning, prispress och en kostsam verksamhetsstruktur.
För att möta utmaningarna har Nissans nya ledning lanserat en ambitiös omstrukturering, som de kallar för “Re:Nissan”. Planen syftar till att minska de årliga fasta och rörliga kostnaderna med upp till 5,6 miljarder svenska kronor.
Som en del av denna omställning har Nissan meddelat att 20 000 medarbetare världen över kommer att sägas upp. Detta inkluderar även nedläggning av sju av företagets 17 fabriker, skriver The Street.
En högt uppsatt källa nära Nissan har sagt att de har 12 till 14 månader på sig att överleva.
Ett av de mest sensationella besluten är att företaget överväger att sälja sitt huvudkontor i Yokohama, Japan. Byggnaden värderas till 1,1 miljarder svenska kronor, enligt Nikkei Asia, och även om de skulle sälja den, är det möjligt att de fortsätter att hyra den.
Designavdelningen drabbas i sparplanen
De storskaliga nedskärningarna har nu nått även företagets kreativa kärna: designavdelningen.
Nissan kommer att stänga sina designstudior i San Diego, USA, och São Paulo, Brasilien, skriver Automotive news. Verksamheten i Japan och London kommer också att skalas ned markant.
Den officiella motiveringen är en “effektivisering”, men enligt Nissans globala designchef, Alfonso Albaisa, är anledningen en oväntad skillnad i produktivitet.
Han förklarar att designkontoret i Shanghai har visat sig vara överlägset effektivt, med medarbetare som kan producera design på 30 till 40 procent färre arbetstimmar jämfört med andra studior, skriver Automotive news.
Framöver kommer Nissans designarbete att koncentreras till färre nav: Atsugi i Japan, Los Angeles, London, Shanghai och Tokyo, skriver Automotive news.
Den nya strategin är en del av vd Ivan Espinosas plan att drastiskt korta utvecklingstiden för nya bilmodeller från 52 till 30 månader, i vissa fall.
Detaljer som gör skillnad
Utöver de stora strukturförändringarna har Nissan även börjat granska de minsta detaljerna för att minska kostnaderna. Tatsuzo Tomita, som Automotive News kallar för Nissans “kostnadskejsare”, har samlat in över 4000 idéer från anställda och leverantörer.
Av dessa har 1600 bedömts som genomförbara.
En av de mer udda besparingsidéerna handlar om nackstöd. Nissan överväger att minska variationen av nackstöd för att spara pengar. Enligt Tomita lagrar en leverantör för närvarande nackstödsdelar i ett lager som motsvarar ytan av två tennisbanor, där anställda går upp till 30 000 steg per dag för att plocka ut delar, skriver Motor1.
Genom att minska variationen kan lagret och arbetsinsatsen halveras.
Andra idéer inkluderar att slopa ett dyrt färgämne som förhindrar att säten bleks av UV-strålning. Detta färgämne blev standard när bilar hade vanligt glas, men nu när de flesta bilar har UV-blockerande glas är det onödigt, enligt Motor1.
Nissan tittar också på att använda samma delar som andra biltillverkare och att utöka samarbetet med effektiva kinesiska leverantörer.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
