Nissans okända plan – sparar miljarder på nackstöd

Med stora förluster bakom sig satsar företaget på en omfattande plan för att spara miljardbelopp och vända den negativa trenden.

Ett av de mest uppmärksammade besluten är nedskärningar i dess globala designavdelning, som tidigare var en källa till stolthet.

ANNONS

En omvälvande vändning för den globala giganten

Nissan, en av världens största biltillverkare, har under den senaste tiden drabbats av allvarliga ekonomiska motgångar, skriver This is money och The Street.

Företaget rapporterade en förlust på hela 50 miljarder svenska kronor för räkenskapsåret som avslutades i mars 2025. Detta är ett resultat av vikande försäljning, prispress och en kostsam verksamhetsstruktur.

Nissans lineup. (Foto: Nissan)

För att möta utmaningarna har Nissans nya ledning lanserat en ambitiös omstrukturering, som de kallar för “Re:Nissan”. Planen syftar till att minska de årliga fasta och rörliga kostnaderna med upp till 5,6 miljarder svenska kronor.

Som en del av denna omställning har Nissan meddelat att 20 000 medarbetare världen över kommer att sägas upp. Detta inkluderar även nedläggning av sju av företagets 17 fabriker, skriver The Street.

En högt uppsatt källa nära Nissan har sagt att de har 12 till 14 månader på sig att överleva.

ANNONS

Ett av de mest sensationella besluten är att företaget överväger att sälja sitt huvudkontor i Yokohama, Japan. Byggnaden värderas till 1,1 miljarder svenska kronor, enligt Nikkei Asia, och även om de skulle sälja den, är det möjligt att de fortsätter att hyra den.