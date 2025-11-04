Dagens PS
Nästa 208 chockar med design från en annan planet

Detta är Peugeots framtidsvision, “Polygon”-konceptbilen. (Foto: Stellantis)
Detta är Peugeots framtidsvision, “Polygon”-konceptbilen. (Foto: Stellantis)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Peugeot släpper en första bild av sin “Polygon”-konceptbil – och det ser ut som en framtidsbil från en annan planet.

Peugeot planerar mer än små förändringar. Den franska tillverkaren har släppt en teaser på sin nya “Polygon”-konceptbil, som inte bara ger en hint om nästa generation av storsäljaren 208, utan signalerar en total omskrivning av märkets designstrategi.

Från nostalgi till futurism på ett ögonblick

Det finns små blinkningar till klassiska 205 – som den triangelformade B-stolpen och de pillerformade emblem – men där slutar retrokänslan.

Polygon-konceptet visar istället en nästan horisontell vindruta, som mer hör hemma på en mittmotorerad sportbil än på en liten kompaktbil.

Hjulhusen skjuts ut så långt att det nästan ser ut som karossen sträcks till bristningsgränsen, vilket ger ett kraftfullt, muskulöst intryck.

Framänden saknar traditionell grill, vilket tydligt signalerar att detta är en elbil.

Taket, delvis av glas, ser spektakulärt ut men lär nog ändras innan den når produktionslinjen.

Rattsensation med futuristisk twist

Inredningen kan bli likt denna, i alla fall med samma typ av ratt. (Foto: Peugeot)
Inredningen kan bli likt denna, i alla fall med samma typ av ratt. (Foto: Peugeot)
Den mest revolutionerande detaljen är ratten. Peugeot använder ett så kallat “steer-by-wire”-system, där styrningen sker elektroniskt utan fysisk koppling.

Systemet är en central del av framtida Peugeot-upplevelser och får ett minst sagt ovanligt rattkoncept – Hypersquare.

Den rektangulära ratten har fyra hål, en design som speglas i bilens fyra hjul. Tekniken är högteknologisk och påminner om Lexus RZ, men med Peugeots egen touch.

Delad plattform med systerbilar

Polygon delar DNA med Stellantis-syskonen som nästa Vauxhall/Opel Corsa. När 208 når produktion i slutet av 2026, förväntas den stå på den nya STLA Small-plattformen.

Batteriet kan bli hela 82 kWh, vilket är en rejäl uppgradering från dagens 52 kWh i e-208.

Fullständig avslöjande av Polygon-konceptet sker nästa vecka – men redan nu ser det ut som att Peugeot vill skriva om reglerna för småbilsdesign.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

