Nästa 208 chockar med design från en annan planet

Peugeot planerar mer än små förändringar. Den franska tillverkaren har släppt en teaser på sin nya “Polygon”-konceptbil, som inte bara ger en hint om nästa generation av storsäljaren 208, utan signalerar en total omskrivning av märkets designstrategi.

Från nostalgi till futurism på ett ögonblick

Det finns små blinkningar till klassiska 205 – som den triangelformade B-stolpen och de pillerformade emblem – men där slutar retrokänslan.

Polygon-konceptet visar istället en nästan horisontell vindruta, som mer hör hemma på en mittmotorerad sportbil än på en liten kompaktbil.

Hjulhusen skjuts ut så långt att det nästan ser ut som karossen sträcks till bristningsgränsen, vilket ger ett kraftfullt, muskulöst intryck.

Framänden saknar traditionell grill, vilket tydligt signalerar att detta är en elbil.

Taket, delvis av glas, ser spektakulärt ut men lär nog ändras innan den når produktionslinjen.