Transportstyrelsens förslag om skärpta regler för äldre fordon skapar oro i både branschen och bland entusiaster. Kravet på originalskick riskerar att förändra spelplanen för tusentals bilägare.
Nya besiktningsregler väcker kritik – kan slå mot bilägare
Ett nytt regelverk för besiktning av äldre bilar är på väg. Men redan innan förslaget har presenterats i sin slutliga form växer kritiken.
Kärnfrågan handlar om vad som egentligen ska räknas som ett historiskt fordon.
Transportstyrelsen arbetar med att justera reglerna efter tidigare remissvar. Utgångspunkten tycks vara att behålla 50-årsregeln, men med ett avgörande tillägg. Bilarna ska i princip vara i originalutförande.
Utvecklingen är inte ny.
Redan tidigare har förändringar i besiktningsreglerna varit på väg, där myndigheter velat strama åt undantagen för äldre fordon.
Flera förslag har pekat på att tusentals bilägare kan tvingas tillbaka till regelbunden kontroll
Originalkrav skapar osäkerhet
Förslaget innebär att många äldre fordon riskerar att falla utanför undantagen från besiktning.
Även mindre modifieringar kan få konsekvenser.
Det gäller exempelvis bilar som under årens lopp uppdaterats med modernare bromssystem eller andra tekniska förbättringar.
Transportstyrelsens utredare Anders Gunneriusson beskriver processen: “Det krävs att ägaren inställer fordonet för en kontroll och får fordonet beskrivet som ett historiskt fordon”.
Det innebär i praktiken att fler fordon kan behöva genomgå ytterligare kontroller.
Branschen varnar för praktiska problem
Kritiken från besiktningsbranschen är tydlig. Det handlar inte bara om reglernas innehåll, utan om hur de ska tillämpas i praktiken.
Många äldre bilar har genomgått reparationer och förändringar över tid. Att fastställa vad som är original blir därför en komplex uppgift.
“Det framgår inte heller hur processen sedan ska gå till”.
Frågan om vem som ska avgöra vad som är godtagbart skapar osäkerhet.
Branschen pekar också på att dokumentation ofta saknas eller är svår att få fram, vilket kan leda till olika bedömningar mellan besiktningsorgan.
Bakgrunden till förändringen är att allt fler äldre bilar i dag undantas från besiktning.
Transportstyrelsen har pekat på att dagens regler kan vara för generösa, vilket riskerar att fler fordon med brister rullar på vägarna
Risk för fler kontroller
Om reglerna införs i sin nuvarande riktning kan konsekvensen bli att fler fordon omfattas av regelbunden besiktning.
Det påverkar inte bara kostnaderna för bilägare, utan även värdet på äldre fordon.
För entusiaster och samlare kan förändringen få särskilt stor betydelse, eftersom modifieringar ofta är en del av bilens historia.
En känslig balans
Transportstyrelsen befinner sig i ett svårt läge.
Regelverket ska både säkerställa trafiksäkerhet och bevara det kulturhistoriska värdet i äldre fordon. Men gränsdragningen är svår.
Utvecklingen visar att även små förändringar i regelverk kan få stora konsekvenser. För bilägare handlar det nu om att följa processen noggrant.
Det som i dag ses som en detalj kan i morgon avgöra om bilen klassas som historisk – eller inte.
