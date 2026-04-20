Nya besiktningsregler väcker kritik – kan slå mot bilägare

Transportstyrelsen arbetar med att justera reglerna efter tidigare remissvar. Utgångspunkten tycks vara att behålla 50-årsregeln, men med ett avgörande tillägg. Bilarna ska i princip vara i originalutförande.

Utvecklingen är inte ny.

Redan tidigare har förändringar i besiktningsreglerna varit på väg, där myndigheter velat strama åt undantagen för äldre fordon.

Flera förslag har pekat på att tusentals bilägare kan tvingas tillbaka till regelbunden kontroll

Originalkrav skapar osäkerhet

Förslaget innebär att många äldre fordon riskerar att falla utanför undantagen från besiktning.

Även mindre modifieringar kan få konsekvenser.

Det gäller exempelvis bilar som under årens lopp uppdaterats med modernare bromssystem eller andra tekniska förbättringar.

Transportstyrelsens utredare Anders Gunneriusson beskriver processen: “Det krävs att ägaren inställer fordonet för en kontroll och får fordonet beskrivet som ett historiskt fordon”.

Det innebär i praktiken att fler fordon kan behöva genomgå ytterligare kontroller.