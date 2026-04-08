Teslas rekordlager svämmar över när tusentals bilar lämnas osålda

Modellerna S och X pausas när fokus skiftar

För att hantera den nya situationen har Tesla valt att smalna av sitt utbud. Från och med den 1 april 2026 slutade företaget att ta emot beställningar på de dyrare modellerna Model S och Model X. Strategin är nu att lägga allt krut på de mer populära Model 3 och Model Y, som står för merparten av volymen.

Trots stora förväntningar har den omtalade Cybertruck ännu inte blivit den succé som många hoppats på. Under kvartalet nådde färre än 16 000 enheter ut till kunderna, vilket är en bråkdel av den totala produktionen.

Siffrorna visar att Cybertruck säljer bra, men det är inte hela sanningen. (Foto: David Zalubowski/AP/TT)

Analytiker spår kraftigt prisfall för aktien

De negativa nyheterna har satt djupa spår i Teslas aktiekurs som har fallit med 20 procent hittills under 2026. Investmentbanken JPMorgan ser nu en fortsatt dyster framtid för bolaget.

Analytikern Ryan Brinkman har upprepat sin säljrekommendation och satt en målkurs på cirka 1 500 kronor, vilket innebär en tänkbar nedgång på ytterligare 60 procent från dagens nivåer, skriver Electrive.

Enligt JPMorgan beror raset på en kombination av faktorer, däribland ökad konkurrens från Kina och att Elon Musks politiska engagemang kan ha skadat varumärket. Brinkman har även sänkt prognosen för företagets vinst per aktie till cirka 19 kronor för helåret 2026.

Framtiden hänger på ny teknik och robotar

Tesla befinner sig nu i en osäker position med ett rekordstort lager och färre bilmodeller att erbjuda marknaden. Bolaget verkar flytta sitt fokus från att vara en traditionell biltillverkare till att satsa på framtida teknologier som robotaxlar och den mänskliga roboten Optimus.

Marknaden väntar nu med spänning på den fullständiga kvartalsrapporten som presenteras den 22 april 2026. Då förväntas vd Elon Musk ge svar på hur de 50 000 bilarna på parkeringsplatserna ska hitta sina ägare och hur den negativa trenden ska vändas.

