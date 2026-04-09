Efter år av SUV dominans växer en ny motrörelse fram i bilindustrin. Nu pekar allt mer på att MPV modellen, länge avfärdad som omodern, kan bli ett oväntat svar på marknadens nya krav.
MPV gör comeback – biltypen som nu utmanar SUV-trenden
Bilmarknaden har under lång tid rört sig i en tydlig riktning.
SUV modellerna har tagit över gator, modellprogram och reklambudgetar.
De har blivit normen, både som familjebil och som statussymbol.
Men just när en trend blir helt dominerande brukar nästa skifte ta form.
Det är exakt där MPV bilen nu börjar dyka upp igen.
I en analys i Car lyfts hur biltypen, som tidigare stod för rymd, flexibilitet och vardagsfunktion, nu kan få en ny roll i elbilseran.
Det handlar inte om nostalgi. Det handlar om paketering, utrymme och effektivitet.
Samtidigt syns en tydlig rörelse tillbaka mot mer funktionella biltyper.
När FIAT nu återlanserar familjebussen Ulysse i Sverige bekräftar det att efterfrågan på utrymme, flexibilitet och vardagsanpassning består, trots år av SUV dominans.
När SUV blev standard öppnades ett tomrum
Citroëns ledning beskriver utvecklingen som ett resultat av att SUV bilen blivit alltför mainstream. När alla väljer samma format uppstår en möjlighet för något annat.
Det är en klassisk marknadslogik.
Det som tidigare sågs som alldagligt kan plötsligt kännas nytt när omvärlden förändras.
I artikeln pekar Citroëns vd Xavier Chardon på att marknaden domineras till 50 procent av SUV modeller.
“Varje gång en trend blir mainstream öppnar det nya möjligheter för kunder som inte vill köpa samma bil som grannen.”
Det är ett ovanligt tydligt besked från en tillverkare som nu ser ett strategiskt fönster öppnas.
Elbilen stärker MPV formatet
Det mest intressanta är att comebacken inte främst drivs av design, utan av teknik.
Elbilsplattformen gör det möjligt att bygga bilar som är kompakta på utsidan men betydligt rymligare på insidan.
Där passar MPV logiken nästan perfekt.
Car lyfter Citroëns ELO koncept som exempel.
Där kombineras sex sittplatser, central förarplats, flexibla säten och ett tydligt fokus på användning i vardagen. Formen prioriterar funktion framför pose.
Det är en tydlig kontrast mot många SUV modeller, där höjd och attityd ofta väger tyngre än praktisk nytta.
Ett skifte i synen på bilens värde
Citroëns designchef Pierre Leclerc säger att märket tidigare gick från MPV till SUV och därmed tappade utrymme.
“Vi vill använda det utrymmet och den kursen här, men vi tror också att det finns något att göra.”
Det är kärnan i skiftet.
I en tid när hushåll väger kostnad, funktion och användbarhet tyngre än image kan MPV bilen få en ny chans.
Inte som en återgång till det gamla, utan som ett mer rationellt alternativ i en marknad som kanske har tröttnat på sin egen likriktning.
Källa: Welford, T. (2026). How MPVs are now the radical alternative. Car, May 2026, s. 10.
