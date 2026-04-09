MPV gör comeback – biltypen som nu utmanar SUV-trenden

De har blivit normen, både som familjebil och som statussymbol.

Men just när en trend blir helt dominerande brukar nästa skifte ta form.

Det är exakt där MPV bilen nu börjar dyka upp igen.

I en analys i Car lyfts hur biltypen, som tidigare stod för rymd, flexibilitet och vardagsfunktion, nu kan få en ny roll i elbilseran.

Det handlar inte om nostalgi. Det handlar om paketering, utrymme och effektivitet.

Samtidigt syns en tydlig rörelse tillbaka mot mer funktionella biltyper.

När FIAT nu återlanserar familjebussen Ulysse i Sverige bekräftar det att efterfrågan på utrymme, flexibilitet och vardagsanpassning består, trots år av SUV dominans.

När SUV blev standard öppnades ett tomrum

Citroëns ledning beskriver utvecklingen som ett resultat av att SUV bilen blivit alltför mainstream. När alla väljer samma format uppstår en möjlighet för något annat.

Det är en klassisk marknadslogik.

Det som tidigare sågs som alldagligt kan plötsligt kännas nytt när omvärlden förändras.

I artikeln pekar Citroëns vd Xavier Chardon på att marknaden domineras till 50 procent av SUV modeller.

“Varje gång en trend blir mainstream öppnar det nya möjligheter för kunder som inte vill köpa samma bil som grannen.”

Det är ett ovanligt tydligt besked från en tillverkare som nu ser ett strategiskt fönster öppnas.