Brittiska Lola Cars lanserar en modern tolkning av sin ikoniska racerbil T70 i en extremt begränsad upplaga om endast sexton exemplar för både väg och bana.
Lolas nya superbil är lättare än en Miata med V8 från Chevy
Den nya modellen har utvecklats för att erbjuda en renodlad körupplevelse som fokuserar på extremt låg vikt och kraftfulla motorer utan störande teknik.
Lättare än en småbil med enorm kraft
Lola Cars har valt att gå mot strömmen i en tid när moderna sportbilar blir allt tyngre och mer komplexa. Den nya modellen T70S GT väger endast 890 kilo vilket är mindre än en Mazda Miata.
För att uppnå denna låga vikt har företaget utvecklat ett unikt chassi tillverkat av växtbaserade fibrer och harts från sockerör. Materialet efterliknar kolfiber men är mer hållbart för miljön.
Den renodlade banversionen är ännu lättare med en tjänstevikt på endast 860 kilo.
V8 från Chevrolet ger prestanda i världsklass
Under motorhuven på vägversionen sitter en 6,2 liters sugmotor i form av en V8 från Chevrolet som levererar 500 hästkrafter. Kraften överförs till bakhjulen via en sexväxlad manuell växellåda. Detta gör att bilen når 100 kilometer i timmen på snabba 2,9 sekunder och har en toppfart på 322 kilometer i timmen.
Banversionen är utrustad med en mindre men mer kraftfull motor på 5,0 liter som ger 530 hästkrafter och klarar sprinten till 100 på endast 2,5 sekunder.
Exklusivt hantverk för ett fåtal utvalda
Interiören i bilarna beskrivs som avskalad och fokuserad på körning. I vägversionen finns luftkonditionering för att öka komforten något men i övrigt saknas de flesta moderna bekvämligheter som återfinns i dagens bilar.
Priset för de sexton bilarna är ännu inte offentliggjort men den avancerade tekniken och det begränsade antalet tyder på en mycket hög prislapp. Tillverkningen markerar en nystart för det anrika märket som nyligen även valt att satsa på Formel E.
