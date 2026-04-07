Lolas nya superbil är lättare än en Miata med V8 från Chevy

Lättare än en småbil med enorm kraft

Lola T70S GT (Foto: Lola)

Lola Cars har valt att gå mot strömmen i en tid när moderna sportbilar blir allt tyngre och mer komplexa. Den nya modellen T70S GT väger endast 890 kilo vilket är mindre än en Mazda Miata.

För att uppnå denna låga vikt har företaget utvecklat ett unikt chassi tillverkat av växtbaserade fibrer och harts från sockerör. Materialet efterliknar kolfiber men är mer hållbart för miljön.

Den renodlade banversionen är ännu lättare med en tjänstevikt på endast 860 kilo.