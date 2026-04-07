Lolas nya superbil är lättare än en Miata med V8 från Chevy

Nya Lola T70S GT. (Foto: Lola)
Brittiska Lola Cars lanserar en modern tolkning av sin ikoniska racerbil T70 i en extremt begränsad upplaga om endast sexton exemplar för både väg och bana.

Den nya modellen har utvecklats för att erbjuda en renodlad körupplevelse som fokuserar på extremt låg vikt och kraftfulla motorer utan störande teknik.

Lättare än en småbil med enorm kraft

Lola T70S GT (Foto: Lola)
Lola Cars har valt att gå mot strömmen i en tid när moderna sportbilar blir allt tyngre och mer komplexa. Den nya modellen T70S GT väger endast 890 kilo vilket är mindre än en Mazda Miata.

För att uppnå denna låga vikt har företaget utvecklat ett unikt chassi tillverkat av växtbaserade fibrer och harts från sockerör. Materialet efterliknar kolfiber men är mer hållbart för miljön.

Den renodlade banversionen är ännu lättare med en tjänstevikt på endast 860 kilo.

Lola T70S GT (Foto: Lola)
V8 från Chevrolet ger prestanda i världsklass

Under motorhuven på vägversionen sitter en 6,2 liters sugmotor i form av en V8 från Chevrolet som levererar 500 hästkrafter. Kraften överförs till bakhjulen via en sexväxlad manuell växellåda. Detta gör att bilen når 100 kilometer i timmen på snabba 2,9 sekunder och har en toppfart på 322 kilometer i timmen.

Lola T70S GT (Foto: Lola)
Banversionen är utrustad med en mindre men mer kraftfull motor på 5,0 liter som ger 530 hästkrafter och klarar sprinten till 100 på endast 2,5 sekunder.

Lola T70S GT (Foto: Lola)
Exklusivt hantverk för ett fåtal utvalda

Interiören i bilarna beskrivs som avskalad och fokuserad på körning. I vägversionen finns luftkonditionering för att öka komforten något men i övrigt saknas de flesta moderna bekvämligheter som återfinns i dagens bilar.

Priset för de sexton bilarna är ännu inte offentliggjort men den avancerade tekniken och det begränsade antalet tyder på en mycket hög prislapp. Tillverkningen markerar en nystart för det anrika märket som nyligen även valt att satsa på Formel E.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

