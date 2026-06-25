Midsommar är över, men det stoppar inte lyxbilstillverkaren Morgan från att drömma vidare om de ljumna, ljusa nätterna.
Morgan släpper ultraexklusiv version av Midsummer
Morgan Midsummer, en klassiskt bygg roadster som ska tillverkas i bara 50 exemplar beskrivs av tillverkaren själv som den modell som har flest handbyggda element av alla Morgans bilar.
Men som om det eleganta, taklösa, mästerverket inte var exklusivt nog har Morgan nu presenterat en slags specialversion av Midsummer-modellen.
Finnes: Tak och 402 hästkrafter
Midsummer Coupé är likt roadstern utvecklad tillsammans med anrika italienska karosstillverkaren Pininfarin – som satt sin prägel på en uppsjö av Ferraris, Bentleys, ett par Maserati och även ett järnvägslok.
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Coupén skiljer sig utseendemässigt mot ursprunget främst i att man adderat tak. Konceptbilen är midnattssvart med inslag av mörkblå nyanser – till skillnad mot roadstern som visas upp i klassiskt gräddvita toner.
Under huven sitter samma B58-motor från BMW, enligt brittiska Car Magazine: En rak treliters sexa med turbo. Också Morgan Supersport 400 drivs fram av det kraftpaketet som genererar 402 hästkrafter.
Idén till coupéversionen ska ha fötts på kunds efterfrågan, och enligt Morgans uppgifter ska endast nio ytterligare exemplar byggas.
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Trädetaljerna binder samman modellerna
Till skillnad från Supersport-modellen har Midsummer-coupén ett fast tak, men vikten ska bara skilja de två med 2,5 procent.
Fördelen är, i Top Gears ordalag, att coupén är helt vädertålig – ”vilket inte alltid är fallet med Morgans bilar”. Med andra ord är Midsummer-coupén kanske att föredra mot andra Morgan-modeller vid eventuella svenska midsommarfiranden.
I den tvåsitsiga kupén påminner designen mycket om originalbilen. Morgan beskriver själva hur teak, ett signaturmaterial från originalet Midsummer, används genomgående och binder ihop projekten visuellt.
Tillsammans med aluminium, läder och noggrant utformade detaljer skapas en taktil och välbalanserad interiör.
Några priser har man inte gått ut med, vilket kanske inte är speciellt konstigt. Samtliga exemplar ska redan vara tingade av några få lyckliga kunder – men Car Magazine spekulerar i att priset borde ligga en bra bit över 200 000 pund (motsvarande cirka 2,5 miljoner kronor), då det var det ryktade frånpriset för roadstern.