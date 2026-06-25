Morgan släpper ultraexklusiv version av Midsummer

Men som om det eleganta, taklösa, mästerverket inte var exklusivt nog har Morgan nu presenterat en slags specialversion av Midsummer-modellen.

Finnes: Tak och 402 hästkrafter

Midsummer Coupé är likt roadstern utvecklad tillsammans med anrika italienska karosstillverkaren Pininfarin – som satt sin prägel på en uppsjö av Ferraris, Bentleys, ett par Maserati och även ett järnvägslok.

Läs mer: Världens 7 vackraste bilar bevisar att skönhet aldrig åldras

Coupén skiljer sig utseendemässigt mot ursprunget främst i att man adderat tak. Konceptbilen är midnattssvart med inslag av mörkblå nyanser – till skillnad mot roadstern som visas upp i klassiskt gräddvita toner.

Under huven sitter samma B58-motor från BMW, enligt brittiska Car Magazine: En rak treliters sexa med turbo. Också Morgan Supersport 400 drivs fram av det kraftpaketet som genererar 402 hästkrafter.

Idén till coupéversionen ska ha fötts på kunds efterfrågan, och enligt Morgans uppgifter ska endast nio ytterligare exemplar byggas.

ANNONS

Läs mer: Topplistan: Här koras årets lyxbil