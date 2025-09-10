Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Miljardsatsning hotas efter stor räd mot fabrik

Denna bild från en video från U.S. Immigration and Customs Enforcement via DVIDS visar anställda på en fabrik som väntar på att få sina ben bojade vid Hyundai Motor Groups elbilsfabrik. (Foto: Corey Bullard/AP/TT)
Denna bild från en video från U.S. Immigration and Customs Enforcement via DVIDS visar anställda på en fabrik som väntar på att få sina ben bojade vid Hyundai Motor Groups elbilsfabrik. (Foto: Corey Bullard/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

I USA har en massiv immigrationsräd satt käppar i hjulen för miljardinvesteringar i elbilsfabriker. Hundratals greps vid en fabrik.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En stor immigrationsräd i USA har satt käppar i hjulen för en av de största utländska investeringarna på amerikansk mark, vilket skapar diplomatiska spänningar och tvingar industrijättar att dra tillbaka personal.

Händelsen, som väcker starka reaktioner, hotar att lamslå en vital del av landets satsning på elektriska fordon och ställer nya krav på företag som vill etablera sig i landet.

ANNONS

Konsekvenserna sträcker sig långt bortom fabriksområdet och kan få globala effekter.

Hundratals gripna vid batterifabrik

Hundratals federala agenter, från bland annat Immigration and Customs Enforcement (ICE) och FBI, genomförde nyligen en stor räd vid en batterifabrik i Georgia, USA.

Fabriken, som är ett samarbetsprojekt mellan de sydkoreanska företagen Hyundai Motor Group och LG Energy Solution, är en del av en total investering på drygt 80 miljarder svenska kronor.

De anställda bojades och fördes i väg i bussar. (Foto: Corey Bullard/AP/TT)
De anställda bojades och fördes i väg i bussar. (Foto: Corey Bullard/AP/TT)

Enligt källor som Carscoops och Bloomberg greps totalt cirka 475 personer, varav över 300 var sydkoreanska medborgare.

Många av de gripna ska ha varit ingenjörer och tekniker som befann sig i USA med korttidsvisum, som ESTA eller B-1 visum, som tillåter affärsverksamhet men inte arbete.

ANNONS

Syftet med räden var att utreda anklagelser om “olagliga anställningsmetoder och andra allvarliga federala brott”.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Projekt på paus och diplomatiska konsekvenser

Räden har fått omedelbara konsekvenser. Byggarbetet vid anläggningen i Georgia har avstannat helt, och LG Energy Solution har beordrat all personal och entreprenörer som rest med korttidsvisum att omedelbart återvända till Sydkorea.

Donald Trump biter sig själv i svansen när han bjuder in företag att etablera sig men sedan sparkar ut deras personal. (Foto: Corey Bullard/AP/TT)
Donald Trump biter sig själv i svansen när han bjuder in företag att etablera sig men sedan sparkar ut deras personal. (Foto: Corey Bullard/AP/TT)

En talesperson för ett sydkoreanskt handelsförbund uttryckte sin bestörtning till Bloomberg:

“Att se sina anställda behandlas på det här sättet, till den grad att de kan riskera att förbjudas att besöka USA igen, gör att företag känner sig förödmjukade och skäms”.

Händelsen har inte bara påverkat fabriken i Georgia. Det har även skapat osäkerhet och stoppat arbetet vid andra anläggningar som är under uppbyggnad, inklusive projekt i Arizona, Michigan och Ohio.

Många experter menar att det är omöjligt att ersätta de erfarna sydkoreanska ingenjörerna med amerikansk personal på kort tid, eftersom de är avgörande för att få igång produktionen. Risken är att miljardinvesteringar går om intet om personalen inte kan återvända.

Efter politiskt kaos – investerarna flyr

Investerarna hade redan dragit öronen åt sig. Sedan utbröt kaos. Det gäller Sydkorea, där politiskt kaos kan försena reformer. Sydkoreanska marknader har
ANNONS

Svårt att locka talanger

Situationen har också skapat en oro bland sydkoreanska topptalanger. Enligt en källa till Bloomberg har en ingenjör som tidigare har rest till USA med korttidsvisum kallat det för “fullständigt orealistiskt” att ersätta sydkoreanska batteriexperter med amerikanska anställda.

Han tillade att han personligen aldrig skulle återvända till USA utan “vattentäta papper”.

Enligt Chang Sang-sik, chef för Korea International Trade Associations forskningscenter för internationell handel, kommer det att bli svårare att locka över ingenjörer till USA i framtiden, oavsett hur mycket lön eller prestige som erbjuds, såvida det inte finns tydliga garantier att arbetare inte kommer att drabbas av en liknande situation.

Bussarna fylldes och de anställda forslades i väg. (Foto: Gary McCullough/AP/TT)
Bussarna fylldes och de anställda forslades i väg. (Foto: Gary McCullough/AP/TT)

Framtidens investeringar i USA i fara

Denna händelse är en direkt utmaning mot det tidigare amerikanska uppropet att bygga fordon och batterier i USA, som både Hyundai och LG har anammat fullt ut. De har tillsammans med andra sydkoreanska företag planerat att investera över 3 600 miljarder svenska kronor i den amerikanska bil- och batterikedjan, med totalt 22 fabriker för batteritillverkning.

Den stora frågan nu är huruvida dessa investeringar kan fortgå om företagen inte kan garantera säkerheten för sin personal. Det riskerar att skapa stora förseningar och kostnadsökningar som kan slå undan benen på hela den amerikanska satsningen på grön omställning.

Experten: “Ekonomin på väg tillbaka till 1930-talet”. Realtid

ANNONS

Även om USA:s nuvarande administration uttryckt en stark vilja att deportera olagliga invandrare, har de samtidigt välkomnat utländska företag som etablerar sig i landet, vilket skapar en paradox.

Händelsen har väckt starka reaktioner i Sydkorea, där landets president, Lee Jae Myung, uttryckt att han känner ett stort ansvar för sina medborgare. Enligt honom får inte sydkoreanska företags ekonomiska verksamheter och medborgares rättigheter “på ett orättvist sätt kränkas under amerikanska brottsbekämpande åtgärder”.

En advokat för flera av de gripna arbetarna har sagt att många av de sydkoreaner som greps i tillslaget faktiskt var ingenjörer och utrustningsinstallatörer som anställts för det mycket specialiserade arbetet med att få en elbilbatterifabrik online.

Detta belyser hur komplicerad visumprocessen kan vara, och hur en enda svag länk kan äventyra en hel företagssatsning.

Trump får som han vill – biljättar kommer krypande

USA-presidenten Donald Trumps 25-procentiga biltullar gör biltillverkarna fogliga – nu viker sig det ena företaget efter det andra för USA. Brittiska

Missa inte:

Så kan du hantera ångest – psykiaterns råd för ett lugnare psyke. News 55

Revansch-buffert: Det blev inte alls som Svantesson velat. E55

En miljard i augusti – men nu vänder transaktionsmarknaden. Realtid

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HyundaiSydkoreaUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS