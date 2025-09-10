I USA har en massiv immigrationsräd satt käppar i hjulen för miljardinvesteringar i elbilsfabriker. Hundratals greps vid en fabrik.
Miljardsatsning hotas efter stor räd mot fabrik
Mest läst i kategorin
Här är den billigaste bensinen i Sverige just nu
Priset på bensin och diesel fortsätter ner i Sverige. Det finns samtidigt några mackar som ligger ännu lägre i pris. Kolla listan med mackarna som har den billigaste bensinen i landet. De tidigare höga priserna på bensin och diesel ser ut att vara ett minne blott, åtminstone i nuläget. Bensinen på väg ner Priserna fortsätter …
Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten
Nya befogenheter leder till stora summor för svenska staten som nu tar del av kriminellas lyxbilar. Pengarna fortsätter att strömma in och polisen har ett stort antal lyxbilar i förvar. Det handlar dels om så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten. Denna möjlighet, som infördes genom en …
Kollaps för Tesla – marknadsandelar ryker
Elbilstillverkaren Tesla har fått se sin marknadsandel i USA krympa rejält. Under åtta års tid har den mer än halverats från 80 till 38 procent. Den amerikanska marknadsandelen sjönk till en nästan åttaårslägsta nivå i augusti, enligt data från analysföretaget Cox Automotive rapporterar Reuters. Tesla stod för ”bara” 38 procent av den totala elbilsförsäljningen under …
Lyxiga tyska elbilar ska mosa Tesla och BYD
Tyska biljättar tar upp kampen mot Tesla och de kinesiska elbilsrivalerna – det sker med en djärv satsning. Men analytiker tvivlar och tror att loppet är kört. Mercedes-Benz och BMW tänker göra som Tesla gjorde med Model Y och därigenom erövra elbilsmarknaden, skriver The Wall Street Journal, WSJ. När Tesla släppte Model Y tog den …
Volvo Cars vd om sin comeback: Värre än jag trodde
I en intervju med Bloomberg berättar Volvo Cars nygamla vd Håkan Samuelsson om hur han ser på framtidens elbilsmarknad och hur det var ett gå tillbaka som vd för biltillverkaren som pensionär. ”Jag måste erkänna att jag inte analyserade exakt vad som stod i våra böcker och hur tufft det här jobbet skulle bli innan …
En stor immigrationsräd i USA har satt käppar i hjulen för en av de största utländska investeringarna på amerikansk mark, vilket skapar diplomatiska spänningar och tvingar industrijättar att dra tillbaka personal.
Händelsen, som väcker starka reaktioner, hotar att lamslå en vital del av landets satsning på elektriska fordon och ställer nya krav på företag som vill etablera sig i landet.
Konsekvenserna sträcker sig långt bortom fabriksområdet och kan få globala effekter.
Hundratals gripna vid batterifabrik
Hundratals federala agenter, från bland annat Immigration and Customs Enforcement (ICE) och FBI, genomförde nyligen en stor räd vid en batterifabrik i Georgia, USA.
Fabriken, som är ett samarbetsprojekt mellan de sydkoreanska företagen Hyundai Motor Group och LG Energy Solution, är en del av en total investering på drygt 80 miljarder svenska kronor.
Enligt källor som Carscoops och Bloomberg greps totalt cirka 475 personer, varav över 300 var sydkoreanska medborgare.
Många av de gripna ska ha varit ingenjörer och tekniker som befann sig i USA med korttidsvisum, som ESTA eller B-1 visum, som tillåter affärsverksamhet men inte arbete.
Syftet med räden var att utreda anklagelser om “olagliga anställningsmetoder och andra allvarliga federala brott”.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Projekt på paus och diplomatiska konsekvenser
Räden har fått omedelbara konsekvenser. Byggarbetet vid anläggningen i Georgia har avstannat helt, och LG Energy Solution har beordrat all personal och entreprenörer som rest med korttidsvisum att omedelbart återvända till Sydkorea.
En talesperson för ett sydkoreanskt handelsförbund uttryckte sin bestörtning till Bloomberg:
“Att se sina anställda behandlas på det här sättet, till den grad att de kan riskera att förbjudas att besöka USA igen, gör att företag känner sig förödmjukade och skäms”.
Händelsen har inte bara påverkat fabriken i Georgia. Det har även skapat osäkerhet och stoppat arbetet vid andra anläggningar som är under uppbyggnad, inklusive projekt i Arizona, Michigan och Ohio.
Många experter menar att det är omöjligt att ersätta de erfarna sydkoreanska ingenjörerna med amerikansk personal på kort tid, eftersom de är avgörande för att få igång produktionen. Risken är att miljardinvesteringar går om intet om personalen inte kan återvända.
Efter politiskt kaos – investerarna flyr
Investerarna hade redan dragit öronen åt sig. Sedan utbröt kaos. Det gäller Sydkorea, där politiskt kaos kan försena reformer. Sydkoreanska marknader har
Svårt att locka talanger
Situationen har också skapat en oro bland sydkoreanska topptalanger. Enligt en källa till Bloomberg har en ingenjör som tidigare har rest till USA med korttidsvisum kallat det för “fullständigt orealistiskt” att ersätta sydkoreanska batteriexperter med amerikanska anställda.
Han tillade att han personligen aldrig skulle återvända till USA utan “vattentäta papper”.
Enligt Chang Sang-sik, chef för Korea International Trade Associations forskningscenter för internationell handel, kommer det att bli svårare att locka över ingenjörer till USA i framtiden, oavsett hur mycket lön eller prestige som erbjuds, såvida det inte finns tydliga garantier att arbetare inte kommer att drabbas av en liknande situation.
Framtidens investeringar i USA i fara
Denna händelse är en direkt utmaning mot det tidigare amerikanska uppropet att bygga fordon och batterier i USA, som både Hyundai och LG har anammat fullt ut. De har tillsammans med andra sydkoreanska företag planerat att investera över 3 600 miljarder svenska kronor i den amerikanska bil- och batterikedjan, med totalt 22 fabriker för batteritillverkning.
Den stora frågan nu är huruvida dessa investeringar kan fortgå om företagen inte kan garantera säkerheten för sin personal. Det riskerar att skapa stora förseningar och kostnadsökningar som kan slå undan benen på hela den amerikanska satsningen på grön omställning.
Experten: “Ekonomin på väg tillbaka till 1930-talet”. Realtid
Även om USA:s nuvarande administration uttryckt en stark vilja att deportera olagliga invandrare, har de samtidigt välkomnat utländska företag som etablerar sig i landet, vilket skapar en paradox.
Händelsen har väckt starka reaktioner i Sydkorea, där landets president, Lee Jae Myung, uttryckt att han känner ett stort ansvar för sina medborgare. Enligt honom får inte sydkoreanska företags ekonomiska verksamheter och medborgares rättigheter “på ett orättvist sätt kränkas under amerikanska brottsbekämpande åtgärder”.
En advokat för flera av de gripna arbetarna har sagt att många av de sydkoreaner som greps i tillslaget faktiskt var ingenjörer och utrustningsinstallatörer som anställts för det mycket specialiserade arbetet med att få en elbilbatterifabrik online.
Detta belyser hur komplicerad visumprocessen kan vara, och hur en enda svag länk kan äventyra en hel företagssatsning.
Trump får som han vill – biljättar kommer krypande
USA-presidenten Donald Trumps 25-procentiga biltullar gör biltillverkarna fogliga – nu viker sig det ena företaget efter det andra för USA. Brittiska
Missa inte:
Så kan du hantera ångest – psykiaterns råd för ett lugnare psyke. News 55
Revansch-buffert: Det blev inte alls som Svantesson velat. E55
En miljard i augusti – men nu vänder transaktionsmarknaden. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ryske oligarken förlorar mot EU
Roman Abramovitj förlorar åter igen mot EU i domstol. Det blir inga hävda sanktioner för den ryske oligarken som kan tvingas till ännu större eftergifter framöver. Roman Abramovitj har täta band med Rysslands president Vladimir Putin. En koppling som har kostat oligarken, som länge ansågs vara en av Rysslands rikaste personer, en hel del. Ryske …
Miljardsatsning hotas efter stor räd mot fabrik
I USA har en massiv immigrationsräd satt käppar i hjulen för miljardinvesteringar i elbilsfabriker. Hundratals greps vid en fabrik. En stor immigrationsräd i USA har satt käppar i hjulen för en av de största utländska investeringarna på amerikansk mark, vilket skapar diplomatiska spänningar och tvingar industrijättar att dra tillbaka personal. Händelsen, som väcker starka reaktioner, …
Dollarn darrar: Det djupaste tappet på decennier
Den amerikanska dollarn har vinglat genom hela året. Trots korta återhämtningsperioder är det en valuta som tyngs av marknadens förväntningar och Vita husets politiska utspel. Frågan är inte längre om Federal Reserve kommer att sänka räntan utan hur kraftigt. Och när det väl sker kan dollarfallet bli brantare än många vill föreställa sig. Det som …
Konservativ debattör skjuten till döds på scen
Charlie Kirk hade just fått en fråga om masskjutningar i USA när han själv sköts. Den amerikanske högeraktivisten avled av skadorna. Händelsen inträffade under ett välbesökt campusmöte i Orem på onsdagen, där Charlie Kirk höll en politisk debatt. Enligt universitetet öppnade gärningsmannen eld från ett närliggande byggnadskomplex ungefär 20 minuter efter att Kirk påbörjat sitt …
Klarnas succé på börsen: "Som ett bröllop"
Sebastian Siemiatkowski fick äntligen ringa i klockan i New York – och när Klarna väl var börsnoterat var intresset stort. Efter en lång väntan var det slutligen dags. Den svenska betaljätten Klarna gjorde på onsdagen entré på New York-börsen och blev därmed ett av årets mest uppmärksammade technoteringar i USA. Aktien prissattes till 40 dollar, …