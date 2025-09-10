Miljardsatsning hotas efter stor räd mot fabrik

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Projekt på paus och diplomatiska konsekvenser

Räden har fått omedelbara konsekvenser. Byggarbetet vid anläggningen i Georgia har avstannat helt, och LG Energy Solution har beordrat all personal och entreprenörer som rest med korttidsvisum att omedelbart återvända till Sydkorea.

Donald Trump biter sig själv i svansen när han bjuder in företag att etablera sig men sedan sparkar ut deras personal. (Foto: Corey Bullard/AP/TT)

En talesperson för ett sydkoreanskt handelsförbund uttryckte sin bestörtning till Bloomberg:

“Att se sina anställda behandlas på det här sättet, till den grad att de kan riskera att förbjudas att besöka USA igen, gör att företag känner sig förödmjukade och skäms”.

Händelsen har inte bara påverkat fabriken i Georgia. Det har även skapat osäkerhet och stoppat arbetet vid andra anläggningar som är under uppbyggnad, inklusive projekt i Arizona, Michigan och Ohio.

Många experter menar att det är omöjligt att ersätta de erfarna sydkoreanska ingenjörerna med amerikansk personal på kort tid, eftersom de är avgörande för att få igång produktionen. Risken är att miljardinvesteringar går om intet om personalen inte kan återvända.

Svårt att locka talanger

Situationen har också skapat en oro bland sydkoreanska topptalanger. Enligt en källa till Bloomberg har en ingenjör som tidigare har rest till USA med korttidsvisum kallat det för “fullständigt orealistiskt” att ersätta sydkoreanska batteriexperter med amerikanska anställda.

Han tillade att han personligen aldrig skulle återvända till USA utan “vattentäta papper”.

Enligt Chang Sang-sik, chef för Korea International Trade Associations forskningscenter för internationell handel, kommer det att bli svårare att locka över ingenjörer till USA i framtiden, oavsett hur mycket lön eller prestige som erbjuds, såvida det inte finns tydliga garantier att arbetare inte kommer att drabbas av en liknande situation.

Bussarna fylldes och de anställda forslades i väg. (Foto: Gary McCullough/AP/TT)

Framtidens investeringar i USA i fara

Denna händelse är en direkt utmaning mot det tidigare amerikanska uppropet att bygga fordon och batterier i USA, som både Hyundai och LG har anammat fullt ut. De har tillsammans med andra sydkoreanska företag planerat att investera över 3 600 miljarder svenska kronor i den amerikanska bil- och batterikedjan, med totalt 22 fabriker för batteritillverkning.

Den stora frågan nu är huruvida dessa investeringar kan fortgå om företagen inte kan garantera säkerheten för sin personal. Det riskerar att skapa stora förseningar och kostnadsökningar som kan slå undan benen på hela den amerikanska satsningen på grön omställning.

Experten: “Ekonomin på väg tillbaka till 1930-talet”. Realtid

Även om USA:s nuvarande administration uttryckt en stark vilja att deportera olagliga invandrare, har de samtidigt välkomnat utländska företag som etablerar sig i landet, vilket skapar en paradox.

Händelsen har väckt starka reaktioner i Sydkorea, där landets president, Lee Jae Myung, uttryckt att han känner ett stort ansvar för sina medborgare. Enligt honom får inte sydkoreanska företags ekonomiska verksamheter och medborgares rättigheter “på ett orättvist sätt kränkas under amerikanska brottsbekämpande åtgärder”.

En advokat för flera av de gripna arbetarna har sagt att många av de sydkoreaner som greps i tillslaget faktiskt var ingenjörer och utrustningsinstallatörer som anställts för det mycket specialiserade arbetet med att få en elbilbatterifabrik online.

Detta belyser hur komplicerad visumprocessen kan vara, och hur en enda svag länk kan äventyra en hel företagssatsning.

