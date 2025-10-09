I år har vi blivit smärtsamt medvetna om den kinesiska kontrollen över marknaden för kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Nu skärper landet exporten på nytt.
Kritiska mineraler: Kinas grepp stryper försvarsindustrin
Känsliga industrier som tillverkningen av chip och försvarsindustrin omfattas av skarpa restriktioner när det kommer till att få kritiska mineraler från Kina. I handelskriget med USA har vi fått se hur Kina kan använda sin kontroll över marknaden för att pressa väst.
Man står för omkring 90 procent av både utvinningen och bearbetningen av de sällsynta jordartsmetallerna och det kommer att ta lång tid för resten av världen att ställa om.
Nu meddelar handelsdepartementet i Kina att man skärper kontrollen ytterligare, rapporterar Reuters.
Kritiska mineraler ger Kina kontroll
Det handlar om grundämnen som Kina har lagt en lång tid på att få kontroll över, även långt utanför landets gränser. Sällsynta jordartsmetaller är kritiska mineraler för allt från grön teknik till motorer och datorer.
Man meddelar även att man kommer att förbjuda export av teknologi som möjliggör att andra kan tillverka flera sorters magneter som framställs med hjälp av kritiska mineraler.
Det hela ses som ett led i den pågående handelskonflikten mellan Kina och USA.
“Ur ett geostrategiskt perspektiv stärker det här Pekings förhandlingsposition inför det förväntade toppmötet mellan Trump och Xi i Korea senare denna månad,” säger Tim Zhang, grundare av det Singaporebaserade analysföretaget Edge Research enligt Reuters.
Vill satsa miljarder för att slippa greppet
Kinas kontroll svider förstås för USA som vill göra sig mer oberoende av omvärlden. Donald Trump har annonserat stora satsningar på kritiska mineraler, men det är inget som kan väntas ge en lösning i närtid.
Pentagon har gått in med 400 miljoner dollar i amerikanska bolag som satsar på sällsynta jordartsmetaller. MP Materials beskrev uppgörelsen som ett ”transformerande offentlig-privat partnerskap” för att påskynda USA:s oberoende av sällsynta jordartsmagneter.
”Detta initiativ markerar en avgörande åtgärd från Trump-administrationen för att påskynda den amerikanska leveranskedjans oberoende”, sa James Litinsky, vd för MP Materials.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
