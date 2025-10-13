En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto.
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen ebay som sålde bildelar.
Företaget vände sig till polisen, som kontaktade ebay och fick ut namnet på den som låg bakom ebay-kontot, vilket var en av företagets anställda, Konrad Labinski, 42.
Greps när han stal mer delar
Han greps nästa dag på arbetsplatsen, i färd med att stjäla fler bildelar. En husrannsakan vid den misstänktes hem gav resultat, över 1 000 bildelar till ett värde av över 1 miljon brittiska pund (12,6 miljoner svenska kronor) hittades.
“Labinski greps för att säkra ytterligare bevis och vi hittade sedan en samling stöldgods på hans hemadress. Detta har varit det bästa möjliga resultatet och vi kunde snabbt återlämna de stulna föremålen till den rättmätiga ägaren”, skriver Thames Valley Police i ett pressmeddelande.
“Gått från välbetalt jobb…”
Polisen misstänker att stölderna skett under en tvåårsperiod. Han hade varit anställd på bolaget i över 20 år. Under förhör med polisen har han vägrat uttala sig.
“Han har gått från att ha haft ett välbetalt jobb med massor av förmåner från företaget till att bli arbetslös, förlora sitt jobb och sin tjänstebil och hamna i fängelse”, säger detektivkonstapel Vince Higgins vid Milton Keynes Criminal Investigation Department till BBC.
“Jag hoppas att detta skickar ut budskapet till honom och andra att konsekvenserna av den här typen av brott kan vara enorma och få livsförändrande konsekvenser”, tillade han.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
